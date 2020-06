Im nächsten Jahr soll eine Filiale der Drogeriekette DM in der Bremer Sögestraße eröffnen. (Frank Thomas Koch)

In die ehemaligen Räume des Traditionsgeschäfts Roland-Kleidung kommt neues Leben: Die Drogeriekette DM will dort eine Filiale eröffnen. Das teilte das Maklerbüro Projekt 1A am Montag mit, das die Vermietung übernommen hat. Auf 600 Quadratmetern Verkaufsfläche ist der dritte DM-Markt in der Bremer Innenstadt geplant.

Bis zur Eröffnung dauert es aber noch: Sie ist nicht vor dem zweiten Quartal 2021 geplant. Laut Makler läuft das Projekt parallel zu den Plänen der Zech-Gruppe, die das gesamte Areal rund um das Parkhaus-Mitte entwickeln möchten. Dazu gehört, dass das Parkhaus abgerissen werden soll. Geplant ist auch eine neue Passage, die von der Obernstraße zur Lloydpassage führt.

Aktuell stehen die Räume leer. Bis Ende 2018 gehörten sie zu Roland-Kleidung. Das Geschäft war für hochpreisige Mode bekannt und wurde 1950 gegründet. Weil der Laden nach Angaben des damaligen Geschäftsführers aber schon mehrere Jahre keinen Gewinn mehr abwarf, wurde er vor gut eineinhalb Jahren geschlossen.

Der erste DM-Markt wurde 1973 in Karlsruhe eröffnet. Seitdem ist das Unternehmen stark gewachsen. Es betreibt in zwölf europäischen Ländern mehr als 3000 Filialen und hat mehr als 38 500 Mitarbeiter in Deutschland. In der Bremer Innenstadt gibt es bereits Märkte Am Brill und im City-Gate am Bahnhof. Weitere Geschäfte befinden sich unter anderem in der Waterfront, im Weserpark und im Edu-Einkaufszentrum.