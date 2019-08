Eingang zur Agentur für Arbeit in Bremen. (Eckhard Stengel / imago)

Jüngst titelte die "Neue Zürcher Zeitung": "Die neue Lust am Sozialismus“. Man bemerkte, dass dieser noch immer eine eigenartige Anziehungskraft ausübe: „Es geht allein um Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität – und wer mag schon gegen diesen sonoren Dreiklang sein?“ Auch der Koalitionsvertrag der neuen Bremer Landesregierung atmet viel von diesem Geist.

Da wird trotz der uferlosen Sozialvorhaben der aktuellen Bundesregierung der Wunsch nach einem aktiven Wohlfahrtsstaat formuliert, für den man sich auf Bundesebene einsetzen wolle. Gefordert werden etwa eine „gute und armutsfeste Rente“ und eine Reform der Grundsicherung; finanzieren soll dies eine „gerechte Steuerpolitik“ (Vermögenssteuer, höhere Erbschaftssteuern, Anhebung des Spitzensteuersatzes). Doch schon heute fließt fast ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung ins Soziale.

Laut OECD ist Deutschland das Land mit dem geringsten Armutsrisiko. Und Armutsprävention schafft nicht der immer mehr umverteilende Sozialstaat, sondern ein Arbeitsmarkt mit niedrigen Zutrittsschwellen vor allem für Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und Geringqualifizierte. Es braucht zudem Unternehmen, die wettbewerbsfähig sind und deshalb Löhne zahlen können, die zum Leben und zur sozialen Absicherung reichen. Denen jedoch werden im Koalitionsvertrag Verschärfungen etwa bei Zeitarbeit und Befristungen angedroht.

Wie nicht anders zu erwarten, will die neue Koalition „Hartz IV überwinden“ und ignoriert, dass die Hartz-Reformen auch in Bremen und Bremerhaven unzählige Menschen in Lohn und Brot gebracht haben, die bis dahin vergeblich Arbeit suchten. Sie fordert mehr Geld und erklärt Sanktionen zum Problem. Fakt hingegen ist, dass die Jobcenter im Monat durchschnittlich nur rund drei Prozent ihrer Kunden sanktionieren. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat im "Spiegel" vollkommen zurecht festgestellt: "Auch in einem anderen System würde es Sanktionen geben müssen. Wenn Sie ein Gesetz machen, müssen Sie immer festlegen, was passiert, wenn man sich daran nicht hält. Wenn Sie falsch parken, werden Sie auch abgeschleppt.“

Die Liste der Beispiele im Koalitionsvertrag ließe sich beliebig verlängern. Deshalb rufen wir dem neuen Senat zu: Lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen für die Probleme suchen, die es unbestreitbar auch im dichten Netz unseres Sozialstaats gibt. Aber suggerieren Sie nicht, die Lösung liege in einem Mehr an Staat, in einem Mehr an Geld und in mehr Regulierung der Wirtschaft.

Zur Person

Unser Gastautor

studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth und ist seit 2008 Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände im Lande Bremen.