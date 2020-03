Bremen. Die Frau kommt in einer schweren Zeit in ihr neues Amt, der schwersten seit Jahrzehnten – auch und gerade für die Bremer Innenstadt. Carolin Reuther hat die Geschäftsführung der City-Initiative übernommen. Sie folgt auf Jan-Peter Halves, der nach gut 14 Jahren seinen Abschied erklärt.

Reuther, 39 Jahre alt, ist es nun, die sich um die Folgen der Corona-Krise für die Händler der Innenstadt kümmern muss. Die meisten Geschäfte werden an diesem Mittwoch mutmaßlich für längere Zeit geschlossen. Reuthers Anspruch: „Wir sollten jetzt schon perspektivisch denken, auf den Tag X hin, wenn alles wieder losgeht.“ Bis dahin wünscht sie sich zwischen den Geschäftsleuten einen Schulterschluss, erklärt die neue Chefin im Gespräch mit dem WESER-KURIER, „wir müssen zusammenrücken".

Die City-Initiative hat 180 Mitglieder und repräsentiert die Kaufleute in der Innenstadt. Mit einem Etat von jährlich rund zwei Millionen Euro startet sie Werbekampagnen, macht Veranstaltungen und verschafft sich Gehör beim Senat, wenn es in der City zum Beispiel um die großen Bauprojekte der kommenden Jahren geht, allen voran das Vorhaben des Bremer Unternehmers Kurt Zech rund um das Parkhaus Mitte, das abgerissen werden soll.

„Da kommen viele Herausforderungen auf den Wirtschaftsstandort zu, aber auch große Chancen, Bremens Bedeutung als Oberzentrum in der Metropolregion zu stärken“, sagt Reuther. Ein weiteres großes Feld ist für sie die Transformation des Einzelhandels im Zeitalter der Digitalisierung. Die Kulturwissenschaftlerin und Soziologin, studiert hat sie in Bremen, macht sich aber nichts vor: „Im ersten Schritt gilt es, die aktuell turbulenten Zeiten zu meistern."

Reuther, eine gebürtige Ostfriesin, hatte sich bereits während ihres Studiums mit den Themen Stadtmarketing und Urbanität beschäftigt. Stationen ihrer beruflichen Laufbahn waren bisher die Messe Bremen, das Einkaufscenter Waterfront und der Sendesaal in Bremen – ein Ort unter anderem für Konzerte, den Reuther als Geschäftsführerin managte. Zuletzt hat sie für die Bremer Bäder gearbeitet, als Verantwortliche für Marketing und Produktmanagement.

Ihre neue Aufgabe begreift Reuther als Kombination all dessen, was sie vorher getan hat. „In dieser Vielfalt hatte ich das noch nicht.“ Der Vorstand der City-Initiative hatte eine Findungskommission eingesetzt und auf ihre Ausschreibung nach eigenen Angaben großen Widerhall bekommen. Für die Endauswahl waren drei Bewerber übrig geblieben, ausnahmslos Frauen.

Der Mann, der jetzt gegangen ist, war 14 Jahre und drei Monate Geschäftsführer der City-Initiative. Eine Zeit, die ihm offenbar lang genug erschien. Halves Plan war, in die Bremer Wirtschaftsbehörde zu wechseln, um von dort noch mehr Einfluss auf die Entwicklung der Bremer Innenstadt zu nehmen. Die Dinge standen gut für ihn, bis es im Ressort den Wechsel an der Spitze gab – von Martin Günthner (SPD), der sich mit Halves mehr oder weniger handelseinig geworden war, zu Kristina Vogt (Linke), der die Personalie dem Vernehmen nach nicht zusagte. Plötzlich war der City-Manager in der Klemme. Den Kaufleuten hatte er bereits adé gesagt, sein neuer Arbeitgeber in spe wollte ihm plötzlich aber keinen Vertrag mehr geben.

Halves fand eine Lösung in Niedersachsen, bei der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser mit ihren fünf Standorten Bremervörde, Cuxhaven, Osterholz-Scharmbeck, Rotenburg (Wümme) und Verden. Er wird vom 1. April an einer von zwei Geschäftsführern in der Organisation sein, bleibt der Region um Bremen herum also erhalten.

„Ich habe die Aufgabe bei der City-Initiative mit Herzblut gemacht“, sagt Halves zum Abschied. Er sah das Glas für die Bremer Innenstadt stets eher halb voll als halb leer und wünscht ihr eine weiterhin gute Entwicklung, wenngleich: „Schon der Zech-Plan ist eine riesige Herausforderung, und nun kommt auch noch Corona dazu, ein richtiger Schlag.“