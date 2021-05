Für Tim Kalbhenn passen Tradition und Moderne gut zusammen. Er führt den Weinladen in dritter Generation. (Frank Thomas Koch)

Die große Feier ist ausgeblieben. 100 Jahre Julius Kalbhenn, das wäre eigentlich Anlass genug, die Geschäftsfreunde auf ein Gläschen einzuladen. Ging aber nicht, die Gründe sind bekannt. Und so musste der Bremer Traditionsweinhändler Julius Kalbhenn das 100-jährige Firmenbestehen jüngst im engsten Kreis feiern. Die große Sause soll es im kommenden Frühjahr in der Handelskammer geben, sagt Tim Kalbhenn. Der 52-Jährige ist seit 2003 dabei und führt das Familienunternehmen in dritter Generation. Sein Vater wollte das alteingesessene Unternehmen mit dem Stammsitz am Schüsselkorb gern weitergeben, sagt er. So war es Tradition in der Familie.

„Ich hatte schon im Kinderzimmer einen Kaufmannsladen“

Das sei also „kein Sprung ins kalte Wasser“ gewesen, erzählt der gelernte Koch, der unter anderem das Lokal Filz führte. Und: „Ich hatte schon im Kinderzimmer einen Kaufmannsladen.“ Diese Kenntnisse passen offenbar gut zusammen. Und Tradition zu pflegen bedeute ja nicht, verstaubt zu sein. So werde Julius Kalbhenn auch weiterhin als Fachgeschäft für Weine und hochwertige Spirituosen wahrgenommen, sagt der heutige Firmenchef.

Gute Weine und Spirituosen verkörpern wie andere Waren für den Inhaber einen Teil der Bremer Wirtschaft. (Frank Thomas Koch)

Es gebe die alteingesessenen Kunden, die bei ihm Weine für sich daheim oder als Geschenke kauften. Und es gebe die jungen Käuferinnen und Käufer, die durch ihre Eltern gelernt hätten, gute Tropfen zu schätzen. Diese Kinder seien heute zwischen 20 und 30 Jahre alt und kämen nun ebenfalls als Kunden zu ihm, freut sich Kalbhenn. Er selbst kennt das Familiengeschäft aus einer besonderen Perspektive, berichtet er. Denn gegenüber vom Geschäft wohnte die Oma, bei der Tim Kalbhenn viel Zeit verbrachte, wenn die Eltern arbeiteten.

Heute freut er sich über ein gutes Netzwerk Bremer Unternehmen, in dem jüngere Männer und Frauen, Hersteller und Händler zusammenwirkten, sich unterstützten und ihre unterschiedlichen Produkte anböten. „Es sind vor allem Bremer Produkte, dazu gehören Kerzen, Gin, piekfeine Brände und andere Produkte und Marken.“ Das sei auch eine Tradition, sagt Tim Kalbhenn. „Made in Bremen“ sei in dem Zusammenhang ein Markenzeichen geworden, das er schätze. „Da spiele ich gerne mit“, betont er. „Ich bin sehr wissbegierig und neugierig. Hinter vielen traditionellen Namen stecken heute junge Leute.“ Für sein Unternehmen sagt er aber auch: „Ich will den Charakter des Geschäfts nicht verändern. Bordeaux und Portwein für alteingesessene Kunden gibt es weiter. Aber eben auch Gin.“

Mehr zum Thema Einzelhändler vor erheblichem Mehraufwand Senkung der Mehrwertsteuer setzt den Handel unter Zeitdruck Viele Händler hat die Senkung der Mehrwertsteuer kalt erwischt. Wie sollen sie das in den drei Wochen bis zum 1. Juli umsetzen? Geschäfte wie der Bremer Weinhandel ... mehr »

Treuer Kunde und Geschäftspartner der Weinhandlung ist seit 1955 die Eggers & Franke Gruppe. Tim Kalbhenns verstorbener Bruder Morten hatte bei Eggers & Franke gelernt und war später lange Jahre Mitglied der Geschäftsführung. Sohn Robin hat ebenfalls bei der Firmengruppe gelernt und arbeitet heute im Ludwig von Kapff Weinlager im Speicher 1, erzählt Tim Kalbhenn.

Das Firmenjubiläum ist für Familie, Mitarbeitende und Geschäftspartner auch ein Anlass, sich an die lange und wechselvolle Unternehmensgeschichte zu erinnern. So geht der Beginn zurück auf den Drogisten Julius Kalbhenn, der den Weinhandel wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg nur 300 Meter vom Roland entfernt eröffnete. Am 21. März 1921 wurde die Firma Julius Kalbhenn ins Register der Bremer Handelskammer eingetragen. „Im Gegensatz zu heute prangten damals Tabakwaren in der Auslage. Zigarren waren buchstäblich in aller Munde, populär nicht nur bei den Senatoren“, schildert es ein historischer Abriss auf der Website des heutigen Unternehmens. Infolge des Handelsembargos der Amerikaner für Tabak fanden im Zweiten Weltkrieg dann zum ersten Mal Spirituosen den Weg ins Sortiment.

Mehr zum Thema Bremens neuen Läden Pop-Up-Stores eröffnen in Peterswerder und der Innenstadt Lust aufs Stöbern machen zwei Pop-up-Stores und ein Lädchen, die neu in Bremen sind. Eigene Mixgetränke-Variationen, Schönes aus Skandinavien und heimische Produkte ... mehr »

1964 übernahm Jürgen Kalbhenn, Sohn des Firmengründers, die Leitung. „Waren bis in die Wirtschaftswunderzeit der Nachkriegsjahre noch Tabakprodukte dominierend, hat der gelernte Kaffeekaufmann das Geschäft dann Schritt für Schritt komplett auf Weine und Spirituosen umgestellt“, heißt es im historischen Rückblick. „Viele wertvolle Kontakte zu Winzern und Brennereien sind unter der Ägide Jürgen Kalbhenns entstanden, auch zu zahlreichen internationalen Spitzenweingütern von Bordeaux bis Übersee.“

Der Vater von Tim Kalbhenn kommt immer noch „auf einen Schnack mit Kunden“ ins Haus, sagt sein Sohn. „Unser Geschäft lebt vom Vertrauen der Kunden.“ Vieles habe sich im Laufe der Zeit verändert, aber die Bedeutung von Beratung und Vertrauen nicht. „Wir kennen fast alle Winzer, mit denen wir zusammenarbeiten, persönlich. Umso mehr wissen wir auch über die Weine und Brände. Dieses Wissen geben wir gerne weiter.“