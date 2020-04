Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet jeden Tag von seiner Situation in Zeiten der Coronakrise. (Christina Kuhaupt)

Einen Vorteil haben die Einschränkungen. Wir haben mehr Zeit in der Backstube und da die Gesellen in Kurzarbeit sind, arbeite ich viel mit den Auszubildenden. Dadurch kommen sie jetzt eher an schwierigere Aufgaben. Lernen heißt ja, sich etwas trauen, es einfach mal machen. Und wenn es nicht funktioniert, hat man schließlich einen zweiten Versuch.

So kamen wir auf das Thema Kakao-Malerei, angeregt durch einen Kundenwunsch. Ein Bild von Shakespeare sollte auf eine Torte. Warum nicht malen? Dazu wird das Kakaopulver in Alkohol oder besser Öl aufgelöst, und so erhält man braune Farbe. Als Untergrund dient Marzipan und mit etwas Talent kann man damit so etwas ähnliches wie Aquarell- oder Skriptolbilder hinbekommen, je nach Pinselführung. Eine der Auszubildenden hat das am Ende richtig gut gemacht,

In unserem kleinen Handwerksbetrieb sind die Auszubildenden sowieso gefordert. Von Baumkuchen, über Hefeteige und Torten bis zu Pralinen und Eis machen wir alles selbst. Aktuell fällt das Eis zu meinem Bedauern allerdings noch weg. Es ist bei uns bislang ein reiner Café-Artikel. Dafür haben wir jetzt mal Marzipanrosen geübt und mit veganen Varianten für Biskuitteige experimentiert. Aber die ersten Versuche haben mich nicht überzeugt. Da wird auch mir als langjährigem Profi noch mal deutlich, welche hohe Bedeutung Eier für uns Konditoren haben. Aber was habe ich gesagt? Lernen heißt, sich etwas trauen. Wir versuchen es weiter.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann