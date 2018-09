Rostock/Bremerhaven. Sie steht für eine neue Dimension beim Bau von Kreuzfahrtschiffen: Die Kiellegung der „Global 1“ an diesem Dienstag auf den MV Werften in Rostock. Das bezieht sich allerdings nicht auf die äußeren Abmessungen, sondern auf die maximale Passagierzahl. Die „Global 1“ kann nach ihrer Fertigstellung 9500 Passagiere aufnehmen. Zusammen mit der Besatzung sind dann bis zu 12000 Menschen an Bord. Zum Vergleich: Der aktuelle Rekordhalter, die „Symphony of the Seas“, ist für maximal 6680 Passagiere zugelassen.

Mit 342 Meter Länge ist die „Global 1“ zudem das größte Kreuzfahrtschiff, das bislang in Deutschland gebaut wurde. Die Fertigung des Schiffes findet parallel auf den Werften in Rostock und Wismar statt – beide gehören zur Unternehmensgruppe MV Werften. Die Ablieferung der „Global 1“ ist für Ende 2020 geplant. Bis dahin soll nach jetzigem Stand auch die Lloyd-Werft in Bremerhaven von dem Riesen-Bauvorhaben profitieren. Der Standort in der Seestadt gehört genauso wie die MV-Werften zur malaysischen Genting Group. Diese hatte die Werften übernommen, um Kreuzfahrtschiffe für die eigene Unternehmenstochter Crystal Cruises zu bauen. Lloyd und MV sind aber jeweils eine eigenständige GmbH.

Auf der Lloyd-Werft soll die Endausrüstung und die Inbetriebnahme für die „Global 1“ stattfinden. Diese Entscheidung wurde nicht etwa aus emotionalen Gründen getroffen, weil die Lloyd-Werft 2015 vom Investor als erste Werft in Deutschland übernommen wurde und bis zur Übernahme der Nordic-Yards-Werften (später MV-Werften) in Mecklenburg-Vorpommern ein paar Monate später als Favorit für den Bau der Kreuzfahrtschiffe galt. Grund sind einfach die Wassertiefen im Hafenbecken von Wismar: Wenn die „Global 1“ die mecklenburgische Werft verlässt, wird sie voraussichtlich einen Tiefgang von 9,30 Meter haben – damit könnte das Kreuzfahrtschiff theoretisch gerade noch so die Ostsee erreichen. Aber für Testfahrten müsse das Schiff dann bebunkert werden, zitierte die „Ostsee-Zeitung“ MV-Werften-Vorstandschef Peter Fetten vor ein paar Wochen. Dadurch erhöhe sich der Tiefgang dann um rund einen Meter. Insgesamt soll die Global-Klasse drei Schiffe umfassen.

Eigentlich sollte die Endausrüstung in Rostock stattfinden, aber dort könnte das Schiff wegen des Tiefgangs nur am bestehenden Kreuzfahrtterminal festmachen, was über mehrere Wochen den gesamten Kreuzfahrtverkehr lahmlegen würde. Und Pläne, das ehemalige Werftbecken in Warnemünde zu einem zusätzlichen Kreuzfahrt-Hafen umzubauen und auszubaggern, gibt es zwar, aber mit diesen Arbeiten wurde noch nicht begonnen und sie wären so oder so nicht vor 2020 fertig. Entsprechenden Platz und ausreichend Wassertiefe gibt es dagegen in Bremerhaven: In unmittelbarer Nachbarschaft zur Lloyd-Werft wurde und wird die mehr als 100 Jahre alte 440 Meter lange Westkaje im Kaiserhafen erneuert.

Wie umfangreich die Endausrüstung des ersten Schiffs der Global-Klasse ausfallen könnte, dazu hat sich die Geschäftsleitung bislang noch nicht geäußert. „Wie groß das Arbeitspaket sein könnte, das wissen wir auch noch nicht“, sagte der Lloyd-Werft-Betriebsratsvorsitzende Nils Bothen am Montag auf Nachfrage des WESER-KURIER. „Wenn das Schiff tatsächlich nach Bremerhaven kommt, müssten das aber mehr als der Einbau von Fernsehern und Matratzen sein.“ Denn sonst wäre es nicht möglich, einen Meter weniger Tiefgang zu erreichen.

Unabhängig von der in Aussicht gestellten Endausrüstung der Global-Klasse liegt die große Hoffnung in Bremerhaven im Neubau des deutschen Forschungsschiffs „Polarstern 2“. „Wir haben ein finales Angebot abgegeben, und ich hoffe, dass wir den Zuschlag bekommen“, sagte Bothen. Eine Entscheidung soll es seines Wissens im Oktober geben. Derzeit sei die Werft mit ihren 283 Mitarbeitern und 43 Auszubildenden bis April 2020 vor allem durch den Bau der Großjacht „Solaris“ ausgelastet. „Selbstverständlich wünsche ich mir auch, dass die Endausrüstung der ,Global 1' hier stattfindet, aber das glaube ich erst, wenn das Schiff in Bremerhaven liegt.“

Dass auf dieses Schiff dann 9500 Passagiere passen, wird von außen nicht sichtbar sein: Denn bei einer sonst üblichen Doppelbelegung der 2500 Kabinen läge die Anzahl der Passagiere in einer Größenordnung, die mit anderen Groß-Kreuzfahrtschiffen vergleichbar ist. Allerdings sind die Kabinen und die Global-Klasse insgesamt für den asiatischen Markt bestimmt – und dort ist nicht unüblich, dass bis zu vier Menschen in einer Kabine untergebracht sind. „Damit können die Schiffe der Global Class auch den extrem hohen Andrang während der Ferienzeiten in Asien bewältigen“, heißt es in einer Pressemitteilung der MV Werften. Außerdem geht die Werft nur von minimalen Warteschlangen beim Ein- und Aussteigen aus. Hierfür wird modernste Technik wie Scanner und Gesichtserkennung eingesetzt.

Zur Sache

Neue Funktion für Kabinen

Die ersten in Wismar hergestellten Kabinen für Kreuzfahrtschiffe bekommen an Land eine Funktion. Die etwa 20 Quadratmeter großen Fertigkabinen dienen künftig Mitarbeitern von Subunternehmen, Beratern und Gästen der MV Werften als zeitweilige Unterkünfte. Integriert seien 104 Kabinen, verteilt auf drei Etagen, teilten die Werft und der aus Malaysia stammende Mutterkonzern Genting am Montag mit. Im Erdgeschoss würden ein Restaurant, ein Ladengeschäft sowie Beratungs- und Schulungsräume eingerichtet. Am Montag wurde am Alten Holzhafen der Hansestadt das Richtfest für den außergewöhnlichen Bau gefeiert. Vom zweiten Quartal 2019 an solle das gesamte Gebäude nutzbar sein.