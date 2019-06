Das Swissôtel am Hillmannplatz hat ab sofort einen anderen Namen. (Björn Haferkamp)

Das Bremer Swissôtel hat einen neuen Besitzer: Seit dem 1. Juni gehört es zur Dorint-Gruppe. Sie hat das Hotel am Hillmannplatz zusammen mit zwei weiteren Häusern in Leipzig und Würzburg von Accor Invest übernommen.

Der Konzern will in den kommenden Jahren zehn Millionen Euro investieren, um die drei Häuser zu modernisieren. Die Mitarbeiter in den Hotels sollen komplett übernommen werden.

Mit dem Besitzerwechsel verschwindet jedoch der Name Swissôtel: Es heißt ab sofort Dorint City-Hotel Bremen und hat 230 Zimmer. Für die Kette ist es das dritte Hotel in Bremen. Zu Dorint gehören bereits das Parkhotel und ein Hotel in der Vahr. Das Swissôtel eröffnete 2008 in Bremen.