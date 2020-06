In europäischen Hochgeschwindigkeitszügen galt schon vor Corona eine Reservierungspflicht. (Paul Zinken /dpa)

Die Deutsche Bahn hat auf dem Höhepunkt der Krise satte Verluste eingefahren, nun kommt nun das Vertrauen der Kundschaft allmählich zurück. Immerhin stehen die Sommerferien bevor, die klassischen deutschen Urlaubsziele sind gut gebucht. Schon jetzt berichten Reisende von vollen Zügen und fragen sich, wie unter diesen Umständen der gesetzlich vorgegebene Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Friederike Willich pendelt beispielsweise beruflich zwischen Bremen und Berlin. Ihre Eindrücke von der Strecke: Die Züge sind voll.

Und sie ist mit dieser Wahrnehmung nicht die Einzige. Einem anderen Bahnkunden wurde am Fahrkartenschalter im Reisezentrum des Bremer Bahnhofes die Auskunft erteilt, dass die Bahn nicht gewährleisten könne, dass die Züge nicht voll ausgebucht seien. Antwort auf die Frage des Kunden, vier Wochen vor Reiseantritt, nach der Auslastung des Zuges an die Ostsee: Der sei schon sehr gut gebucht. Zur Beruhigung hieß es dann: Noch sitze niemand direkt neben ihm.

Dabei wird eigentlich eine Auslastung von 50 Prozent als Ideal angepeilt. Eine Bahnsprecherin betont auf Nachfrage: „Wir achten bereits im Buchungsprozess verstärkt darauf, dass wir unsere Züge möglichst gleichmäßig auslasten und im ganzen Zug ausreichend Sitzplätze ohne Reservierungen vorhalten. Bei der derzeitigen Auslastung im Fernverkehr ist ausreichender Abstand zwischen Reisenden gegeben.

Wir achten weiter auf eine Verteilung unserer Kunden auf die gesamte Länge eines Zuges, auch indem die Zugbegleiter aktiv auf freie Plätze hinweisen. Regelmäßig wird durchgesagt, möglichst nur die Fensterplätze zu nutzen.“ Bei den europäischen Hochgeschwindigkeitszügen TGV, Thalys, Eurostar oder TGV Lyria gab es schon vor der Corona-Pandemie eine Reservierungspflicht. Bei der Deutschen Bahn war das nicht so – das Bild der im Zuggang sitzenden „Fridays for Future“-Aktivistin Greta Thunberg ging um die Welt.

Einführung einer Reservierungspflicht

Manch Reisender entscheide sich spontan oder sei Inhaber einer Bahncard 100, sagt Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes „Pro Bahn“. Allerdings war bereits Ende vergangenen Jahres wegen der stetig steigenden Auslastung der Fernzüge, intensiv über die Einführung einer Reservierungspflicht diskutiert worden. „In unseren Buchungsportalen begrenzen wir aktuell die Zahl der Reservierungen, damit genügend Platz im gesamten Zug zur Verfügung steht. Für Verbindungen mit voraussichtlich sehr hoher Auslastung werden wir die Ticketbuchung einschränken“, versichert die Bahnsprecherin. Dafür würden die Buchungsverläufe jedes einzelnen Zuges täglich genau beobachtet.

Vor kurzem war von der Bahn angekündigt worden, dass sie das Fahrgastaufkommen mit Hilfe einer App steuern wolle, mit der die Belegung nachvollzogen werden könnte. Im Großen und Ganzen klappe das wohl ganz gut, sagt Naumann. In ein, zwei Zügen pro Woche würde das nicht funktionieren. Der Haken an der Sache: Die Bahn setzt auf Freiwilligkeit und Selbstverantwortung der Reisenden, dass sie von selbst Züge meiden, die bereits zu 50 Prozent ausgelastet sind.

Die Sprecherin betont weiterhin: Es habe in den vergangenen Monaten keinen bestätigten Corona-Fall in den Zügen der Deutschen Bahn gegeben. Das zeige, dass Reisende so verantwortungsvoll seien und gar nicht erst einstiegen, wenn sie verdächtige Symptome hätten. Dennoch: Ein Restrisiko wird wohl bleiben.

Zur Sache

Mehr Auslandsverbindungen

Die Deutsche Bahn will bis Ende Juni wieder in alle Nachbarländer fahren. Das Angebot werde schrittweise hochgefahren, teilte das Bundesunternehmen am Sonntag mit. „Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität“, hob Fernverkehrschef Michael Peterson hervor. Auf den meisten Verbindungen fahren demnach schon seit Anfang Juni Züge. Nun kommen nach und nach weitere Fahrten hinzu.

Ab dem 22. Juni soll dann auch der Eurocity nach Polen zwischen Berlin und Warschau wieder fahren. Das Angebot Richtung Schweiz, Österreich und Niederlande ist schon komplett. Seit März waren in der Corona-Krise zahlreiche Auslandsverbindungen ausgefallen.