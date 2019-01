Das Deutsche Milchkontor DMK in Bremen ist vor allem für seine Marke Milram bekannt. Doch schon jetzt gehört das Unternehmen mit seiner Tochter Humana zu den größten Babykost-Herstellern Deutschlands. (DMK)

Die DMK-Group mit Sitz in Bremen, Deutschlands größte Molkereigenossenschaft, hat Gespräche mit den Eigentümern der Alete-Gruppe bestätigt. Wie DMK-Sprecher Oliver Bartelt dem WESER-KURIER sagte, geht es konkret um die Übernahme des kompletten Vertriebsgeschäftes der Alete GmbH und German Baby Food GmbH: „Die DMK-Group beabsichtigt, ihre Wachstumsstrategie für diesen Markt zu vertiefen und weitere Segmente zu erschließen.“

Nach Angaben des „Manager Magazins“, das zuerst darüber berichtet hatte, sollen an diesem Mittwoch die Mitarbeiter von Alete darüber informiert werden. Auch eine entsprechende Voranmeldung dazu sei beim Bundeskartellamt eingegangen. Denn die angestrebte Übernahme unterliegt der kartellrechtlichen Freigabe. Das sei auch der Grund, weshalb die DMG-Group keine weiterführenden Informationen abgeben könne.

So ist bisher auch nichts über den Kaufpreis bekannt. DMK-Sprecher Bartelt sagte jedoch: „Im Rahmen der Neuausrichtung legt die DMK-Group ihren Fokus auf Wertschöpfung und geht dabei sehr marktorientiert vor. Der Markt für Babynahrung ist für die Molkereigruppe von hoher Bedeutung.“ So lässt DMK gerade für 145 Millionen Euro sein bisheriges Milchwerk in Strückhausen in der Wesermarsch für die Marke Humana umbauen. Im März soll die Produktion dort anlaufen.

Alete hat mal bessere Zeiten gesehen

Bisher wurden Humana-Produkte zusammen mit Mitbewerber Hipp am Standort Herford produziert. Den Standort werde Hipp in Zukunft allein fortführen. Das ist auch eine wichtige Information für das Bundeskartellamt, das bei seiner Genehmigung darauf achtet, dass es hier nicht zu einer zu großen Marktbündelung kommt.

Alete gehört laut „Manager Magazin“ derzeit dem frühere Henkel-Manager Horst Jostock, der seit dem Verkauf durch Nestlé im Jahre 2015 bereits 20 Prozent der Anteile am Unternehmen hatte. Zum Jahresende habe er auch die restlichen Anteile vom Finanzinvestor BWK übernommen. Noch vor Monaten habe Alete vor der Insolvenz gestanden, schreibt das Magazin. Die Marktanteile von Alete liegen derzeit bei fünf Prozent. In den 70er-Jahren waren das noch 50 Prozent. Doch Mitbewerber wie Hipp und die DMK-Tochter Humana haben seitdem stetig aufgeholt. Schon jetzt gehört DMK mit Humana und der Eigenmarkensparte Sunval zu den größten Babynahrungsherstellern Deutschlands.

Der Kauf passt zur allgemeinen Strategie von DMK. Das Unternehmen möchte in Zukunft mehr als Lebensmittelhersteller und weniger als Molkerei wahrgenommen werden. Ein Baustein dabei ist, sich mit Markenprodukten mehr Alleinstellungsmerkmale zu sichern, um so gegenüber dem Handel noch stärker agieren zu können.