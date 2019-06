Wer sich innerhalb der Grenzen Europas bewegt, bleibt mit einem Mix aus Bargeld und EC-Karte in der Regel flüssig. (DB Andreas Gebert/dpa)

Die Liebe zum Bargeld verlässt die Deutschen auch im Urlaub nicht. Bei Auslandsreisen ist sie sogar noch ausgeprägter als im Inland. Während in den heimischen Gefilden im vergangenen Jahr erstmals mehr Zahlungen mit der EC-Karte getätigt wurden als mit Bargeld, sieht es im Urlaub noch ganz anders aus. 56 Prozent der Deutschen halten Bargeld für das wichtigste Reisezahlungsmittel, so eine aktuelle Kantar-Emnid-Umfrage im Auftrag der Postbank.

Das ist eine Überzeugung, die zu bedenklichen Verhaltensweisen führt: 56 Prozent der Bargeldfreunde nehmen so viel Cash mit ins Ausland, dass sie kein weiteres Geld am Automaten oder Bankschalter abheben müssen. Jeder Dritte zahlt im Urlaub weder mit Giro- noch mit Kreditkarte.

„Wer viel Bargeld mit sich führt, setzt sich einem erheblichen Sicherheitsrisiko aus“, sagt Martina Brand von der Postbank. „Viele Diebe und Betrüger haben sich auf Touristenhochburgen spezialisiert und versuchen mit zahlreichen Tricks, Bargeld und Wertsachen von Reisenden zu erbeuten.“

Deshalb sollte man nur einen überschaubaren Bargeldbetrag mit sich führen, der für die täglichen Ausgaben reicht. Denn wird ein Urlauber bestohlen oder verliert sein Geld, gilt: Was weg ist, ist weg. In dieser Hinsicht sind Bank- und Kreditkarten von Vorteil. Wenn sie abhandenkommen, kann man sie sperren lassen: Ein Anruf bei der Hausbank genügt. Die Kreditkarte punktet besonders, da der Kunde nur mit 50 Euro für Schäden haftet, die bis zur Sperre der Kreditkarte entstehen – es sei denn, er hat grob fahrlässig oder mit Vorsatz gehandelt. Für Schäden, die durch den Missbrauch der Bankkarte entstehen, haftet der Urlauber hingegen bis zur Sperre in vollem Umfang.

Bargeld dominiert dabei nicht nur bei den Älteren: Die jungen deutschen Reisenden scheinen das Risiko besonders zu lieben. In keiner anderen Altersgruppe ist Bargeld beliebter: Rund 70 Prozent der 16- bis 29-Jährigen halten es für das wichtigste Zahlungsmittel im Urlaub. Auch das hat die Postbank-Umfrage ermittelt. 45 Prozent von ihnen stecken vor Reiseantritt so viel Geld ein, dass im Urlaub der Gang zum Geldautomaten überflüssig wird.

Die Gebührenfalle am Geldautomaten

„Neben der Gefahr, bestohlen zu werden oder sein Geld zu verlieren, sollten junge Globetrotter daran denken, dass sie in vielen Ländern mit Münzen und Scheinen nicht weit kommen, da bargeldloses Bezahlen der Standard ist“, gibt Martina Brand zu bedenken. „Dazu gehören viele skandinavische und asiatische Länder oder die USA.“

Allerdings lauert am Geldautomaten im Ausland außerhalb der EU eine Gebührenfalle. Manche Geräte bieten Reisenden an, den Betrag sofort in Euro umzurechnen. Das kommt die Kunden aber oft teuer zu stehen. Zwar entfallen dadurch die Gebühren für die Umrechnung durch die Heimatbank. Die Kosten für die direkte Umrechnung am Automaten betragen jedoch meist ein Vielfaches. Statt der Abrechnung in Euro sollte der Reisende am Geldautomaten im Ausland immer die Abrechnung in Landeswährung wählen, raten Experten der Stiftung Warentest. Geldautomatenbetreiber rechnen sonst bei der Umrechnung in Euro einen Kursaufschlag mit ein.

Wer sich innerhalb der Grenzen Europas bewegt, bleibt mit einem Mix aus Bargeld und EC-Karte in der Regel flüssig. Und auch über die europäischen Grenzen hinaus kommt man mit dieser Mischung mittlerweile weiter: Während die Bankkarte mit der sicheren V-Pay-Funktion, also mit Pin-Abfrage, bis vor einigen Jahren ausschließlich in Europa funktionierte, ist die internationale Akzeptanz an Geldautomaten heute sehr hoch, berichtet die Postbank.

Auch in Ländern wie Thailand, Südafrika, Russland und Kanada stellen immer mehr Händler ihre Kassen auf den neuen technischen Standard um, sodass viele Fernreisende ihre Einkäufe schon mit dieser Karte bezahlen können. Ob die eigene Karte bereits weltweit einsetzbar ist, muss der Kunde bei seiner Bank erfragen. Für alle Fälle sollten Reisende noch eine weitere Karte einstecken. In der Regel ist das eine Kreditkarte.

EC-Karte ist innerhalb Europas meist günstiger

Eine günstige Alternative bietet die Postbank mit ihrer Sparcard an. Sie hat den Vorteil, dass vier Auslandsabhebungen im Jahr an Automaten mit dem Visa-Plus-Symbol entgeltfrei sind. Pro Monat können 2000 Euro abgehoben werden, denn im Prinzip handelt es sich um ein Sparbuch. Ein ähnliches Produkt bietet auch die Deutsche Bank an.

Innerhalb Europas ist die EC-Karte für die Geldbeschaffung meist günstiger als eine Kreditkarte. Dennoch muss mit Gebühren von bis zu sechs Euro pro Abhebung gerechnet werden. Wie hoch diese Gebühr ausfällt, legt die heimische Bank in Deutschland fest. Urlauber können sich also vorher erkundigen. Bei Fremdwährungen fällt beim Geldabheben und Bezahlen meist eine Gebühr an. Sie kann bis zu zwei Prozent des entsprechendes Betrages ausmachen. Das gilt sowohl für die Bankkarte als auch für die Kreditkarte.