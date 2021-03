Aus dem Real-Markt hier in Bremen-Habenhausen wird ein Edeka. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme erlaubt. (Petra Stubbe)

Aufatmen bei den Beschäftigten: Edeka darf alle drei verbliebenen Bremer Real-Märkte übernehmen vom Eigentümer SCP übernehmen. Dabei handelt es sich um die Märkte in der Vahr, in Habenhausen und im Einkaufspark Duckwitzstraße. Sie gehören zu den 51 Häusern, bei denen das Bundeskartellamt das Okay für die Übernahme durch Edeka genehmigt hat.

Bei 21 Märkten hatte die Kartellbehörde dagegen wettbewerbsrechtliche Bedenken. Dazu gehört der Real-Markt in Oldenburg am Alten Postweg. Eine definitive Antwort, was mit den Real-Märkten in Ihlpohl und in Stuhr/Groß Mackenstedt passieren wird, steht seitens des Eigentümers SCP noch aus.