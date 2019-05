Einst Boom-Branche, heute voller Sorge: die Offshore-Industrie. (Wüstneck/dpa)

Vielleicht ist es ganz gut, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kommende Woche nicht selbst in Bremerhaven bei der Fachkonferenz Windforce zu Gast sein wird. Altmaier, Schirmherr des jährlichen Treffens der Offshore-Branche, schickt seinen Ministerialdirektor. Vermutlich wird sich der Altmaier-Platzhalter einiges anhören müssen, denn die Branche und diejenigen, die von ihr profitieren, sind nicht gut zu sprechen auf den Minister.

„Die Bundesregierung ist dabei, das Thema Windenergie klima-, energie- und industriepolitisch zu verstolpern“, sagte Bremens Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) im Vorfeld der zweitägigen Veranstaltung, die am 21. und 22. Mai stattfindet. Der einstige Boomsektor Windenergie steckt in der Krise, und davon ist auch das Bundesland Bremen und vor allem der Standort Bremerhaven betroffen. Jobs sind in Gefahr oder schon verloren, die Technologieführerschaft steht auf dem Spiel, und die internationale Konkurrenz wird immer stärker.

Andreas Wellbrock nennt die bundesweite Lage „dramatisch“. Der Geschäftsführer der Windenergie-Agentur Bremerhaven (WAB) sagt: „Der Heimatmarkt bricht zusammen.“ Er erlebt das vor seiner Haustür. Von den Weltmarktführern ist nur Senvion in Bremerhaven ansässig, aber selbst dieses Unternehmen muss kämpfen. Die Zukunft des Offshore Terminals in Bremerhaven, kurz OTB, ist fraglicher denn je.

In der besten Zeit verdienten 5000 Menschen im Bundesland Bremen mit Windenergie ihr Geld, heute sind es laut WAB „essentiell weniger“, genaue Zahlen werden gerade ermittelt. „Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir beim Aufbau der Windenergie darüber diskutiert haben, dass wir Baugebiete in Bremerhaven neu ausweisen müssen, damit Ingenieure und junge Fachkräfte hierher kommen und hier leben können“, sagte Lohse. Was der Branche jetzt besonders weh tut: Sie verliert ihren gut ausgebildeten Nachwuchs. „Und da muss man sich nichts vormachen“, sagt Wellbrock, „wer einmal diese Branche verlässt, kehrt nie mehr zurück.“

"Wir benötigen in Zukunft mehr Strom, nicht weniger"

Verantwortlich für diese Probleme ist aus Sicht der Unternehmen die Politik. „Deutschland ist vom Vorreiter und Leuchtturm zum Bedenkenträger und Verweigerer geworden“, sagt Wellbrock. Er macht das unter anderem daran fest, dass der im Koalitionsvertrag eingeräumte „Sonderbeitrag“ zum Erreichen der Klimaziele nicht freigegeben ist. „Dabei könnten wir schon jetzt 1,5 Gigawatt zusätzlich liefern“, sagt Wellbrock. Anlagen zur Produktion von 660 Megawatt in der Nord- und 900 Megawatt in der Ostsee warteten nur darauf, in Betrieb genommen zu werden, sagt Wellbrock.

Laut Koalitionsvertrag sollen 65 Prozent der deutschen Stromerzeugung bis zum Jahr 2030 aus erneuerbaren Energieträgern kommen. Aus Sicht der Offshore-Branche ist dieses Ziel nur erreichbar, wenn die Deckelung für den Ausbau der Anlagen aufgehoben wird. Mit 15 Gigawatt plant die Bundesregierung bis 2030. 35 Gigawatt sollen es nach dem Willen der Unternehmen sein. „Wir benötigen in Zukunft mehr Strom, nicht weniger“, sagt Wellbrock, „die Energiewende muss von der Politik deshalb jetzt mutig weitergedacht werden.“

Geradezu neidisch blicken die deutschen Unternehmer auf die Entwicklungen im Ausland. In den Niederlanden entstehen bis 2023 fünf Offshore-Parks mit einer Gesamtkapazität von 3,5 Gigawatt. Vor Großbritannien werden Windparks gebaut, die Kapazitätsgrößen von bis zu 1,2 Gigawatt haben. Und auch in den USA, wo Offshore-Windenergie bisher ein Nischenthema war, denkt man mittlerweile größer, vor New Jersey etwa sollen bis 2035 neun Gigawatt im Atlantik produziert werden.

Die Bedeutung der internationalen Konkurrenz lässt sich auch am Programm der Windforce-Konferenz kommende Woche ablesen. Die Gäste kommen aus neuen Boom-Märkten wie Vietnam, Taiwan oder Brasilien. Und erstmals gibt es bei der Ausrichtung ein Partnerland: die Niederlande, der kleine Nachbar, der aus Sicht der Deutschen gerade vormacht, wie man eine Branche voranbringt.