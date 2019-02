Zum Gasgeben braucht die LzO keinen Heißluftballon: Beim Leasing, bei Versicherungen und bei Bausparverträgen legte sie ordentlich zu. (Naupold/DPA)

Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) blickt zufrieden auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurück. Der Nettogewinn wird wie schon im Vorjahr bei 20 Millionen Euro liegen, wie das Geldinstitut bei der Bilanz-Präsentation mitteilte. Starke Zuwächse konnte die LzO im Kredit- und Einlagengeschäft verbuchen. So stieg die Bilanzsumme um 427 Millionen Euro auf 9,71 Milliarden Euro. Damit gehört die LzO weiter zu den 20 größten Sparkassen Deutschlands.

Die niedrigen Zinsen und die gute konjunkturelle Situation kurbelten das Kreditgeschäft mit den Kunden an. So wuchs das Volumen um 242 Millionen Euro auf 7,76 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3,2 Prozent. Dazu trugen laut Unternehmenssprecher die privaten Immobilienfinanzierungen bei. Sie wuchsen um knapp 130 Millionen Euro.

Das zeigt sich auch in den Kreditbeständen an Unternehmen und Selbstständige. Die Ausleihungen stiegen hier um 3,4 Prozent (Vorjahr: 6,7 Prozent) oder 144 Millionen Euro (Vorjahr: 262 Millionen Euro) an. LzO-Vorstandschef Gerhard Fiand machte deutlich, welche Vertriebsanstrengungen dazu erforderlich sind. „Von den Neuausleihungen in Höhe von über eine Milliarde Euro bleibt am Ende ein Bestandswachstum von 144 Millionen Euro übrig.“ Das läge an der robusten Verfassung der gewerblichen Kunden und an deren Fähigkeit, schnell zu tilgen.

Leasing für Fahrzeuge und Maschinen

Immer mehr Unternehmen im Oldenburger Land entdecken als besondere Finanzierungsform das Leasing für sich. Gegenüber dem Vorjahr konnte die LzO ihr hier ihr Geschäft noch einmal deutlich ausbauen. Das Volumen lag bei 81,3 Millionen Euro gegenüber 46,3 Millionen Euro im Vorjahr. Das entspricht einer Steigerung von 75 Prozent. Die Kunden setzten diese Art der Finanzierung vorwiegend bei Maschinen und Fahrzeugen ein. Ebenso konnte die LzO im vergangenen Jahr ihr Immobiliengeschäft weiter ausbauen. Das vermittelte Objektvolumen stieg um 18 Prozent auf knapp 128 Millionen Euro.

Mit einem Plus von knapp 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr hat die LzO im Jahr 2018 außerdem das beste Ergebnis ihrer Geschichte in der Vermittlung von Bausparverträgen erzielt. Insgesamt belief sich hier der Absatz im Bauspargeschäft auf knapp 273 Millionen Euro gegenüber 238 Millionen Euro im Vorjahr. Laut Unternehmen schätzen die Kunden ungebrochen die Möglichkeit, sich über einen Bausparvertrag schon heute die niedrigen Zinsen langfristig für die Zukunft zu sichern. Und im Versicherungsgeschäft lief vor allem das Geschäft mit Lebensversicherungen erfolgreich. Hier konnte die vermittelte Versicherungssumme um 25 Prozent auf mehr als 71 Millionen Euro gesteigert werden. Als Grund dafür sieht die LzO das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Das habe seit Januar 2018 dem Geschäft frischen Wind verschafft. Viele Arbeitgeber hätten durch das Gesetz ihren Mitarbeitern Zuschüsse gewährt.

Belastung durch Beteiligung an der NordLB

Der Zinsüberschuss bei der LzO stieg um 10,4 Millionen Euro auf über 171 Millionen Euro. Dazu trug das gute Kundengeschäft bei. Belastend wirkte sich für die LzO die indirekte Beteiligung an der NordLB aus. Doch laut Unternehmensangaben konnte dies kompensiert werden - dank eines niedrigen Bewertungsergebnisses im Kreditgeschäft sowie durch das Risikomanagement.

Für den LzO-Vorstandschef Gerhard Fiand war es die letzte Bilanzpräsentation. Er wird zum Monatsende in Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Michael Thanheiser, der momentan stellvertretender Vorstandschef der LzO ist.