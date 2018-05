Die Party-Fotos vergangener Nächte können unangenehm werden, wenn sie im Internet oder sozialen Netzwerken weiterverbreitet werden. Sie zu löschen, ist oft nicht einfach.

Eine Kamera ist fast immer im Raum. Bei jeder Party, vor jedem Café, bei jeder Klassenfahrt. Das Smartphone ist allgegenwärtig. Mit wenigen Klicks erreichen Bilder das Internet, Sekunden nachdem sie geschossen werden. Wer weiß, auf welchen Fotos man zu sehen ist, wenn überall fotografiert wird? Bilder gewinnen an Bedeutung, immer mehr Fotos fluten das Netz.

Eine Phrase in Internet-Foren symbolisiert die Entwicklung: „Pics or it didn‘t happen.“ Zeig mir Bilder, oder ich glaube dir nicht. Rasant verbreiten sich Bilder, die besonders sind. Besonders schön, besonders peinlich oder im schlimmsten Fall besonders intim. Egal, ob die Bilder von einem selbst oder jemand anderem ins Netz gestellt werden: Sie jagen durch Whatsapp-Gruppen und kleben an Facebook-Pinnwänden, Suchmaschinen spülen die Bilder immer wieder an die Oberfläche.

Ein Foto zu teilen dauert nur wenige Sekunden – doch die Konsequenzen für die Menschen auf den Bildern können weit reichen. Von unangenehmen Fragen beim Bewerbungsgespräch bis zum öffentlichen Gesichtsverlust. Wie können sich Menschen wehren, die im Internet gegen ihren Willen abgebildet werden?

„Am wichtigsten ist es im ersten Schritt, dem Verbreiter klarzumachen: Ich will das nicht“, sagt Imke Sommer. Sie ist die Landesbeauftragte für Datenschutz im Land Bremen. „Das kann ihn vielen Fällen schon dazu führen, dass das Bild verschwindet.“ Betroffene sollen deutlich machen, dass sie ihre Einwilligung zur Veröffentlichung widerrufen, oder mitteilen, dass sie nie eingewilligt haben. Die Verbreiter wüssten in den meisten Fällen, was erlaubt ist und was nicht.

Das Recht am eigenen Bild ist in Deutschland in Paragraf 22 und 23 des Kunsturhebergesetzes verankert. „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden“, heißt es dort. Es gibt Regelungen, die das einschränken, aber: „Wer ein Bild von jemandem ins Internet stellt, braucht einen Rechtsgrund“, sagt Sommer. Nimmt ein Verbreiter das Bild aus dem Netz, sei aber nicht sichergestellt, dass das Bild nirgendwo mehr auftauche.

Neue Regeln für den Datenschutz

Die vor Kurzem in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stärke die Rechte von Nutzern, deren Bild ungewollt im Internet weiterverbreitet wird, sagt Sommer. Sie verweist auf Artikel 17 der DSGVO, „Recht auf Löschung“, oder „Recht auf Vergessenwerden“, Absatz 2. „Die DSGVO reagiert darauf, dass die erste Stelle der Verbreitung nicht ausreicht“, sagt die Datenschutzbeauftragte Sommer.

„Damit wird die Rechtslage an moderne Verbreitungswege angepasst“, sagt Sommer. Beispiel: Wer ein Bild teilt, muss im Falle eines Widerspruchs, diejenigen informieren, an die das Bild weitergeleitet wurde. Das sei vorher nicht so gewesen. Das Schlagwort „Recht auf Vergessenwerden“ fiel schon im Zusammenhang mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 2014. Seitdem haben Nutzer unter bestimmten Umständen das Recht, Suchergebnisse entfernen zu lassen, etwa bei Google.

In seinem Transparenzbericht veröffentlicht das US-Unternehmen die Zahlen der Löschanfragen. Europaweit wurden seit 2014 bis heute eine halbe Million Internetadressen aus den Suchergebnissen entfernt – etwa 50 Prozent aller angefragten Löschungen. „De facto ist es kein Recht auf Vergessen“, sagt Imke Sommer. „Es ist eher ein Recht darauf, schlechter gefunden zu werden.“

Trotzdem funktioniere die Google-Löschung gut, sagt Oliver Bouwer vom Landesinstitut für Schule (LIS) in Bremen. „In den meisten Fällen sind die Bilder bei Google nach 24 bis 48 Stunden nicht mehr auffindbar.“ Der Medienpädagoge Bouwer bildet Lehrer aus und fort, die das Wissen an die Schüler weitergeben. „Bilder sind das Kommunikationsmittel Nummer eins im Netz“, sagt er.

Was Bouwer Schülern und Lehrern weitergibt, sei für jeden nützlich, der Fotos ins Netz stellt. „Wir sensibilisieren die Bildersteller“, sagt er. „Man sollte sich fragen: Was mache ich da? Ist das auch in drei Wochen noch okay?“ Ein Beispiel seien Partyvideos. Die seien zwar in der neunten oder zehnten Klasse ganz lustig, können aber während einer Bewerbung zum Problem werden. „Das verstehen Schüler aber generell sehr gut“, sagt Bouwer.

Es sei wichtig, seine Rechte zu kennen und vor den Gefahren zu warnen, gleichzeitig will er die Schüler ernst nehmen: „Es ist uns ganz wichtig, dass wir auch die Faszination und das Kreativpotenzial von Bildern oder Selfies nutzen“, sagt er. Die Kontrolle über das eigene Bild sei für Schüler besonders wichtig. „Bilder sind häufig der Ausgangspunkt von Cyber-Mobbing“, sagt Bouwer. „Auch bei Fotos, die im ersten Moment nicht schlimm sind.“

Hilfe für Opfer

Bastian Hartwig arbeitet im Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum (Rebuz) West. Er erzählt, wie das Rebuz helfen kann, wenn unter Schülern Fotos verbreitet werden, die nicht harmlos sind – und Jugendliche sich womöglich strafbar machen.„Da gibt es zunehmend bessere Abläufe“, sagt er. Es gebe Anleitungen in jeder Schule, was bei Vorfällen mit Cyber-Medien-Gewalt zu tun sei, die fortlaufend aktualisiert würden. An das Rebuz können sich Schüler wenden, wenn sie nicht mehr weiterwissen.

Wie das ablaufen kann, erzählt Hartwig an einem fiktiven Beispiel. Eine Party auf einer Klassenfahrt, einem Mädchen rutscht das T-Shirt hoch. Ein Klassenkamerad fotografiert, schickt das Bild an andere Schüler. Beim Rebuz bekommt das Opfer Hilfe. „Wir hören zu und fragen, wer beteiligt ist und mit wem man sprechen kann“, sagt Hartwig. „Wir beraten vertrauensvoll, diskret und kennen das gesamte Netzwerk an Anlaufstellen.“

Man dürfe so einen Vorfall weder bagatellisieren, noch dramatisieren. „Sind wir im Strafbereich, dann muss man schauen, ob eine Anzeige erstattet werden muss“, sagt Hartwig. Er empfiehlt, die Polizei miteinzubeziehen. Zum Beispiel auch, wenn die Eltern Bescheid wissen und die Erziehungsberechtigten des Täters konfrontieren wollen. „Mein Eindruck ist, dass auch da die Sensibilität besser geworden ist.“

In der Schule gehe es darum, die Verbreitung der intimen Bilder schnellstmöglich einzudämmen. „Man muss sich klarmachen, dass Jugendliche total davon abhängig sind, was ihre Umgebung von ihnen denkt“, sagt Hartwig. „Und so was ist natürlich hochdramatisch.“ Deswegen gehe bei der Ansprache der Mitschüler Opfer- vor Täterschutz. „Man muss nicht noch mal den genauen Vorfall benennen“, sagt er. „Man könnte das auch als allgemeine Informationsveranstaltung machen und da sagen: So etwas ist illegal.“

Wurden Bilder in Gruppen-Chats geteilt, verfolgt man den Weg zurück und löscht die digitalen Kopien. „Mit deutlicher Ansprache.“ Denn die meisten Schüler seien sich nicht bewusst, was das eigentlich bedeute. Den Lehrern rät Hartwig vor allem eines: „Wenn sie davon Wind bekommen, dürfen sie sich auf keinen Fall die Bilder schicken lassen.“ Trotz aller Strategien gibt Hartwig zu: „Es ist unheimlich schwer, so etwas einzufangen.“ Deswegen sei Präventionsarbeit so wichtig.

Eine technische Lösung im Kampf gegen die ungewollte Veröffentlichung intimer Bilder testet Facebook nun in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien. In einem Blog-Eintrag erklärt Antigone Davis, die Sicherheitschefin des sozialen Netzwerks, die neue Funktion. Nutzer sollen über einen speziell gesicherten Kanal Bilder an Facebook schicken, von denen sie fürchten, dass jemand sie ungewollt veröffentlicht. Ein Facebook-Mitarbeiter prüft die Bilder und versieht sie mit einem digitalen Wasserzeichen, einem sogenannten Hash. Versucht jemand danach die Bilder bei Facebook, Instagram oder dem Messenger hochzuladen, werden die Bilder vor der Veröffentlichung gelöscht.