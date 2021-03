Das DMK will 2023 in den Neubau ziehen. Er entsteht nur wenige Hundert Meter vom bisherigen Verwaltungssitz. (DMK)

Das Deutsche Milchkontor (DMK) wird seinen Verwaltungssitz verlegen. Das teilte das Unternehmen an diesem Donnerstag mit. 2023 will das DMK in eine neue Zentrale in der Airport-Stadt ziehen. Sie ist damit in direkter Nachbarschaft zum jetzigen Standort.

Weil der Mietvertrag des jetzigen Gebäudes auslaufe, habe man die Alternativen überprüft. Dabei sei aufgefallen, dass ein Neubau die beste Option sei. „Neues Arbeiten benötigt auch die richtigen räumlichen Rahmenbedingungen“, sagt DMK-Personalchefin Ines Krummacker. “Neben den Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter waren die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes sowie der Standort ausschlaggebend.“

Noch in diesem Jahr soll mit den Arbeiten am neuen Firmensitz begonnen werden. Entwickelt und gebaut wird es vom Bremer Immobilienunternehmen Justus Grosse; das DMK wird dort als Mieter einziehen. Auf fünf Etagen soll es genug Platz für die rund 700 Verwaltungsmitarbeiter geben. Der Bau soll den höchsten Standards an Energieeffizienz und Klimaschutz entsprechen. Geplant sind eine Photovoltaikanlage, ein Gründach und ein Blockheizkraftwerk.

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt freut sich über diese Nachricht. „Bremen ist ein bedeutender Standort der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft. Und eine Stärke dieser Industrie ist, dass sie sich regelmäßig neu erfindet.“ Dass sich mit dem DMK ein „Schwergewicht der Branche“ zu Bremen bekenne, sei ein gute Zeichen.