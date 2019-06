Nach acht Jahren als Präsident des Bremer Industrie-Clubs will Günther W. Diekhöner nicht nochmals kandidieren. (frei)

Nun soll Zeit sein für jemanden Neues an der Spitze des Bremer Industrie-Clubs. Das wünscht sich der noch amtierende Präsident Günther W. Diekhöner. Er habe das Amt gern ausgeführt und hoffe, auch das eine oder andere bewegt zu haben. Aber nach acht Jahren möchte er nun Platz machen: „Acht Jahre waren eine optimale Zeit“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter der Technologieberatung „DD Die Denkfabrik“, ohne damit seinen Nachfolger auf die gleiche Amtszeit festnageln zu wollen.

Der Club organisiert regelmäßig Veranstaltungen für seine Mitglieder, die neben Info-Austausch auch zum Netzwerken dienen sollen. Die wohl bekannteste Veranstaltung ist das Roland-Essen, das jedes Jahr im November im Rathaus mit einem bekannten Gastredner stattfindet. Ziel des Clubs nach außen ist es, Bremen als wettbewerbsfähigen und dynamischen Wirtschaftsraum zu stärken.

Aus Diekhöners Vorstand werden nur die drei Mitglieder Heiner Heseler (ISH), Thomas Gewecke (Atermann, König & Pavenstedt) sowie Kai Brüggemann (Unternehmensberater) erneut kandidieren. Doch der alte Vorstand hat vorgesorgt und hatte bereits vor eineinhalb Jahren einen Ausschuss gebildet, der sich nach Amtsinteressierten umschaute. Ziel sei es gewesen, dass an der Spitze des nun 38 Jahre alten Clubs das Spektrum der vertretenen Branchen breit ist.

Neu kandidieren wollen Michael Bartscher, (BMW Niederlassung Bremen), Dirk Brand (Hanseatische Projektgesellschaft), Andrea Eck (BLG), Jens Franzeck (Airbus Defence and Space), Rainer Frerich-Sagurna (Nageb), Bert Gausepohl (Bühnen), Denise Gross (Wempe), Arndt Overbeck (CHS Container) sowie Dirk Schwampe (Team Neusta). Zuerst werden bis zu zehn Personen für den Vorstand gewählt, und aus diesem Kreis wird dann in einem zweiten Schritt der Präsident gewählt. Noch nicht ganz vergessen ist die Wahl von vor zwei Jahren, bei der es einige Personen gab, die gegen den amtierenden Vorstand angetreten waren. Wahlwerbung dafür hatten sie damals am Vorstand „vorbeilanciert“.