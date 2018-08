Gewohnter Anblick: Ein Binnenschiff fährt auf der Weser durch Bremen. Während andere Wasserstraßen durch die Hitze nur begrenzt befahrbar sind, gibt es auf der Weser noch keine Beeinträchtigungen. (Frank Thomas Koch)

Ruhig liegt er da. Ein dunkelblauer Gigant, zwölf Quadratkilometer groß, 1,2 Kilometer breit, fast 42 Meter tief. Der Edersee in Hessen ist einer der größten Stauseen Deutschlands – und eine wichtige Lebensader für die Oberweser. Gerade in diesem Sommer, in dem die Temperaturen oft über Wochen hinweg über 30 Grad liegen, ist er wichtiger denn je für das Leben in und auf der Weser.

„Würden wir die Weser nicht stützen, hätten Fahrgastschiffe, Sportboote und Binnenschiffe ein Problem“, sagt Timo Freitag vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSV) in Hannoversch Münden. Mit stützen meint er, dass das WSV Wasser aus dem Edersee in die Weser ablässt, um zu verhindern, dass der Pegel noch weiter sinkt.

Denn auf etlichen Flüssen in Deutschland ist der Schiffsverkehr durch die anhaltende Trockenheit eingeschränkt. Nur auf der Weser nicht – auch dank des Edersees. Wenn der Stausee voll ist, fasst er etwa 40 Millionen Kubikmeter Wasser. Zuletzt hat er aber an Volumen verloren. Zwei Millionen Kubikmeter Wasser hat das WSV täglich aus dem Edersee in die Weser gelassen.

Um 40 Zentimeter sinkt dadurch die Oberfläche pro Tag ab, gleichzeitig bleibt der Zusammenfluss aus Werra und Fulda befahrbar. „Momentan liegt die Fahrwassertiefe bei knapp einem Meter“, sagt Freitag. Würde das Amt kein zusätzliches Wasser aus dem Stausee ablassen, wäre es gerade einmal die Hälfte. Und das würde zum Problem für die Schifffahrt werden. Denn auf der Oberweser werden im Jahr noch etwa 30.000 Tonnen Güter per Binnenschiff transportiert.

Oft Getreide, das aus Beverungen, Holzminden und Hameln flussabwärts Richtung Bremen gebracht wird. Noch können die Schiffe auf der Oberweser ohne größere Sorgen unterwegs sein – selbst wenn die Hitze noch anhalten sollte. Der Vorrat des Edersees reicht noch zwei bis drei Wochen, sagt Freitag. Dann seien von den 40 Millionen Kubikmetern nur noch 20 Prozent übrig; der Stausee könnte den Fluss nicht mehr stützen.

100 Kilometer Luftlinie weiter ist die Lage noch entspannter. In Minden beginnt die Mittelweser und ab hier gibt es zahlreiche Staustufen und Schleusen, die die Wasserhöhe regulieren können. Und das ist ein großer Unterschied zu Elbe und Rhein. In Geesthacht bei Hamburg ist etwa die einzige Staustufe der Elbe auf deutschem Gebiet.

BASF drosselt Produktion

Diese Bauwerke sind aber wichtig für den Wasserstand, bestätigt Gerd Reichstein, Vorsitzender des Binnenschiffervereins Bremen. „Ab Minden gibt es ein geregeltes Stausystem“, sagt der Binnenschiffer, der schon auf vielen europäischen Wasserstraßen unterwegs war. Wenn die Weser wie derzeit Wasser durch Verdunstung verliert und auch die Zuläufe weniger Wasser führen, dann wird zwischen den Staustufen und den Schleusen das Wasser gestaut.

Das führt allerdings auch dazu, dass der Fluss langsamer fließt. So sei momentan die Fließgeschwindigkeit der Weser sehr gering, sagt Reichstein. Binnenschiffer müssten sich aber keine Sorgen machen. „Für die Schifffahrt bestehen keine Probleme“, sagt auch Andreas Kahnwald vom WSV Bremen. Das bestätigt ein Sprecher der Firma J. Müller. Der Betrieb importiert über die Nordsee Getreide, das unter anderem in Brake an der Unterweser gelöscht wird.

Für die Schiffe habe es bislang noch keine Beeinträchtigungen gegeben. Anders sieht es hingegen auf Deutschlands wichtigster Wasserstraße aus. Auf dem Rhein könnten Schiffe seit einiger Zeit teils nur noch mit halber Ladung oder weniger unterwegs sein, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt vergangene Woche mit.

"Sollte das warme Hochdruckwetter anhalten und keine entscheidenden Niederschläge fallen, werden die Wasserstände weiter fallen", sagt Sprecherin Claudia Thoma. "Gegebenenfalls kann der Schiffsverkehr dann streckenweise zum Erliegen kommen." Auch könnten Warentransporte teurer werden. Eine erste Folge der Hitze spürt schon der Chemiekonzern BASF: Er muss am am Standort Ludwigshafen seine Produktion drosseln.

Es gebe gesetzliche Vorgaben, wonach nur eine begrenzte Menge an Kühlwasser aus dem Rhein entnommen werden darf. Daher könnten nicht alle Anlagen ausreichend gekühlt werden. Bei weiterhin sinkendem Pegelstand könne zudem der Warentransport über den Rhein nur noch begrenzt erfolgen. So tief wie im Rekordsommer 2003 ist der Wasserstand jedoch noch nicht. Der Rhein hat laut Generaldirektion noch etwa 50 Zentimeter mehr Wasser als damals.

Ähnliche Probleme gibt es auch auf der Elbe. Doch die niedrigen Pegelstände bergen nicht nur eine Gefahr für Binnenschiffer. Sie fördern auch Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg zutage. In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden vermehrt Granaten, Minen oder andere Sprengkörper an Stellen gefunden, wo gewöhnlich Wasser steht.