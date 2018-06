Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der Interhomes AG, findet es ungemein wichtig, dass eine Stadt eine Durchmischung hat: Das sei gut für die Gesellschaft. (Christina Kuhaupt)

Herr Vierkötter, Interhomes – seit 50 Jahren am Markt und 1968 gestartet mit preiswerten Reihenhäusern für Familien – bietet inzwischen die gesamte Palette an: von günstigen Häusern bis zu teuren Luxuseinheiten. Ist das ein Widerspruch?

Frank Vierkötter: Früher waren wir bekannt als Anbieter von sehr preiswertem Wohnungsbau. Das war den Anfängen aus Gründungstagen geschuldet, als das erklärte Ziel war, bezahlbaren Wohnraum für Familien zu schaffen. Mittlerweile haben wir unsere Produktpalette deutlich erweitert: sie reicht von der kleinen Wohnung mit 50 Quadratmetern über das Reihenhaus mit 80 Quadratmetern bis hin zur Penthouse-Wohnung oder zum freistehenden Haus mit 250 Quadratmetern für 800.000 Euro. Ein Widerspruch ist das nicht, wir bedienen inzwischen erfreulicherweise ganz unterschiedliche Kundenwünsche.

Wohnen Sie selber auch in einem Interhomes-Haus?

Ich habe mit meiner Familie acht Jahre in einem Interhomes-Haus gewohnt, in einem Interhomes-Wohngebiet unter 100 Kunden. Dann sind wir aber umgezogen.

Und dann war woanders kein Interhomes-Haus frei?

Na ja, so ähnlich.

Oder zogen Sie in einen Stadtteil, wo es gar keine Interhomes-Häuser gibt? Sie bauen ja nicht überall?

Zu dem Zeitpunkt war in der Tat nichts Passendes vorhanden.

Wie es sich in einem Interhomes-Haus wohnen lässt, können Sie aber nach acht Jahren aus eigener Erfahrung beurteilen?

Ja, das ist natürlich sehr schön. Was uns anfangs zweifeln ließ war, ob wir mit 100 Kunden zusammen wohnen können, oder diese quasi am Wochenende vorbeikommen und uns übern Gartenzaun mitteilen, dass ihr Wasserhahn tropft.

Dazu kam es aber gar nicht?

Nein, dazu kam es nicht. Es hat nichts getropft, und auch sonst waren die Kunden offenbar zufrieden. Eine Situation gab es doch: Einmal stand eine Frau am Wochenende direkt bei uns auf der Terrasse und wollte einen Termin mit einem Handwerker abstimmen – na gut, das haben wir dann auch hinbekommen.

Decken Sie den Bedarf? Oder könnte Interhomes viel mehr bauen, nur mangelt es an entsprechenden Flächen?

Ja, wir könnten viel mehr bauen. Aber es gibt tatsächlich den einschränkenden Faktor, dass es zu wenig bebaubare Grundstücke gibt. Das ist mit ein Grund, weshalb die Preise so steigen. Damit sind wir nicht glücklich, die Preise gehen mittlerweile in den vierstelligen Bereich pro Quadratmeter Wohnfläche. Das bedeutet Quadratmeterpreise von 1000 Euro und noch viel mehr allein für ein Grundstück, das zum Teil noch erschlossen werden muss. Wir bauen ja bundesweit, die Zahlen betreffen von daher nicht Bremen allein, sondern etwa den Frankfurter Raum oder München. Und da geht es nicht um Grundstücke, die in der Innenstadt liegen, sondern außerhalb, auf denen Reihenhäuser gebaut werden sollen.

Wie schwer ist es, geeignete Grundstücke zu finden?

Wir haben mittlerweile ein Team aus 20 Mitarbeitern, das bundesweit nichts anderes macht als Grundstücksbeschaffung und Akquise. Ohne geht es nicht.

Welche Kriterien muss ein Grundstück haben? Wie wichtig ist ein guter Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Sie haben jüngst mit einem Bauprojekt in Lilienthal begonnen. Würden Sie auch weiter entfernt von Bremen bauen, etwa in Grasberg oder Tarmstedt?

Nein, das würden wir momentan nicht machen. Das wichtigste Kriterium ist eine gute ÖPNV-Anbindung. Wobei sich der Begriff ,gut‘ mit der Zeit immer mehr relativiert. Das liegt daran, dass das Wohnen in einer Stadt wie München, Hamburg oder anderen Großstädten mittlerweile immer unbezahlbarer wird. Das heißt, die Menschen nehmen wieder mehr in Kauf, bis zum nächsten S-Bahn-Anschluss vielleicht fünf Minuten mit dem Auto fahren zu müssen.

Gibt es ein Traum-Areal, das Sie bebauen möchten?

Nein. Ob eine Lage interessant ist, machen wir davon abhängig, ob bestimmte Kriterien erfüllt sind. Es muss eine Lage sein, wo Menschen hinziehen wollen. Das Besondere an unserem Produkt ist: Wir bauen das Zuhause der Menschen. Das bleibt und ist immobil. Kaufen Sie hingegen ein Auto oder einen Anzug, nehmen sie es direkt mit nach Hause und überall mit hin. Die Menschen, die unser Produkt kaufen, leben in der Regel die nächsten 15, 20 Jahre dort. Damit muss man sich auseinandersetzen. Wichtig ist deshalb ein funktionierendes Umfeld mit Schulangebot, Kindergarten, ÖPNV und, und, und. Diese Kriterien kann eine vermeintlich gute Wohnanlage in Oberneuland erfüllen, aber das kann genauso gut in Walle sein. Aktuell haben wir in Gröpelingen im Pastorenweg ein Bauprojekt. Es gibt in Essen ein Gebiet – ich bin gebürtiger Essener – da haben wir als Kinder gesagt, da wollen wir nicht hinfahren, da waren wir auch nie. Das war ein sogenannter nicht schöner Stadtteil und trotzdem wohnen dort Menschen, die sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen wollen. Und da kommen wir ins Spiel.

Ist es manchmal reizvoller, in nicht so angesagten Stadtteilen zu bauen?

Es macht auf jeden viel mehr Spaß, einer Familie ein Haus zu verkaufen, die sich zum ersten Mal diesen Traum erfüllt. Anstatt eine Penthouse-Wohnung in Berlin zu verkaufen, als Geldanlage oder Zweitwohnung, und dieser Käufer ist am Ende unzufrieden, weil vielleicht noch eine Steckdose ausgetauscht werden muss.

Ist die Einsteiger-Familie anspruchsloser?

Nein, nein. Sie weiß das Haus aber mehr zu schätzen. Und eines darf man nicht vergessen: Das in Anführungszeichen preiswerteste Produkt muss beispielsweise die gleiche Energiesparverordnung erfüllen, wie das teure Produkt. Es fehlt wahrscheinlich die Marmorbadewanne, aber die Qualität stimmt trotzdem.

Bauen viele andere Bauträger deshalb lieber nur im Hochpreissegment?

Ich sage es mal so. Wenn wir im unteren Preissegment Projekte umsetzen – etwa im Pastorenweg, wo ein Haus mit 120 Quadratmeter im Schnitt 220.000 Euro kostet –, dann müssen wir ganz eng kalkulieren. Ich habe einen Cousin in Essen, der ist Augenarzt und möchte dort als Geldanlage zwei Häuser in diesem Preissegment kaufen. Da wird sicherlich auch noch die Frage nach einem Preisnachlass kommen und er wird große Augen machen: Da ist nichts drin, das ist so knapp kalkuliert, weil wir bei unserem Produkt ganz, ganz viele Fixkosten haben. Eine Gasleitung oder Wasserleitung ist bei einem Haus im Niedrigpreissektor nun einmal genauso teuer wie bei einer Luxuswohnung. Deswegen sind viele meiner Kollegen nur im Hochpreissegment tätig.

Interhomes ist nun seit 50 Jahren am Markt, das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen. Wie oft bekommen Sie Übernahmeangebote?

Das kommt vor, ist für uns aber uninteressant. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, der wollen wir auch nach unseren Vorstellungen weiterhin nachkommen.

Aber es ist eine Bestätigung.

Ja, sicherlich. Wir sind insofern immer mal wieder interessant, weil wir ein bundesweit aufgestelltes Unternehmen sind – davon gibt es nicht ganz so viele –, weil wir eine große Produktpalette haben und weil wir einen großen Teil der Wertschöpfungskette bei uns haben. Wir haben Ingenieure und Architekten beschäftigt, von daher können wir viel selber machen, was Planung angeht.

Werden Sie auch künftig im „günstigen“ Segment tätig bleiben?

Wir werden auch weiterhin in diesem Bereich Projekte umsetzen. Nicht aus nostalgischen Gründen, weil wir uns mit diesem Segment überhaupt erst am Markt etablieren konnten, sondern aus Überzeugung. Ich finde es ungemein wichtig, dass eine Stadt eine Durchmischung hat – das ist gut für die Gesellschaft. Und eine solche Durchmischung entsteht nur, wenn für ganz unterschiedliche Einkommensklassen auch entsprechender Wohnraum zur Verfügung steht. Das ist hier und da ordentlich in Schieflage geraten, aber wir wollen auf jeden Fall unseren Beitrag leisten, wenn es ökonomisch darstellbar ist.

Das Gespräch führte Peter Hanuschke.

Zur Person

Frank Vierkötter hat nach seinem Wirtschaftsstudium zunächst bei der Tenneco Automotive GmbH gearbeitet, unter anderem alls Vertriebsleiter. Bei Interhomes ist er 1995 eingestiegen. Vierkötter, Jahrgang 1960, wurde dort 1999 Geschäftsführer. Seit Gründung der Interhomes AG ist er seit 2002 im Vorstand und seit 2004 Vorstandsvorsitzender.

50 Jahre Interhomes

Ein neues, eingerichtetes Haus als Entscheidungshilfe für den Kauf in einem Musterhauszentrum zu besichtigen, das war vor 50Jahren in Deutschland ein Novum. Genau diese Idee setzten der amerikanische Architekt John L. Vanco und der deutsche Baumeister Karl H. Grabbe um: Grabbe und Vanco, die sich bei einem USA-Urlaub zufällig kennenlernten, gründeten 1968 das Unternehmen Interhomes.

Vanco brachte die organisatorische Erfahrung aus dem Bau von vielen tausend Häusern in den USA und Belgien als technischer Leiter einer US-Baugesellschaft ein. Grabbe hatte als Architekt und Ingenieur Erfahrung als Partner in einem Bremer Planungsbüro gesammelt. Beide steckten ihre gesamten Ersparnisse in das erste Projekt.

Es wurde ein Finanzierungspartner und ein Grundstück gefunden. Das Risiko ging auf: Es war das erste Mal, dass ein Bauträger in Deutschland ein Musterhauszentrum errichtete, und die Resonanz war groß: Die 68 angebotenen Häuser „Im Sonnengrund“ in Weyhe/Erichshof fürs „kleine Portemonnaie“ waren in sechs Wochen ausverkauft. Es folgten weitere ähnliche Projekte, unter anderem 1970 „Im Winkel“ in Weyhe mit 124 Wohneinheiten oder 1971 das Baugebiet „Letterhausstraße“ in Delmenhorst mit 27 Wohneinheiten.

Das Produktportfolio hat sich seitdem enorm weiterentwickelt: Das Spektrum reicht vom günstigen Reihenhaus für junge Familien über Häuser und Wohnungen im mittleren Segment bis zu aufwendigen Doppel- und freistehenden Einfamilienhäusern sowie exklusiven Stadtwohnungen in Bestlage. Seit 1968 hat Interhomes 249 realisiert und damit 12.058 Wohneinheiten geschaffen. Das Bremer Unternehmen ist in zehn Bundesländern tätig.