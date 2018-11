Urkunde für die Preisträger: Nora Osler und Anne de Walmont vom Handwerkskollektiv „Stoffe auf Reisen“, Tim Indorf vom gleichnamigen Orthopädie-Schuhtechnik-Betrieb in Bremerhaven sowie Peter Senkowski vom Elektronik-Betrieb D’Behr (von links). (Kuhaupt)

Während viele junge Menschen nach ihrer Ausbildung ein Studium absolvieren, haben Nora Osler und Anne de Walmont den Weg andersherum gewählt. Nora Osler hat erst ihren Master in Biologie gemacht, ist dann aber ihrer Leidenschaft gefolgt und begann eine Ausbildung zur Raumausstatterin mit Schwerpunkt Polsterei. Anne de Walmont studierte Musikwissenschaft und Skandinavistik, hinterher machte sie dann eine Ausbildung zur Maßschneiderin mit Schwerpunkt Damen. Dafür ging sie nach Halle an der Saale, und als sie zurückkam, machte sie sich in Worpswede mit Handstickerei und dem Weben am Webstuhl vertraut.

2016 lernten sich beide kennen, weil Osler sich nicht allein selbstständig machen wollte und im Internet in einem Netzwerk nach Gleichgesinnten suchte. Sie sagte: „Ich wollte nicht allein in der eigenen Suppe rühren.“ Im April 2017 gingen sie mit ihrem Handwerkskollektiv „Stoffe auf Reisen“ an den Start und haben ihre Werkstatt in Findorff. Den Namen wählten sie, weil ihr Bestreben ist, Zuschnittreste oder ausrangierte Möbelstücke möglichst vollständig zu nutzen – durchaus auch zweckentfremdet. „Außerdem stellen wir am Webstuhl eigene Stoffmuster her“, ergänzt Anne de Walmont.

Am Mittwochabend wurden sie in der Sparkasse Bremen vor 300 Gästen beim Mahl des Handwerks mit dem Preis für „Innovatives Handwerk“ in der Kategorie Existenzgründung ausgezeichnet. Mit ihrem nachhaltigen und ökologischen Konzept hätten sie die Jury überzeugt, wie die Hauptgeschäftsführerin der Bremer Handwerkskammer, Martina Jungclaus sagte: „Dazu setzen sie auch noch auf Kooperation statt auf Konkurrenz.“ Anne de Walmont meinte dazu: „Wir ergänzen uns in unseren Gewerken auch ganz gut.“

40 Mitarbeiter

In der Kategorie „Gesellschaftliche Verantwortung“ ging der Preis in diesem Jahr an den Elektro-Technik-Betrieb D'Behr in Horn-Lehe. Das Unternehmen erledigte sowohl bei der Union-Brauerei als auch beim „Schuppen Eins“ in der Überseestadt sämtliche Elektroarbeiten. Inhaber Peter Senkowski suchte händeringend Mitarbeiter. Als viele Menschen nach Deutschland flüchteten, ergriff er die Initiative. Inzwischen arbeiten im Betrieb zwei Azubis aus Syrien und einer aus Afghanistan, ein weiterer Bewerber aus Syrien wird wohl 2019 seine Ausbildung beginnen. Ein anderer Syrer wird, wenn alles gut läuft, bald seine Anerkennung zum Gesellen erhalten, und dann gibt es noch einen Elektrohelfer aus dem Iran. „Sie alle sind voller Tatendrang, ich bin schwer begeistert“, sagte Senkowski. Die Zusammenarbeit mit den Altgesellen funktioniere gut. So nehmen diese auch Rücksicht auf die Kollegen – zum Beispiel, wenn Ramadan ist. Um Sprachbarrieren abzubauen, gibt es nun jeden Freitag im Betrieb Deutschunterricht. Insgesamt 40 Mitarbeiter hat das Unternehmen, der Inhaber würde sofort weitere Elektriker einstellen, wenn er welche finden würde.

In der Kategorie „Technologie und Nachhaltigkeit“ geht der Preis an die Indorf Orthopädie-Schuhtechnik aus Bremerhaven. Tim Indorf leitet den Betrieb zusammen mit seinem Vater. Auch er würde gerne sofort fünf neue Mitarbeiter einstellen. Um den Alltag für das Team zu verbessern, setzte Indorf beim Neubau der Werkstatt auf Ergonomie und bestmöglichen Arbeitsschutz. So lassen sich die Maschinen in der Höhe verstellen. „Einer unserer Mitarbeiter ist 1,50 Meter groß, der andere 2,01 Meter“, berichtete Indorf. Für sie sei das Arbeiten jetzt angenehmer. Außerdem machten nun spezielle Absaugsysteme die Arbeit sicher und gesund. Keiner muss dabei mit Mundschutz arbeiten.

Handwerkskammer-Präses Jan-Gerd Kröger gratulierte den Preisträgern, berichtete aber auch, welche Ausmaße der Fachkräftemangel bereits annimmt: „Da werden sich gerade die Mitarbeiter gegenseitig abgeworben.“ Sparkassen-Vorstandsmitglied Heiko Staroßom ermutigte in seiner Rede die Betriebe, verstärkt in digitalen Plattformen aktiv zu sein: sowohl, um sich jungen Menschen zu präsentieren, als auch neue Kunden zu generieren. Digital ging es am Abend bei der elektronischen Rechnung zu, die die Kammer den Gästen an einem Info-Stand erläuterte. Und die Göttinger Professorin Antje-Britta Mörstedt erläuterte in ihrem Vortrag, wie junge Menschen ticken, und wie die Betriebe sie für eine Ausbildung begeistern können.