Kristina Terentjew präsentiert eine Hochzeitstorte. (Christina Kuhaupt)

Den schönsten Tag im Leben hat Maike Seyfried schon oft miterlebt. Denn genau genommen ist er ihr Beruf: Seyfried ist Weddingplanerin. Schon für mehr als 130 Paare hat sie Hochzeitsfeiern ausgerichtet. Immer wieder habe sie diesen Augenblick erlebt, wenn Braut und Bräutigam sich vor der Trauung begegneten. „Da ist eine ganz besondere Stimmung – eine Vorfreude aller Gäste. Das ist der schönste Moment.“

Immer individueller, immer größer, immer außergewöhnlicher – Hochzeiten können heute mithilfe von Experten wie Maike Seyfried aus Achim ein exklusives Event sein. Dekorateure, Visagisten, Floristen, Tortenbäcker und Fotografen haben das Potenzial des schönsten Tages erkannt und sich auf ihn spezialisiert. Die Branche setzt in Deutschland Kennern zufolge jährlich insgesamt zwei Milliarden Euro um. Und sie gehen davon aus, dass der Anteil weiter wächst.

Wie viel ein Paar ausgibt, dazu variieren die Angaben. Doch oftmals bewegt sich das Budget in der Preisklasse eines Mittelklassewagens. Seyfried schätzt, dass eine Hochzeit in Bremen rund 15 000 Euro kostet und damit unter dem Bundesschnitt von 20 000 Euro liegt. „Wer einen Weddingplaner engagiert, gibt tendenziell jedoch mehr aus.“ Die Hochzeiten von Seyfried beginnen oft erst bei 20 000 bis 25 000 Euro.

Genau lassen sich die Gesamtkosten für Schmuck, Pa­peterie, Flitterwochen und Location aber nicht überblicken. Da werde selbst im Bund der Hochzeitsplaner heiß diskutiert, erläutert Seyfried: „Da streiten sich die Geister.“ Doch die magische Zahl von im Schnitt 10 000 Euro, die noch vor fünf Jahren galt, sei überholt: Individualität kostet. Schnell werden Ideen wie die Bar mit Süßigkeiten oder die Fotobox zum Standard. Weil sich nicht jeder das Fest, das er sich wünscht, leisten kann, geht der Weg zur Bank. Die Sparkasse Bremen bestätigt, dass der Kredit für die Hochzeit durchaus üblich ist.

Maike Seyfried hat sich vor knapp zehn Jahren selbstständig gemacht. Zurück aus England vom Studium des Eventmanagements kam ihr die Idee dazu. „Ich hatte schon immer einen Hang zu Hochzeiten.“ Nach der Schule sei ihr das noch nicht klar gewesen. Denn damals sei der Beruf nichts gewesen, „was man macht“. Vor allem gehöre es zu ihrer Aufgabe, die richtigen Partner zusammenzubringen: Welcher Fotograf, welcher DJ passt mit seinem Stil zum Paar? „Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da kommt es auf Menschenkenntnis an.“

Dienstleistungsdenken wächst

Seyfried sieht einen allgemeinen Trend, Profis ranzulassen, wenn es um feierliche Anlässe geht – und überhaupt. „Generell hat sich in Deutschland im Dienstleistungsdenken sehr viel getan.“ Stress, Verantwortung und die feinteilige Arbeit, nimmt sie wahr, werden dann doch gerne abgegeben.

Wer keinen Weddingplaner hat, der kann bei der Bremer „Trauzeit“ auf der Hanselife selbst auf Partnerwahl gehen. Dort stellen sich am 15. und 16. September viele Hochzeitsmacher aus der Region vor. Das Thema zieht: Knapp 80 000 Besucher kommen jährlich zur Verbrauchermesse, allein 12 500 sind wegen der Hochzeitsmesse da.

Dabei ist auch das Team vom „Nouvelle Studio“ aus Bremen – ein Familienbetrieb. Make-up, Styling, Papeterie, Fotos und Videos bieten Alexandra Gor, ihre Schwester Anastasia und die Eltern an. „Wir machen alle alles“, sagt Gor. Das Heiraten begleite ihre Familie schon lange Zeit: den Vater in seiner Druckerei, die Mutter als Hilfe im Brautmodengeschäft und nun als Stylistin und Fotografin. Das Thema habe sich irgendwie nie weggeschlichen.

Um die neuesten Trends zu recherchieren, ist Alexandra Gor täglich in den sozialen Netzwerken auf der Suche. „Pinterest und Instagram spielen eine große Rolle. Die Bräute gehen mit den Trends mit, deswegen müssen wir dranbleiben.“ Derzeit sind Vintage-, Bohemian- und außerdem der Undone-Look angesagt. „Das Styling sieht dabei halb fertig aus, als hätte man es selbst gemacht.“

Wenn es Probleme gibt, muss Alexandra Gor helfen und beraten. Fast wie ein Trauzeuge mit viel Erfahrung seien sie und ihre Familie oft für das Paar. Bringen die Kunden Wünsche mit, versuche sie, offen zu sein. „Wir sagen zu nichts nein – es sei denn, es sieht blöd aus.“ Auf Hochzeiten spezialisiert hat sich vor ein paar Jahren auch Reiner Kordbarlag mit seinem „Brautstrauß-Atelier“ in Achim. Das Geschäft, das er mit seinem Mann betreibt, laufe sehr gut, sagt der Florist. „Das ist eine Marktlücke. Total.“ Gefragt sind die Hochzeitsfloristen mit ihrer Dekoration für Schlösser, Kirchen, Hotels, Gärten und Restaurants bis Hamburg und Oldenburg. Wenn gewünscht, gibt Kordbarlag seinen Kunden auch Nachhilfe bei Hochzeitsbräuchen oder Lauftraining. „Ich zeige der Braut, wie man richtig geht. Während der Vorbereitung der Hochzeit bin ich wie eine Freundin für sie.“

Viele Feiern hätten heute sogar ein eigenes Thema wie zum Beispiel die 20er-Jahre oder auch Dracula. Die Branche rund um das Ja-Wort ist besonders. Es scheint so, als ob die Hochzeitsmacher immer ein Stück mitheirateten. Zumindest ist das bei Reiner Kordbarlag der Fall. Die Feiern rührten ihn. „Ich bin immer wieder aufgeregt und habe Gänsehaut.“

Ausgefallene Wünsche kennt auch Christine Laurinat. Ihr gehört das Café „C‘est la vie“ in Kirchweyhe. An den Wochenenden im Sommer, also mitten in der Heiratssaison, stehen gleich mehrere Aufträge für Hochzeitstorten an. Um die zwanzig Stunden kann deren Vorbereitung dauern – gerade wenn die Bestellung aufwendig ist. Wie kürzlich, als ein Paar um eine Star-Wars-Torte mit den Figuren von R2D2 und C3PO bat. Laurinat versteht das als Ausdrucksform: „Für manche ist es einfach wichtig, zu zeigen, wer sie sind.“

Skurrile oder exklusive Ideen? Weddingplanerin Seyfried kann sich an Meerschweinchen erinnern, die als Ringüberbringer am Kirchenaltar dabei sein sollten. Oder an eine Feier

auf Sylt: Eingeladen war nur der engste Freundeskreis des Paares. „Es war für beide die dritte Ehe. Wir haben einen Privatjet gechartert und sind von Hannover auf die Insel geflogen.“

„Auch mal die Kirche im Dorf lassen“

Dass die Erwartungshaltung, die Paare an ihre Hochzeit haben, gestiegen ist, beobachtet Seyfried seit einigen Jahren. „Das ist eine der Sachen, die sich nicht so gut entwickeln. Ich habe immer das Gefühl, meine Aufgabe ist es, da auch ein bisschen auf die Bremse zu treten und zu sagen: Wir müssen die Kirche im Dorf lassen.“ Natürlich sei alles möglich, wenn Geld keine Rolle spiele. Doch oft steigerten sich Paare in die Vorbereitung rein und setzten sich unter Druck – gerade durch Inspiration in den sozialen Medien. „Gerne kann eine Braut zehnmal ihr Konzept ändern. Das ist kein Problem.“ Schade sei aber, wenn es gelte, etwas übertreffen zu wollen und alles zu perfektionieren. Dabei komme es bei der Feier darauf an, eine gute Zeit zu erleben. „Das vergessen viele: Eine Hochzeit ist immer noch ein Familienfest.“

Insa Stepniewski, Gründerin der „Eventerie“, ist bei der „Trauzeit“ ebenfalls dabei. Sie bietet die Dekoration zur Hochzeit an: von der Decke bis zum Tisch. Die Arbeit sei schon besonders. „Da ist so viel Emotion dabei. Das ist die Herausforderung aber auch die Belohnung, wenn das Paar die Dekoration toll findet.“ Stepniewski erzählt, ihr gehe es überhaupt darum, dass das Leben mehr gefeiert werde – nicht nur bei Hochzeiten. Ihre Botschaft sei: „Macht was Schönes draus – auch im Alltag.“

Am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September, findet auf der Bremer Hanselife die Hochzeitsmesse „Trauzeit“ statt. Rund 100 Aussteller stellen sich in den Messehallen dabei vor.