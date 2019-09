Die letzten Handgriffe: Thorsten Bausch (links) und Norbert Hegmann räumen ein, heute geht's dann los mit Tante Enso. (Jonas Kako)

Dirk Fornahl wusste, was ihn in Blender erwartete. Er wusste, dass gerade die letzte Kneipe im Ort geschlossen hatte. Dass es keinen Bahnhof gibt und auch keinen Supermarkt mehr. Trotzdem ist Fornahl vor sieben Jahren nach Blender in den Landkreis Verden gezogen. „Es war das Haus“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler, der an der Uni Bremen arbeitet, „ein wunderbares Haus.“ Da mussten er und seine Frau einfach Ja sagen. Also hat sich Familie Fornahl im supermarktlosen Blender niedergelassen.

Einkäufe haben Dirk Fornahl und seine Frau fortan auf dem Heimweg von der Arbeit erledigt, er in Achim, sie in Verden. Aber auch wenn das irgendwie funktionierte: Ohne Supermarkt im Ort fehlte etwas. Das ändert sich jetzt. An diesem Sonnabend eröffnet Tante Enso. Tante Enso führt, so könnte man sagen, Vergangenheit und Zukunft des Lebensmittelhandels zusammen. Das „Tante“ in Tante Enso steht für die gute alte Tradition des Tante-Emma-Ladens. Das „Enso“ ist dem Online-Supermarkt My Enso entliehen. „Tante Enso ist so etwas wie eine zeitgenössische Tante Emma“, sagt My-Enso-Geschäftsführer Thorsten Bausch.

Zu Besuch in der Überseestadt bei My Enso. Ein typisches Start-Up. Junge Kreative arbeiten in Büros, die nicht wie herkömmliche Büros aussehen. Schreibtische wie Werkbänke, große, helle Räume, Bilder, Diagramme und Slogans an den Wänden. Eine Ideen-Werkstatt. Tatsächlich, so heißt es auf der Internetseite des Unternehmens, will My Enso „deine Welt ein Stückchen besser machen“. Für Blender heißt das: My Enso gibt den Einwohnern ihren Supermarkt zurück.

Dörfer werden abgehängt

Die Provinz leidet. Die Dörfer werden abgehängt. Es gibt zu wenig Ärzte auf dem Land. Die Banken und die Post schließen Filialen. Die jungen Menschen ziehen in die großen Städte. Zurück bleiben die Älteren, die sich noch gut an die Bonbons auf der Ladentheke und an das Eis aus der Kühltruhe im örtlichen Tante-Emma-Laden erinnern können, den es nun schon seit vielen Jahren nicht mehr gibt. My Enso will Tante Emma wiederbeleben.

Meierkamp 1 in Blender, hier saß sonst die Volksbank, ehe die Manager beschlossen, den Standort aufzugeben. Auf gut 140 Quadratmetern zieht nun Tante Enso ein. 500 bis 600 Artikel stehen in den Regalen, alles was unter den Begriff Sofortbedarf fällt, Milch, Butter, Joghurt, Kekse, Süßigkeiten, Limonade. Ein ortsansässiger Bauer liefert täglich frisches Obst und Gemüse. Und was es nicht vor Ort gibt, das bestellt der Kunde online bei My Enso.

25.000 Artikel hält My Enso vor, alles von der Zahnbürste bis zum Bier, von Wattestäbchen bis zum Pizzateig, von Wodka bis zur Küchenrolle. Rund 5000 Artikel davon sind vegan, vegetarisch, bio oder ganz neue Erfindungen. Zweimal pro Woche werden die Bestellungen mit einem LKW aus Bremen nach Blender geliefert. In Klimakisten und Taschen verpackt, kann jeder Kunde seine Bestellung aus dem ehemaligen Tresorraum der Bank abholen oder es sich vom Tante-Enso-Mitarbeiter an die Haustür bringen lassen.

Für My Enso ist es der zweite Versuch in Blender. „Beim ersten Mal haben wir dem Ort unser Konzept übergestülpt, das war ein Fehler, müssen wir ehrlich zugeben“, sagt Norbert Hegmann, der zweite Geschäftsführer bei My Enso. Anfangs glaubte man, ohne Ladengeschäft auskommen zu können. Stattdessen stellte sich einmal die Woche ein My-Enso-Transporter mit den bestellten Waren beim Bäcker vor die Tür, ein mobiler Wurststand kam auch noch dazu. „Aber den Leuten hat etwas gefehlt“, sagt Hegmann. Der Laden.

Den gibt es nun. Tante Ensos Laden in Blender ist an fünf Tagen die Woche zwischen 10 und 12.30 Uhr mit einem Angestellten besetzt, dazu noch dienstags und freitags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs ist kein Mitarbeiter vor Ort. Rein kommt der Kunde trotzdem rund um die Uhr, dafür ist allerdings die Tante-Enso-Karte nötig. Sie ist groß wie eine Bankkarte und kostet 9,60 Euro im Monat, die zurückgezahlt werden, wenn der Kunde innerhalb eines Jahres die 2000-Euro-Grenze mit seinen Einkäufen überschreitet. Mit der Karte öffnet man die Tür und kommt an seine vorbestellten Waren und an das Basissortiment. Auch bezahlt wird mit der Karte. Zwei Kameras überwachen das Geschäft. Im dörflichen Raum, dort, wo jeder jeden kennt, sollte das ausreichen, hofft man bei My Enso. Hegmann sagt: „Wir setzen auf ein Vertrauensverhältnis.“

Aufbruchstimmung

Das ist in den vergangenen Wochen und Monaten gewachsen, hat Dirk Fornahl festgestellt. „Es herrscht eine Aufbruchsstimmung“, sagt er. Fornahl führt eine Arbeitsgemeinschaft in Blender an, die seit Längerem für die Ansiedlung eines Supermarktes kämpft. Fornahl und seine Mitstreiter haben Umfragen durchgeführt, um herauszufinden, was die Menschen von ihrem Supermarkt im Dorf erwarten. 30 Leute kamen zur ersten Informationsveranstaltung, statt der geplanten eineinhalb Stunden saß man am Ende drei Stunden lang zusammen. Die Runde diskutierte Fragen wie: Wann muss der Laden offen sein? Was muss zur Basisausstattung gehören? Eine Antwort: Auf jeden Fall Produkte der Molkerei Grafschaft Hoya, bekannt unter dem Markennamen Asendorfer und in Blender äußerst beliebt.

„Wir müssen jetzt den Beweis antreten, dass unser Ansatz der richtige ist“, sagt Thorsten Bausch. Er setzt auf den Faktor Mensch. Tante Emma stand früher hinter dem Tresen. In Blender teilen sich vier Minijobber die Aufgabe, unter anderem die Ehefrau des örtlichen Pizzabäckers und ein IT-Student. Sie leihen Tante Enso ihr Gesicht, sind Ansprechpartner und helfen beim Ausfüllen von Bestellzetteln vor allem den älteren Kunden. Tante Enso soll neben Sportverein, Schützenverein oder Feuerwehr fester Bestandteil des örtlichen Lebens werden.

„Wenn es klappt“, sagt Bausch, „wäre unser Konzept ein Beitrag zur Lösung der Unterversorgung auf dem Land.“ Blender wäre eine Art Blaupause für jeden Ort, an dem mindestens 3000 Menschen leben und ein Supermarkt fehlt. Das Geschäft scheint lukrativ. 2000 Euro gibt jeder Deutsche im Jahr für Lebensmittel aus. Blender hat rund 3000 Einwohner, das ergibt ein Potenzial von sechs Millionen Euro. Drei bis vier Prozent davon hätte My Enso gern.

Die großen Ketten werden nicht mehr in die Dörfer zurückkehren, für sie lohnt es sich auf die herkömmliche Weise nicht mehr. Personal, Ladenmiete, Verkaufs- und Parkplätze, Energiekosten – in Summe zu teuer. Vor zwei Wochen haben die Hoffnungen von My Enso noch einmal Auftrieb erfahren. Erntefest in Blender. Fußgruppen marschierten durchs Dorf, geschmückte Wagen rollten mit. Ein Wagen hatte ein Motiv, das man bis dahin noch nie beim Umzug gesehen hatte: ganz im My-Enso-Outfit gekleidet. Sie, beteuern Bausch und Hegmann, hätten ihre Finger dabei nicht im Spiel gehabt. „Das“, sagen sie, „war ganz allein die Idee der Einwohner.“