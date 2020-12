Prodental-Geschäftsführer Jörg Hansen zeigt sein Ersatzteillager für die Schläuche in Zahnarztpraxen. (Florian Schwiegershausen)

Eine ganze Reihe von Menschen geht äußerst ungern zum Zahnarzt. Bei Jörg Hansen ist das anders. Angst vor dem Zahnarzt hat er nicht. Das braucht er auch nicht, denn der Arzt würde es sich mit Hansen nicht verscherzen wollen. Der gebürtige Kieler hat über sein Unternehmen Prodental zu mehreren tausend Zahnärzten in Deutschland ein gutes Verhältnis. Denn er hat sich mit seiner Firma darauf spezialisiert, die Schläuche der Gerätschaften in den Zahnarztpraxen zu reparieren. Das macht er seit mehr als 25 Jahren. Dazu hat sich Hansen in Ganderkesee niedergelassen. Sein Schreibtisch ist eingerahmt von Bohrern und anderen Instrumenten, deren Arbeitsgeräusche man lieber nicht hören möchte.

Wie Hansen dazu gekommen ist? Eigentlich ist er gelernter Dentalkaufmann. Ausführlich: Großhandelskaufmann für Zahnarztpraxen. Hansen erläutert: „Früher gab es das. Das war die Struktur für die Zahnärzte, die dort dann ihre Gerätschaften eingekauft haben.“ Es ging sowohl um die ganzen Anlagen als auch Dinge für den Alltagsbedarf. In Kiel hat er die Ausbildung gemacht. Die ganze Zeit hat ihn dabei eigentlich mehr das Technische als das Kaufmännische interessiert. Wobei Letzteres für sein Unternehmen natürlich heute von Vorteil ist. „Seit 1981 habe ich mit Zahnärzten zu tun“, berichtet Hansen. Durch die Tätigkeit kam er in den Außendienst und hier in die Region – auch der Liebe wegen.

Wenn er dann vor Ort in den Praxen war, stellte er fest, dass der Austausch der Schläuche ein Thema für die Kundschaft war. Also schaute er sich mit seinem technischen Interesse genauer an, wie denn diese Schläuche funktionieren. „Damals gab es ja so was noch gar nicht, dass da einer die Schläuche auseinandernimmt.“

Aus heutiger Sicht sagt Hansen, dass das ziemlich mutig gewesen sei, sich damit selbstständig zu machen, denn gleichzeitig gründete er eine Familie. „Das würde ich mich so bestimmt nicht mehr trauen“, gibt der Kieler ehrlich zu. Da könne er nur seiner Frau und seinen Kindern danken, die das damals alles so mitgetragen hätten. So fing Hansen als Ein-Mann-Unternehmen an: „Man kann da auch keine Kurse belegen, man muss sich da eher alles autodidaktisch erarbeiten.“

Er begann, indem er eine Kleinanzeige in einer Wochenzeitung für Zahnärzte schaltete. Die Resonanz folgte prompt: Bei Hansen türmten sich die Pakete, weil die Ärzte ihm die defekten Schläuche schickten. „Anfangs machte ich das noch postlagernd und holte immer die Pakete ab.“ Doch die Zahl der Sendungen nahm stetig zu. Unter dem Firmennamen Prodental ist Hansen jetzt seit 25 Jahren im Geschäft.

Das, was Hansen macht, kann man inzwischen sogar aus der Medizintechnik heraus studieren. Das sei aber alles noch sehr „neumodisch“, stellt der Schlauchprofi fest. Dentaltechniker an sich gibt es. „Der kennt sich aber mit den Schläuchen nicht aus“, erläutert Hansen. Und so mancher ruft dann gern bei ihm in Ganderkesee an, ob er eine Lösung parat hat. Ansonsten profitiert er von der Digitalisierung: „Die haben ja alle meine Handynummer und schreiben mir über Whats­app, was das Problem ist, und schicken mir auch gleich ein Foto vom kaputten Schlauch dazu oder Geräusche und ganze Videos.“ Teil seiner Arbeit sei auch „telefonische Seelsorge“, um die Mediziner am anderen Ende der Leitung zu beruhigen.

Praxen sparen mehrere hundert Euro

So ein Schlauch, der an den Zahnarztstühlen hängt, kostet neu schon mal ein paar hundert Euro. Hansen profitiert davon, dass so mancher Zahnarzt stärker auf die Kostenstruktur seiner Praxis schauen muss, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Hansens Kunden sitzen vorwiegend in Deutschland, aber es gibt auch in der Schweiz und in Italien einige, die sich auf ihn verlassen. In Österreich ist die Nachfrage dagegen eher niedrig. Dabei rechnet der Unternehmer vor: „Wir haben in Deutschland etwa 80 000 Arztpraxen. Damit ist das Potenzial riesig, dennoch muss man sich immer in Erinnerung bringen.“

Konkurrenz gebe es inzwischen. „Das ist etwa ein Dutzend Kameraden, die das so machen wie ich.“ Hansen ist aber mit am längsten unterwegs und versucht, sich schnell zu melden, wenn in einer Praxis ein Problem vorliegt. Das könne auch ruhig während seines Urlaubs sein. Werbung macht Hansen nicht, das sei alles „Mund-zu-Mund-Propaganda“ – bei Zahnärzten naheliegend.

Basteln und Tüfteln liegt dem gebürtigen Kieler generell. Wenn er seine Eltern besucht, wartet gerne gleich eine Reihe defekter Haushaltsgeräte auf ihn. Auch seine Frau sieht das nicht als Nachteil, dass sie jemanden geheiratet hat, der ähnlich wie TV-Serienheld MacGyver vor keinem technischen Problem zurückschreckt. Das Basteln habe eigentlich mit seinem Motorrad begonnen: „Das habe ich dann auch ganz auseinander- und wieder zusammengeschraubt.“

Um schnell reagieren zu können, ist bei Hansens Firma in einem Wohngebiet in Ganderkesee jeder freie Platz genutzt, um dort Ersatzteile zu lagern. Die sammelt er geradezu, damit er auch bei Schläuchen helfen kann, für die selbst der Hersteller keine Ersatzteile mehr hat. Einige Schlauchmodelle optimiert er sogar oder baut sie auch nach, wenn es der Kunde wünscht. Es könne auch mal stressig zugehen, wenn der Tag nicht so optimal laufe. Wenn die Aufgabe ihn packe, merke er nicht, wie die Zeit vergeht und arbeite schnell bis in die Abendstunden hinein.

Kontakt hat der Techniker neben den Praxen zu Großhändlern. Die Schläuche seien über die Jahrzehnte vom Grundprinzip her gleich geblieben. Sie arbeiten immer noch genauso mit wenig Strom, mit Wasser und mit Luft. Aus hygienischen Gründen seien allein die Stoffschläuche verschwunden und kleine elektronische Bauteile hinzugekommen. „Die Herausforderung besteht darin, mit den Kunststoffformteilen, die nicht hochwertiger werden, zu arbeiten.“ Er und seine zehn Mitarbeiter reproduzieren die Teile und lassen dabei kleine Verbesserungen einfließen. Das Kunststück besteht bei Prodental darin, den Schlauch so zu rekonstruieren, dass man ihn hinterher wieder zum Kunden schicken oder verkaufen kann.

Service auch für seltenere Modelle

Die Zeit der ersten Corona-Welle machte sich bei Hansen bemerkbar: „50 Prozent der Aufträge fielen plötzlich weg.“ Er habe für seine Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Schnell kamen die Aufträge aber zurück. Den Umsatz macht Hansen mit gängigen Schlauchmodellen, bietet dazu aber eben auch den Service für die nicht so alltäglichen Modelle an: „Ich bekomme hier ja schließlich alles zugeschickt, und nur so kann man sich am Markt behaupten.“

Auch im Internet war Hansen schnell genug, um sich die Adresse „schlauchservice.de“ zu sichern. Darunter findet man Prodental. Das sei vor mehr als 15 Jahren gewesen. Einige Anfragen hatte Hansen, ob er nicht die Internetadresse verkaufen wolle. Die gibt der Techniker aber nicht mehr her. Und sollte mal der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass er keinem mehr die Schläuche reparieren soll, könnte er sofort umsatteln auf Kaffeemaschinen, Toaster und Lockenstäbe. Hauptsache, es gibt auch in Zukunft etwas zu schrauben.