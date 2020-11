Es existieren zahlreiche Videos von der „Astor“ im Internet. Sie zeigen das Kreuzfahrtschiff, von innen und außen, an vielen Orten auf der ganzen Welt. Das letzte Video der „Astor“, die häufig zu Gast in Bremerhaven war, gehört zu den spektakulärsten und zugleich traurigsten Aufnahmen: Es zeigt das Schiff in voller Fahrt auf seiner definitiv letzten Reise. Mit zwölf Knoten ist es in der türkischen Hafenstadt Aliaga Anfang dieser Woche auf den Strand gefahren – zum Abschied ertönte noch zweimal das Hornsignal. Das war‘s. Die „Astor“ wird abgewrackt.

Die „Astor“ wurde zwar in Kiel auf der Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) gebaut, die seit 2012 als Thyssen-Krupp Marine Systems firmiert, aber es gibt eine enge Beziehung zu Bremen und Bremerhaven: In der Seestadt gehörte das Kreuzfahrtschiff, das 1987 in Dienst gestellt wurde, zu den Dauergästen. Insgesamt machte die „Astor“ 167 Mal am Columbus Cruise Center in Bremerhaven fest. Der traditionsreiche Bremer Kreuzfahrtveranstalter Transocean Tours hatte bis zu seiner Insolvenz die „Astor“ von 1996 bis 2009 in Charter betrieben.

Mit Schneidbrennern zerlegt

In den nächsten Monaten wird die „Astor“ mit Schneidbrennern und großen Hydraulikscheren in seine Einzelteile zerlegt. Ein Teil der Inneneinrichtung wird in der Regel ausgebaut und weiterverkauft. Im Umfeld der Recyclingbetriebe in Aliaga befinden sich unzählige Händler, die gebrauchte Rettungsboote, Getriebe, Motoren aber auch Radaranlagen und Kabineneinrichtungen verkaufen. Das Schicksal der „Astor“ teilen weitere Kreuzfahrtschiffe: So werden an den benachbarten Stränden von Aliaga auch jüngere Kreuzfahrtschiffe zerlegt, etwa die „Monarch“ und „Sovereign“ der Reederei Pullmantur Cruises, sowie die „Carnival Fantasy“, „Carnival Inspiration“ und „Carnival Imagination“ der Carnival Cruise Line.

Für die „Astor“ gab es nach der Insolvenz von Transocean Tours zunächst eine Zwangspause – allerdings eine geplante: Der Münchener Finanzdienstleister Premicon, der die „Astor“ 2006 vom russischen Eigner Sovcomflot gekauft hatte, ließ das Vier-Sterne-Kreuzfahrtschiff für 17 Millionen Euro auf der Lloyd-Werft Bremerhaven modernisieren. Im Juni 2010 stach die „Astor“ wieder in See, gemanagt wurde das Schiff von einem Unternehmen mit bekannten Namen: Der Investor Premicon hatte eine neue Gesellschaft gegründet, und zwar Transocean Kreuzfahrten.

2014 geriet die Ein-Schiffgesellschaft „Premicon Hochseekreuzfahrt MS Astor“ in Finanznöte und wurde zunächst von der Global Cruise Group des griechischen Reeders Tragakis übernommen. Den Winter über fuhr die „Astor“ seitdem in australischen Gewässern, vermarktet wurde sie dort durch ein Unternehmen der britischen Reederei Cruise & Maritime Voyages (CMV). In den Sommermonaten war die „Astor“ in europäischen Gefilden unterwegs und wurde weiter von Transocean Kreuzfahrten gemanagt, die inzwischen zu CMV gehörte.

Wie viele andere Reedereien geriet auch CMV dieses Jahr in finanzielle Schieflage und musste wegen der Corona-Pandemie die Kreuzfahrten absagen. Im Juli meldete CMV Insolvenz an. Auch ohne die Pandemie wäre das Ende der „Astor“ auf dem deutschen Markt absehbar gewesen: Denn der Eigner hatte vor, das Schiff ab 2021 als „Jules Verne“ auf dem französischen Markt einzusetzen. Nach Abschluss der letzten Kreuzfahrt – das Schiff kam am 11. April nach Abbruch der Weltreise mit 371 Passagieren und 277 Crewmitgliedern nach Bremerhaven – wurde die „Astor“ zunächst im Neustädter Hafen in Bremen aufgelegt, später dann nach Großbritannien zurückgeholt und in Tilbury geparkt. Dort wurde die „Astor“ mit vier weiteren Schiffen von CMV im Oktober versteigert. Die „Astor“, die sich technisch in einem guten Zustand befand, erzielte dabei nur einen sehr geringen Verkaufserlös von nur 1,7 Millionen Dollar – den Schrottwert des Schiffes.

Vergeblicher Rettungsversuch

Auf dem Weg von Tilbury nach Aliaga hatte die „Astor“ noch einen Stopp in Griechenland gemacht, und es keimte ein wenig Hoffnung auf, dass das klassische Kreuzfahrtschiff doch noch an der Abwrackwerft vorbeikommen würde. Eine Fangruppe aus ehemaligen Passagieren und Besatzungsmitgliedern der „Astor“ hatte nach der Versteigerung eine Rettungsaktion gestartet und Investoren angesprochen. Doch in der Kürze der Zeit konnten offenbar nicht genügend Mitstreiter gefunden werden, um das Schiff dem türkischen Abwrackunternehmen BMS abzukaufen.