Die Norddeutsche Landesbank sieht sich bei ihrem Umbau weitestgehend auf Kurs. Die Pandemie hat allerdings Folgen für ihre Dividendenfähigkeit. Im Jahr 2023 wollte die NordLB wieder Gewinne an ihre Träger ausschütten. Dieser Plan wird sich voraussichtlich um zwei Jahre verschieben, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Bürkle Freitag in einer Videokonferenz. Corona werde die Ergebnisse 2020 und 2021 belasten. Die erhöhte Risikovorsorge, um auf Kreditausfälle vorbereitet zu sein, drückt die Erträge. Zuletzt lag die Risikovorsorge bei 275 Millionen Euro. Die Bank rechne 2020 mit einem Verlust, obwohl man „operativ sehr ordentlich unterwegs“ sei.

Die Zahl notleidender Kredite sei bisher „recht überschaubar“, sagte der Vorstandschef im Gespräch mit Journalisten. Die Erfahrung aber zeige, dass es Bewegung oft im letzten Drittel einer Krise gebe. Die NordLB setze auf eine konservative Risikopolitik. „Wichtig ist, die Bank ist und bleibt stabil“, sagte Bürkle. Die Kapitalquote werde selbst in gestressten Szenarien immer bei mehr als 13 Prozent liegen.

Die Renditemarke von sieben Prozent bis 2024 soll trotz der Corona-Krise erreicht werden – ein wichtiges Detail. Denn dieses Ziel sah der Plan zur Rettung der NordLB durch die Träger Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassen-Finanzgruppe vor. Die EU prüfte das Hilfspaket von 3,6 Milliarden Euro und gab schließlich im Dezember 2019 grünes Licht. Grundlage dafür war, dass sich ein privater Investor zu den Bedingungen auch bei der NordLB engagiert hätte. Bürkle stellte klar: „Wir sind frei von Auflagen.“

Die Sparpläne der Bank schreiten voran. Unterm Strich sollen die Kosten in den nächsten Jahren um 40 Prozent sinken. Der Stellenabbau ist geregelt. „Alles auf freiwilliger Basis wohlgemerkt“, sagte Bürkle. „Alles ist fest vereinbart worden, sodass man auch da einen Haken machen kann.“ Eine ganze Hierarchieebene, die Abteilungsleitung, verschwand komplett. Bis 2023 soll sich die Zahl der Mitarbeiter im Konzern auf 2800 halbieren. Bremen soll allein ein Vertriebsstandort werden, der aus Oldenburg und Hannover betreut wird. Darum stellt sich die Frage, was die Bank mit dem Gebäude am Domshof plant. Eine Antwort fehlt bisher. „Dazu gibt es keine Entscheidung“, sagte Bürkle. Die Immobilienfrage stelle sich im Konzern generell, nicht nur wegen des Personalabbaus, sondern auch vor dem Hintergrund der Zunahme von Homeoffice.

Kompletter Ausstieg aus dem Schiffsgeschäft

Bis Ende 2021 erwartet die NordLB, sich von allen Schiffsfinanzierungen getrennt zu haben, bei denen es sich um notleidende Kredite handelt. Derzeit ist das Portfolio insgesamt knapp drei Milliarden Euro schwer, was etwa 360 Schiffen entspricht. Die Hälfte der Kredite ist problematisch. Aus dem Schiffsgeschäft will die Bank komplett aussteigen – ebenfalls Bedingung der Rettung.

Festhalten will die NordLB dagegen an den erneuerbaren Energien. „Da sind wir gut und respektabel positioniert“, sagte Bürkle. Gerade beteiligte sich die Bank an der Finanzierung des größten Solarparks Australiens, was nicht sehr zur neuen Ausrichtung (Verkleinerung und Regionalisierung) zu passen scheint. „Die Wurzeln sind in Niedersachsen – tief in Norddeutschland“, sagte Bürkle jedoch mit Blick auf das Engagement. Die Bank habe bei den Erneuerbaren seit Jahrzehnten Know-how aufgebaut. „Das ist wesentlich weniger exotisch, als es klingt. Wir machen da sehr bodenständiges Geschäft, häufig mit deutschen Firmen.“ Die Dependancen in Singapur, London und New York, hätten ihren Schwerpunkt auf den Erneuerbaren. Die Standorte mit je 50 bis 70 Mitarbeitern stehen nicht zur Debatte. Von der kleineren Filiale in Schanghai will die NordLB sich trennen.

Einen Abschied wird es auch an der Spitze der Bank geben. Vorstandschef Thomas Bürkle wird die NordLB Ende 2021 verlassen und in den Ruhestand gehen. „Ich strebe eine Verlängerung nicht an“, sagt der 67-Jährige. Wie Bürkle will auch Vorstand Günter Tallner nicht verlängern.

Bürkle ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender. In diesem Jahr übernahm die NordLB die wegen Schiffskrediten in Schieflage geratene Bremer Landesbank komplett. Die Integration der BLB sei „auf eine recht geräuschlose Art und Weise“ passiert. Bürkle zog im Gespräch Parallelen zur Deutschen Hypothekenbank, ebenfalls eine Tochter, mit der man eins werden will, um sich schlanker aufzustellen. Eine Gemeinsamkeit ist Christian Veit, seit September im Vorstand der Deutschen Hypo. Zuvor war er Vorstandschef der BLB und später Regionalvorstand der NordLB für Bremen und Oldenburg. Bürkle wies derweil auf den wichtigen Unterschied zwischen Hypo und BLB hin: „Die Bremer Landesbank war in schwieriges Fahrwasser gekommen.“