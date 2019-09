In 3D-Druckern können allerlei Objekte erschaffen werden, so wie dieses von Airbus präsentiere Motorrad "Light Rider". Die Bandbreite der Anwendungen wird immer größer. (Sven Hoppe/DPA)

Der 3D-Druck oder genauer die additive Fertigung ist als Verfahren schon lange bekannt. Inzwischen können Metalle, Keramiken oder Kunststoffe als Pulver, Draht oder Flüssigkeit mit unterschiedlichsten Verfahren verarbeitet werden.

Gemeinsames Merkmal ist, dass ausgehend von einer Konstruktion im Computer, das spätere Bauteil direkt erzeugt wird, ohne Umwege durch Gieß- oder Umformprozesse oder mechanische Bearbeitung. Dieses „werkzeuglose Verfahren“ ermöglicht es, Einzelstücke oder kleine Serien schnell und variantenreich zu produzieren. Durch örtliches Auftragen, Aufschmelzen oder Verfestigen des Ausgangsmaterials lassen sich Bauteile zum Beispiel gewichtsoptimiert oder mit komplizierten Hohlräumen herstellen, die sonst nicht zu fertigen wären. Die noch geringe sogenannte Aufbaurate bedeutet aber gleichzeitig, dass in der Massenfertigung von Bauteilen diese Verfahren noch nicht konkurrenzfähig sind. Aber, sie sind stark auf dem Vormarsch.

Die junge Technologie ist dabei, einen Entwicklungsstand zu erarbeiten, für den klassische Verfahren wie Gießen, Schmieden oder Fräsen Jahrzehnte benötigt haben. Forschungsarbeiten zur Prozess- und Werkstoffentwicklung sind Gegenstand intensiver Untersuchungen zur Absicherung der Bauteilqualität. In der Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen am Standort, auch im neuen Forschungszentrum Ecomat, weist Bremen hier einen deutlichen Schwerpunkt auf, der zusammen mit Einrichtungen in Hamburg bundesweit eine hohe Sichtbarkeit des Nordens erlangt hat.

Beispiele und Studien 3D-gedruckter Produkte zeigen Anwendungen aus der Luftfahrt, dem Maschinenbau, der Automobil- und Freizeitindustrie. Begegnen wird uns diese Technik immer häufiger, die Entdeckung immer neuer Anwendungsfelder wird vermutlich nie enden. So lassen sich heute schon Lebensmittel 3D-drucken, um Patienten, die keine feste Nahrung zu sich nehmen können, die Mahlzeit ansprechend zu gestalten. Für den Heimbereich gibt es bereits Drucker, um Pasta oder Schoko-Dekore individuell zu designen.

Die Entwicklung dieser Verfahren wird weiter dynamisch voranschreiten. Dies ist auch für die Bremer materialwissenschaftlichen und produktionstechnischen Institute Ansporn. Der Ausdruck „industrielle Revolution“ ist aus meiner Sicht daher gerechtfertigt und wird verstärkt durch die parallelen Entwicklungen zur „digitalen Produktion“, die zu einem hohen Maße auch durch die additive Fertigung erst ermöglicht wird.

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit 2004 Professor für Werkstofftechnik/Metalle an der Universität Bremen und Geschäftsführender Direktor des Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien.