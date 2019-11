Fast jede Frau hat sie. Aber kaum jemand spricht darüber. Das galt lange Zeit für die Periode. Tamponmarken, blutige Unterhosen oder fiese Regelschmerzen – all das waren Tabuthemen, die zwar unter Freundinnen, nicht aber im öffentlichen Raum diskutiert wurden. Mittlerweile hat sich das zunehmend geändert. Mit einer Petition zur Senkung der „Tampon-Steuer“ hat die Periode in diesem Jahr sogar (erfolgreich) den Sprung in den Bundestag geschafft. Und: Sie ist in den Smartphones gelandet.

Wie das? In den vergangenen fünf Jahren sind eine Reihe hilfreicher Menstruations-Apps auf den Markt gekommen. Eine von ihnen ist Clue. Mit der App können Frauen etwa ihren Zyklus kontrollieren, ihren individuellen Rhythmus erkennen, Zusammenhänge zwischen hormonellen Veränderungen und der jeweiligen Stimmung verstehen und ihre fruchtbare Phase berechnen.

Der Weg dahin ist einfach: Wurde Clue aus dem App-Store geladen und installiert, werden Nutzerinnen aufgefordert, einige persönliche Daten einzugeben. Dazu gehören beispielsweise die Dauer der Periode und des eigenen Zyklus, die Angabe des Alters und – wenn gewünscht – auch bevorzugte Verhütungsmethoden. Diese Fragen müssen nicht beantwortet werden, helfen aber dabei, die App so individuell und genau wie möglich zu konfigurieren. Ganz wichtig: Anders als andere Menstruationskalender verkauft Clue die Daten der Nutzerinnen eigenen Angaben zufolge nicht weiter – und kommt zusätzlich noch ohne Werbung aus.

Fertig installiert, zeigt Clue den berechneten Zyklus anhand eines Kreises. Darin verzeichnet sind der Termin der nächsten Regelblutung, die fruchtbare Phase sowie PMS-Zeiten. PMS ist das sogenannte Prämenstruelle Syndrom. Frauen klagen in dieser Zeit etwa über depressive Verstimmungen – mit Clue können sie prüfen, ob diese möglicherweise mit der Periode in Verbindung stehen.

Das Design der App ist schlicht und übersichtlich. Insgesamt gibt es 31 Tracking-Kategorien, darunter Menstruation, Schmerzen, Stimmung, Gewicht, Haut, Haare, Schlaf und Sport, die Frauen täglich oder nach Bedarf in ihren Zyklus eintragen können. Besonders hilfreich: Nutzerinnen können sich beispielsweise über die normale Zykluslänge, den Einfluss verschiedener Verhütungsmethoden oder PMS-Symptome informieren. Jedes einzelne Phänomen wird ausführlich erklärt – immer basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.