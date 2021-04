2019 versammelten sich noch Tausende Menschen zum Tag der Arbeit in Bremen. Damals sprach der Erste Vorsitzende der IG Metall Jörg Hofmann. Die Veranstaltungen in diesem Jahr sollen nun wegen Corona deutlich kleiner ausfallen – auch in der Hansestadt. (Frank Thomas Koch)

Im vergangenen Jahr fielen die Maikundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) wegen Corona aus. Der Tag der Arbeit wurde damals aus Rücksicht auf das Pandemiegeschehen komplett ins Netz verlegt. Jetzt plant der DGB zum 1. Mai wieder Kundgebungen vor Ort – wenn auch unter anderen Bedingungen.

In Bremen soll es am Sonnabendvormittag ab 11 Uhr eine Veranstaltung auf der Bürgerweide geben. Die solle kleiner sein, teilte der DGB Region Bremen-Elbe-Weser am Dienstag mit, aus Verantwortung gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Es sei aber trotz der veränderten Umstände wichtig, „Flagge zu zeigen und unsere Forderungen auf die Straße zu bringen“. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird am 1. Mai in Hildesheim bei einer Veranstaltung sprechen.

Zusätzlich Onlineangebote

Eigentlich findet die Kundgebung in Bremen traditionell auf dem Domshof statt. Wegen Corona läuft vieles nun anders. Um ausreichend Abstand zwischen den Teilnehmern zu ermöglichen, soll die Kundgebung auf die Bürgerweide verlegt worden. Stände und Bewirtung wird es nicht geben, die Demonstration entfällt. „Wir planen ein deutlich reduziertes Programm und rechnen schon deswegen mit weniger Teilnehmenden", so DGB-Sprecherin Miriam Bömer. Masken sind Pflicht. Wer nicht kommen möchte, kann sich die Kundgebung anschließend im Netz anschauen. Auch aus der Bundeszentrale des DGB gibt es einen Livestream im Internet.

Das Motto, unter dem die Gewerkschaften zum Tag der Arbeit aufrufen, lautete in diesem Jahr „Solidarität ist Zukunft“. Gerade jetzt sei der gemeinsame Kampf für eine bessere und solidarische Zukunft wichtiger denn je, kommentierte die Vorsitzende des DGB Region Bremen-Elbe-Weser Annette Düring die Ankündigung des Programms. „Denn nach der Krise wollen wir kein bloßes Zurückkehren zur Normalität. Wir wollen für bessere Arbeitsbedingungen in einer gesunden Umwelt kämpfen.“ Neben Düring spricht in Bremen die Bundesvorsitzende der GEW, Marlis Tepe.