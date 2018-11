Die Vereinbarung soll nur für VW- und Mercedes-Fahrzeuge gelten (Patrick Pleul/dpa)

Der Kompromiss zwischen der Bundesregierung und Teilen der deutschen Autoindustrie über mögliche Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Fahrzeugen der Euro-Klassen 5 und 6 reiht sich nahtlos da ein, womit die Abgasmanipulationen zu Recht immer mit in Verbindung gebracht werden: in einen Skandal. Erschwerend kommt in diesem Fall hinzu, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) diesen Kompromiss auch noch als Erfolg verkaufen will.

Hinter dem Kompromiss stehen so viele Fragezeichen und Ungerechtigkeiten. Selbst wenn beispielsweise geklärt wäre, wer nach der Hardware-Nachrüstung die Garantie für ein einwandfreies Funktionieren des Autos übernimmt, wird die Mehrzahl der Diesel-Fahrer weiterhin einen immensen Wertverlust hinnehmen müssen. Und es drohen ihnen Fahrverbote.

Denn die Vereinbarung soll nur für VW- und Mercedes-Fahrzeuge gelten, und die machen zusammen nur etwa 30 Prozent aller Dieselautos aus. Zudem muss der Fahrzeughalter in einer der 15 sogenannten Intensivstädte wohnen. Eigentlich ist das Ganze nicht nur ein Skandal, sondern auch ein Witz.