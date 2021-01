Der Spender von Gunnar Schipp und Tim Lehner hat es in diesen Räumen schon in eine Ausstellung in Bremerhaven geschafft. In der Seestadt haben die Gründer erste Kunden. Derzeit geht es ihnen vor allem darum, die Marke bekanntzumachen. (Arnd Hartmann)

Hausnummer 135 in der Bür­germeister-Smidt-Straße. Charmante Altbauten prägen diese Ecke Bremerhavens. Im Schaufenster des Geschäfts mit der Adresse klebt der Schriftzug „Hydes“. Daneben ist ein Logo in Form eines Tröpfchens zu sehen. Worum es hier geht?

Tim Lehner und Gunnar Schipp sitzen an ihren Arbeitsplätzen – beide im schwarzen schlichten Pullover. „Die meisten denken, wir sind Architekten“, sagt Schipp. Manchmal kämen tatsächlich Menschen rein und fragten nach. Vor dem Schreibtisch liegt ein Karton. Ein bisschen Umzugsatmosphäre umgibt die beiden jungen Männer im ansonsten stilvoll eingerichteten Raum.

Mehr zum Thema Made in Bremen Warum ein Bremer Unternehmer nachhaltige Reinigungsmittel produziert Der Bremer Unternehmer Philipp von der Heide hat mit Cleaneroo ein Reinigungsmittel auf den Markt gebracht, welches ohne Chemie auskommt. Und er arbeitet an weiteren ... mehr »

Architekten? Ganz falsch liegen die Passanten damit nicht. Um Ästhetik und Gestaltung geht es dem Duo tatsächlich. Die Gründer haben einen Desinfektionsspender entwickelt. Der soll aber nicht nur seiner Aufgabe gut nachkommen, sondern auch ansprechend aussehen. Das Design: funktional und schlicht. Die Farbe: Schwarz oder Weiß. Das Ziel sei gewesen, dass „iPhone unter den Desinfektionsspendern“ zu kreieren.

Corona war dabei gar nicht der erste Auslöser für das Vorhaben. Die Geschichte hinter dem Tower begann schon deutlich vor dem Ausbruch der Pandemie. Tim Lehner arbeitete an der Idee vor fünf Jahren. Hygiene sollte in der Öffentlichkeit kostenlos möglich sein, indem Werbung die Desinfektion finanziert. Etwa so: Wer den Spender betätigt, bekommt einen Spot zu sehen.

Der Desinfektionsspender funktioniert kontaktlos mit einem Sensor. (Arnd Hartmann)

Finanziell mehr riskieren

Lehner entwickelte mit einem Blechbauer einen Desinfektionsspender und brachte ihn auf den Markt. „Das lief okay, aber nicht richtig gut“, sagt er. „Der Gedanke damals war, dass Hygiene an öffentlichen Orten wie Büros, Einkaufszentren oder Kinos deutlich wichtiger wird.“ Doch Lehner merkte: Um das Geschäft richtig aufzubauen, müsste er finanziell mehr riskieren. Dazu sei er damals noch nicht bereit gewesen.

Jahre später ist Lehner für den Gründerstudiengang der Hochschule Bremerhaven in den Norden gezogen. Und dann kam Corona. Schipp und Lehner kennen sich schon lange. Die beiden Freunde kommen aus Ulm. Schipp hat die Arbeit an den Desinfektionsspender mitverfolgt. Und beim Ausbruch der Pandemie in China dachten die Freunde wieder an den Tower. Das Geschäft ruhte, war eher davor, stillgelegt zu werden. Die beiden beobachteten aber den Verlauf von Corona und nahmen die Idee wieder auf.

Die Entscheidung fiel im Frühjahr auf einer gemeinsamen Heimreise nach Ulm – Gesprächsthema war Corona. „Wir haben darüber philosophiert, wo das alles hinführen kann“, sagt Lehner. „Im Grunde haben wir auf dieser achtstündigen Autofahrt den kompletten Businessplan durchgesprochen.“ Gunnar Schipp bestätigt: „Das war der Anfang.“ Schnell ging es um die Finanzierung. Die Annahme sei, dass über Corona hinaus der Bedarf an Hygiene in der Gesellschaft bleiben werde.

Mehr zum Thema Corona-Hygiene Was bei Desinfektionsmitteln zu beachten ist Desinfektionsmittel sind seit Beginn der Pandemie allgegenwärtig. Der Markt boomt, die Auswahl ist groß. Welche Mittel helfen bei der Corona-Hygiene? Und wann kann auf ... mehr »

Ein paar Spender des Vorgängermodells standen noch auf Lager. Weil es einen Mangel gab, gingen sie im Frühjahr in den Verkauf. Die neue Variante sollte aber besser werden – hochwertiger. Und schön sollte der Spender aussehen, eben „nicht wie Krankenhaus“, sagt es Lehner. „Wir haben überlegt, wie wir das Design so anpassen können, dass der Spender zwar da ist, aber nicht auffällig“, sagt Schipp. Der Spender soll wahrgenommen werden und zugleich Teil der Einrichtung sein. „Das ist die Idee.“ Schipp hat das Design entworfen. Zugänglichkeit, Einfachheit: Das Bauhaus, sagt Lehner, sei eine Inspirationsquelle für sie.

Der Designfaktor hat seinen Preis: Fast 500 Euro kostet der Spender. Das hänge aber mit der Qualität zusammen. Günstiger ginge es nicht ohne Einbußen. Gedacht sei „Hydes“ für Büros, Hotels oder auch Museen – eben Orte mit Anspruch an die Ästhetik.

Ein Sensor macht es möglich

Als Hygiene wegen Corona wichtig wurde, hätten viele Provisorien aufgestellt, manchmal nur einen Tisch mit einem Desinfektionsmittel. Der Spender sei dagegen eine langfristige Lösung und funktioniere ganz ohne Berührung: mit einem Sensor. Die Technik ist selbstentwickelt.

In Bremerhaven stehen Tower schon bei den ersten Kunden. Lehner und Schipp, beide designaffin, hatten den Spender einer Ausstellung in Bremerhaven angeboten. Und der Turm, der selbst ein bisschen wie ein Kunstwerk ausschaut, gefiel den Besuchern.

Mehr zum Thema Made in Bremen: Elise Wie ein Software-Start-up das Ingenieurwesen revolutionieren will Teile für Autos und Flugzeuge oder Räder – das Start-up Elise will mit seiner Software eine Lösung gefunden haben, um die Produktentwicklung zu verbessern. Dabei ist der ... mehr »

Seit einem Dreivierteljahr haben die Gründer ihren Laden in der „Bürger“. Das ist der Spitzname der Straße. Die Suche sei nicht schwer gewesen und die Miete bezahlbar. In Bremerhaven sei es gut, dass es noch leer stehende schöne Räume gebe. Im hinteren Bereich ist das Lager. Dort stapeln sich mehr Kartons mit den Desinfektionsspendern und Desinfektionsmittel. „Von hier aus verschicken wir die Produkte. Hier findet alles statt“, sagt Schipp. Im Lager ist ganz anderes Design zu erleben. Der Schriftzug „Wellness Lounge“ ist dort an einer der Wände zu lesen. Der Vormieter war ein Salon.

Die erste Charge der Spender traf kurz vor Weihnachten ein. Im Moment geht es für die Gründer darum, die Marke bekanntzumachen. „Sonst sind wir fertig. Es läuft alles“, sagt Schipp. Das Produkt werde gut angenommen. Der Onlineshop funktioniert. In naher Zukunft sollen noch Wand- und Tischspender dazukommen. Dazu liefen derzeit Gespräche mit Investoren.

Auf einer Linie, was Qualität und Design angeht

Ingenieure aus Rumäninen haben den 25 Kilo schweren Spender aus Stahlblech mitentwickelt. In Rumänien wird er gebaut. Der Besuch der Produktion hat die Gründer begeistert. Im Besprechungszimmer standen von der Frau des Geschäftsführers entworfene Möbel. „Wir sind auf einer Linie, was Qualität und Design angeht“, sagt Lehner.

Die Freunde leben derzeit auch zusammen und sind beide im Bremerhavener Gründerstudiengang. In der Vergangenheit haben die 25-Jährigen bereits andere Projekte zusammen umgesetzt. „Wir sind einfach sehr unternehmerisch aktiv“, sagt Lehner. Nun liegt die volle Konzentration aber auf „Hydes“. Dieser Name stehe für Hygiene und Desinfektion. Außerdem erinnere das Wort an Hygge und damit an Skandinavien. Das passe auch wieder – vom Design her gedacht.