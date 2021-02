Die Gewinner des Wettbewerbs "Pop-up-Stores" stehen fest: Über das Ergebnis freuen sich Andreas Heyer (v.l.), WFB Wirtschaftsförderung Bremen, Faex-Gründer Ingo Müller-Dormann, Stefan Storch, Immobilieneigentümer, Gabriele Warszinski, Faex, und Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. (FRANK PUSCH)

Die Gewinner des Wettbewerbs „Pop-up-Stores“ stehen fest. Das teilte die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) am Montagmittag mit. Der Wettbewerb ist Teil des Aktionsprogramms Innenstadt, mit dem der Senat die Innenstadt stärken will.

Die Sieger sind: Faex, ein Geschäft mit wechselndem Angebot an Designermode, die sonst in Bremen nicht zu finden sein soll. „Hello Good Buy“, ein skandinavischer Laden mit einem neuartigen Second-Hand-Konzept. Und „m:pura“, ein Angebot für 3D-Lichtobjekte. 29 Bewerbungen hatte die WFB für die drei Ladenflächen in der Bremer Innenstadt erhalten. Zehn Monate lang können die Gewinner nun kostenfrei ihre Ideen in der Innenstadt erproben. Als Pop-up-Store oder Pop-up-Verkauf bezeichnet man ein Geschäft, das kurzfristig und provisorisch in einem Leerstand entsteht.

„Alle Beteiligten haben sich mit großem Engagement eingebracht“, sagte Kristina Vogt, die Wirtschaftssenatorin für Bremen. Die hohe Resonanz zeige ihr, dass man auf dem richtigen Weg sein.

Die Gewinnerinnen und Gewinner haben die Verträge schon unterschrieben. Sie bereiten nun die Ladenflächen in der Sögestraße 56 (ehemals Schuhhaus Meinecke, künftig Faex), in der Obernstraße 22-24 (ehemals Görtz, bald „Hello Good Buy“) und in der Knochenhauerstraße 18-19 (ehemals L'uomo, künftig m:pura) vor.