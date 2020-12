Anfang Januar wird auch der Edeka von Michael Bredow schließen. (Christina Kuhaupt)

Der Edeka im ehemaligen Kaufhof-Gebäude in der Bremer Innenstadt wird Anfang Januar geschlossen. Inhaber Michael Bredow erklärte, die Entscheidung habe er schweren Herzens getroffen. Doch in den vergangenen Monaten habe es starke Umsatzeinbußen gegeben – von 50 Prozent. „Wir schließen am 9. Januar“, sagte Bredow im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Die Nachricht kommt überraschend. Denn eigentlich plante Bredow, trotz der Schließung des Kaufhofs am Standort bleiben zu wollen und verlängerte den Mietvertrag mit dem Eigentümer. Doch die Umsätze seien nach wie vor sehr schlecht – und diese Entwicklung verschärfe der zweite Lockdown. Die Frequenz leidet auch, weil Menschen im Homeoffice arbeiten. Zudem fehlen die Touristen. „Es geht kaum noch einer in die Stadt. Da kommt man auf keinen grünen Zweig.“

Die Verluste haben Bredow bereits gezwungen, seine Ersparnisse aufzubrauchen. „Die Corona-Hilfen fließen nicht“, so der Geschäftsführer. Zumindest eine letzte Reserve will er nun für die Altersvorsorge schützen. Im nächsten Jahr werde er 67 Jahre alt und gehe dann in die Rente, obwohl er sich eigentlich noch nicht so fühle. Die Sorgen um seinen Edeka hätten ihn aber auch sehr belastet.

Vor der Schließung soll es noch einen Rabattverkauf für Tiefkühlware, Obst, Gemüse und andere Frischeprodukte geben. Trockenware wie Konservendosen gehen in den Verkauf anderer Märkte von Edeka.

Bredow sieht – ebenso wie es bei Edeka selbst der Fall sei – derzeit keine Perspektive für den Standort in der Bremer Innenstadt. Kritisch sei zum Beispiel, dass das Parkhaus Mitte abgerissen werden solle. Im Haus gibt es, bevor die Möbelkette Opti im nächsten Sommer einzieht, Leerstand. Sein Edeka befinde sich im Keller. Und mit dem neuen Markt von Rewe in der Oberstraße gibt es zudem noch neue Konkurrenz. „Das ist noch dazugekommen“, sagt Michael Bredow.