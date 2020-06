Auch für die MV-Werften in Wismar hat Conled die Beleuchtung übernommen. (Sebastian Krauleidis)

Jandirk Ebel ist überzeugt: „Dem Lichtschalter wird es wie der Wählscheibe ergehen.“ Er wird zu einem vergessenen Relikt alter Tage. Unnötig, überflüssig, etwas, das man früher mal benutzt hat und irgendwann in Technikmuseen einzieht. Das passiere nicht heute und nicht morgen, sagt Ebel, er ist sich aber sicher, dass diese Entwicklung kommen wird.

Man könnte ihn einen Fantasten nennen. Warum sollte etwas so simples wie Licht überhaupt weiterentwickelt werden? Birne rein, Schalter an, Lampe brennt – dieses Prinzip hat sich über die Jahre bewährt. Wer sich aber Ebels Lebenslauf anschaut, der merkt schnell, dass der 57-Jährige recht haben könnte. Denn mit Beleuchtung kennt er sich aus.

Licht ist nicht gleich Licht. Diese Erkenntnis ist Voraussetzung, um das Geschäftsmodell von Ebels Firma Conled zu verstehen. Sie macht etwas, dass sich Light Contracting nennt. Im Grunde geht es darum, dass Firmen ihre Beleuchtung an Conled auslagern und dabei sparen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine große Halle hat, in der über viele Stunden am Tag das Licht brennt, kann sich laut Ebel ein Gespräch mit seinen Mitarbeitern lohnen. Sie würden die Beleuchtung der Halle genau überprüfen: Wo hängen wie viele Lampen? Mit welcher Kraft strahlen sie?

Wo wird ihr Licht geschluckt, etwa von großen Maschinen? Wie reflektieren die Wände? Ebel und seine Kollegen überlegen dann, wie man es besser machen kann. „Häufig schaffen wir es, ein Drittel der Leuchten einzusparen“, sagt. Wer also 100 Lampen in seiner Lagerhalle hatte, kommt nach Ebels Dienste auch mit 75 aus. Möglich ist das, weil das Unternehmen auf moderne LED-Leuchten setzt – nicht umsonst finden sie sich im Firmennamen Conled wieder.

Mehr Ersparnis als Kosten

Die LED-Technik sei wesentlich stromsparender, sagt Ebel. Und mit diesem Argument wirbt er auch bei potenziellen Kunden. Sollten sich Unternehmen für Conleds Light Contracting entscheiden, sind es Ebels Mitarbeiter, die neue Lampen montieren, Sensoren und Bewegungsmelder einbauen. Ist das alles gemacht, zahlt der Kunde für zehn Jahre eine regelmäßige Rate an Conled. Im Gegenzug kümmern sich die Bremerhavener um die Wartung und Reinigung und reparieren die Beleuchtungsanlage bei Bedarf. „Was unsere Kunden sparen ist höher als das, was sie uns bezahlen“, sagt der Geschäftsführer. Locker könnten die Einsparungen im sechs- bis siebenstelligen Bereich liegen. „Das Risiko liegt bei null.“

Vor elf Jahren hat Ebel Conled gegründet. Damals hatte er den Vorstand eines großen Energieunternehmens in Nordrhein-West­falen beraten. Sein Auftrag: Ergründen, wie sich der Energiemarkt ändern wird und wie der Konzern zukunftsfähig bleiben kann. ­Jandirk Ebel schaute sich verschiedene Optionen an und landete schließlich bei der Frage: Was, wenn wir unsere Kunden mit Licht beliefern?

Es war die Geburtsstunde von Conled. Dass Ebel das Unternehmen in Bremerhaven gegründet hat, hat einen einfachen Grund: Der Unternehmer hatte zwar in Bayern studiert und später in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, kommt aber aus der Seestadt. In der Region hat er auch die ersten Kunden gefunden: die Lloyd-Werft, Blohm+Voss, Lürssen. Auch Unternehmen aus der Stahlbranche und der Lebensmittelindustrie haben ihre Beleuchtung schon an Conled ausgelagert.

Als Ebel angefangen hat und potenzielle Kunden überzeugen wollte, hat er sich auf den „grünen Daumen“ konzentriert. So umschreibt er ein aus seiner Sicht schlagkräftiges Argument: Wer mit LEDs Strom spare, der verursache auch weniger CO2. Nach den ersten Gesprächen war ihm aber klar, dass er so nicht weiterkommt. „Die meisten hat nur interessiert, wie viel sie einsparen“, sagt Ebel. Das, so hofft er, könnte sich nun aber ändern. Denn ab dem Jahreswechsel sollen Eigentümer auch auf die CO2-Emissionen ihrer Gebäude eine Abgabe zahlen.

Die Corona-Krise könnte dem Geschäft helfen

Es sind auch gesetzliche Änderungen wie die­se, die Ebel vermuten lassen, dass der bislang übersichtliche Markt für Light Contracting weiter wachsen wird. Auch die Corona-Krise könnte dem Geschäft helfen. Ebel glaubt, dass viele Unternehmen sich nun ihre Ausgaben genauer anschauten – und Sparpotenzial bei der Beleuchtung erkennen würden. Aber auch so hätten die neun Angestellten in Bremerhaven und die rund 70 Mitarbeiter, die durch Kooperationen mit an­deren Firmen für Conled arbeiten, genug zu tun.

„Unser Geschäft ist aber endlich“, sagt der 57-Jährige, „irgendwann sind alle alten Leuchten ausgetauscht.“ Das dauere natürlich noch, trotzdem denkt er an die Zeit danach, wie das Geschäft der Zukunft aussehen könnte. Das soll künftig schon beim Bau einer Gewerbehalle ansetzen, so die Überlegung. Der Bauherr vergebe dann einfach einen Auftrag an Conled und müsse sich keine Gedanken mehr über die Beleuchtung machen. Außerdem kommen die Mitarbeiter zweimal im Monat zum Innovationsmeeting zusammen. Den Lichtschalter haben sie da zwar noch nicht abgeschafft. Aber dass er mit diesem Vorgehen nicht ganz falsch liegen kann, davon zeugt seit wenigen Tagen eine Trophäe im Konferenzraum des Unternehmens: Conled wurde beim Wettbewerb Top 100 als innovative Firma ausgezeichnet.