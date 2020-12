Der Grillhersteller Landmann aus Osterholz-Scharmbeck hat einen Investor gefunden. (Christian Valek)

Der angeschlagene Grillhersteller Landmann aus Osterholz-Scharmbeck bekommt eine neue Perspektive. Er wird Teil der DS Holding von Unternehmer Ralf Dümmel, der unter anderem als Investor aus der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist. Das teilte der Insolvenzverwalter Malte Köster von der Kanzlei Willmer Köster am Mittwoch mit.

Eine entsprechende Vereinbarung sei diese Woche unterzeichnet worden. Über den Kaufpreis und die finanziellen Details der Transaktion habe man Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Mitteilung. „Mit dem Abschluss des Investorenprozesses ist bei Landmann eine stabile Basis für das anstehende Saisongeschäft geschaffen“, sagt Köster. Die Produktportfolios ergänzten sich sehr gut, was aussichtsreiche Zukunftsperspektiven für Landmann biete.

Landmann wurde 1966 in Osterholz-Scharmbeck gegründet und ist nach Weber der zweitälteste Grillhersteller der Welt. Begonnen hat das Geschäft damit, dass der damalige Hauptgesellschafter 20 000 Grills aus Kanada importierte, um sie in Deutschland zu verkaufen – später folgte dann eine eigene Produktion.

Im November dieses Jahres musste das Unternehmen Insolvenz anmelden, da ein vorangegangener Sanierungsprozess nicht den gewünschten Erfolg gezeigt habe. Im Zuge dessen wurde auch ein Investorenprozess gestartet. Die Landmann-Gruppe, zu der auch Standorte im Ausland gehören, beschäftigt aktuell rund 200 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro.

Die DS Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Stapelfeld bei Hamburg zählt als international tätiges Handelshaus mit einem Sortiment von mehr als 4000 Produkten zu den größten Non-Food-Lieferanten für Handelsketten, Einzelhändler, Lebensmittelhändler, Discounter, Online- und Versandhändler in Europa. Wie die DS Holding die Zukunft von Landmann unter ihrem Dach gestalten will, dazu konnte das Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Aber im neuen Jahr werde man sich laut einer Sprecherin äußern, sobald die Pläne konkrete Formen annehmen.