Die Verbindungen zwischen Bremen und München sowie Frankfurt sind vom Streik bei Lufthansa betroffen. (Matthias Balk/dpa)

Die Fluggesellschaft Lufthansa streicht für Donnerstag und Freitag insgesamt 1300 Flüge. Davon betroffen sind auch Passagiere in Norddeutschland. An den Flughäfen in Bremen, Hamburg und Hannover wurden etliche Verbindungen zu den Drehkreuzen München und Frankfurt annulliert.

Mehr zum Thema Streik der Flugbegleiter Lufthansa-Flüge in Bremen und Niedersachsen fallen aus Der Streik bei der Lufthansa trifft auch Reisende in Norddeutschland. In Bremen, Hamburg und ... mehr »

Am Hans-Koschnick-Airport hat die Lufthansa insgesamt 30 Flüge gestrichen, 15 am Donnerstag, 15 am Freitag. Betroffen sind Verbindungen mit den wichtigen Drehkreuzen München und Frankfurt. An diesem Donnerstag findet etwa nur der Flug um 6.35 Uhr nach Frankfurt statt – alle anderen Verbindungen in die Metropole am Main fallen aus. München soll an diesem Tag immerhin noch viermal angeflogen werden. Am Freitag soll es laut Notfallplan gar keine Reisen nach Frankfurt geben. Verbindungen der Lufthansa-Töchter Eurowings und Swiss nach Stuttgart beziehungsweise Zürich sind nicht beeinträchtigt. Unsere Übersicht zeigt, welche Verbindungen betroffen sind: