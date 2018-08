Das Ausbildungsjahr 2018 hat gerade begonnen, und kritische Stimmen ergreifen das Wort: Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt, weil junge Menschen nicht den nötigen Leistungswillen mitbringen, die schulischen Noten ungenügend sind oder es an Sprachkenntnissen mangelt. Hinzu kommt das Szenario des fehlenden Abitur-Jahrgangs 2020. Seit einigen Jahren geht die Bereitschaft der Unternehmen zu Ausbildung immer weiter zurück. Die duale Ausbildung ist ein einzigartiges System, das die praktische Lernzeit im Betrieb mit dem Besuch einer Berufsschule verbindet. Viele europäische Länder beneiden uns darum. Doch die duale Berufsausbildung steht seit fast zwei Jahrzehnten unter Druck. Auch hier in Bremen werden immer weniger Fachkräfte ausgebildet. Diese werden aber dringend gebraucht, wenn man dem ständigen Klagen vom Fachkräftemangel Glauben schenken mag. Woran liegt es also?

Zum einen gibt es weniger Nachfrager nach dualer Ausbildung. Mittlerweile verlassen 50 Prozent der Jugendlichen die Schule mit Abitur oder Fachhochschulreife. Junge Menschen können wählen zwischen Studium oder Ausbildung. Ja – und viele entscheiden sich für ein Studium. Vor 20 Jahren hieß es noch: „Wer eine abgeschlossene Ausbildung hat, verdient auch gut.“ Das hat sich mit dem wachsenden Niedriglohnsektor verändert. Jeder fünfte mit abgeschlossener Ausbildung verdient weniger als zehn Euro brutto die Stunde, weil es in vielen Betrieben keinen Tarifvertrag mehr gibt. Hinzu kommt der Verdrängungswettbewerb der Abiturienten, die eine betriebliche Ausbildung machen.

Für Hauptschüler mit dramatischen Folgen: Sie sind faktisch von der Hälfte der Ausbildungsberufe ausgeschlossen. Gerade hier in Bremen haben wir viele junge Leute, die einen Schulabschluss erlangt haben, aber die Brücke ins Berufsleben nicht schaffen, weil sie keinen Ausbildungsplatz finden oder diese abbrechen, um sich dann in Maßnahmen im Übergang von Schule zu Beruf wiederzufinden. Die Perspektive heißt viel zu häufig Hartz IV, Langzeitarbeitslosigkeit. Hier sind wir alle gefordert.

Wir brauchen auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte, die Häuser bauen, Heizungen montieren, Menschen pflegen und Waren verkaufen. Betriebliche Ausbildung im Handel und im Handwerk muss gestärkt werden und den Stellenwert bekommen, den sie verdient. Eine gute betriebliche Ausbildung bietet Perspektiven zur Selbstständigkeit oder Leitung eines Betriebes. Dazu bedarf es engagierter Betriebe, qualifizierten Ausbildungspersonals und gut ausgestatteter Berufsschulen.

studierte nach einer Ausbildung zur Erzieherin Diplom-Pädagogik in Bremen. Seit 2009 ist Düring Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Region Bremen-Elbe-Weser.