Wird die Bredo-Werft den Rumpf der "Gorch Fock" am morgigen Freitag ausdocken oder nicht? Die Parteien verhandeln nun einen Tag vorher ein letztes Mal. (Mohssen Assanimoghaddam)

Per Eilantrag vor dem Bremer Landgericht hat die Bundesrepublik Deutschland versucht, die Herausgabe des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ zu erzwingen. Damit ist sie gescheitert und hat danach gegen die Entscheidung Beschwerde beim Bremer Oberlandesgericht eingelegt. Eine Entscheidung dazu kann Tage oder Wochen dauern. Das ist allerdings Zeit, die die Bredo-Werft nach eigenen Angaben nicht mehr hat. Das Unternehmen fürchtet, dass sich bis dahin die Lage für die insolvente Elsflether Werft dramatisch verändert haben könnte, wenn die Bredo das Schiff weiterhin nicht ausdockt.

Bredo-Geschäftsführer Dirk Harms sagte: „Wir haben verstanden, dass der Bund ohne eine gerichtliche Entscheidung nicht zahlen wird. Die Bredo wird also den Bund verklagen müssen. Das haben wir von Anfang an nicht gewollt, sind nun aber dazu gezwungen.“ Dabei betont Harms, dass es immer wieder Gesprächsbereitschaft für eine außergerichtliche Einigung und einen Vergleich gegeben habe. Dabei geht es um offene Forderungen von 10,5 Millionen Euro, für die die Bredo das Schulschiff zurückhalten will. Bei einem Gespräch im Mai mit Vertretern des Verteidigungsministeriums, der Bremer und der niedersächsischen Landesregierung sowie der Bredo-Werft, hatte sich das Unternehmen bei einem Vergleich auf die Zahlung von 5,1 Millionen Euro geeinigt für bisher geleistete Reparaturen. Die „Gorch Fock“ steht seit mehr als drei Jahren im Trockendock der Werft in Bremerhaven.

Mitarbeiter erinnern sich noch an Vulkan-Pleite

Seitens der Bredo heißt es, dass sie sich trotz der stetigen Vergleichsbereitschaft einem erheblichen Druck der Politik ausgesetzt sieht. Wird am Freitag nicht ausgedockt, so sei die Existenz der Elsflether Werft und der Erhalt der Arbeitsplätze fraglich. „Wir wollen diesen Rechtsstreit nicht auf dem Rücken der Belegschaft der Elsflether Werft austragen“, so Harms. Die Bredo selbst ist 1996 aus einer Insolvenz in der Bremer Vulkan-Krise hervorgegangen. Der Geschäftsführer betont, wie viele Mitarbeiter der Bredo sich noch gut daran erinnern, und stehen solidarisch zu den Kollegen der Elsflether Werft, die aktuell um ihre Arbeitsplätze bangen müssen. Die Bredo selbst war im Mai von einer Insolvenz bedroht, die nur durch die Einzahlung von mehreren Millionen Euro der Gesellschafter abgewendet werden konnte.

Um eine Eskalation am Freitag noch im letzten Moment abzuwenden, hat die Bredo am Mittwoch dem Bund und der Elsflether Werft ein letztes Angebot gemacht. Wenn das Unternehmen ohnehin gegen den Bund klagen muss, so wolle die Werft durch das Ausdocken und die Herausgabe der „Gorch Fock“ im bevorstehenden Rechtsstreit nicht schlechter gestellt sein, als wenn das Segelschulschiff noch im Dock wäre. Die Juristen der Bredo hatten eine entsprechende Vereinbarung erarbeitet, die trotz mehrstündigen Verhandlungen mit dem Bund, der Elsflether Werft und dem Sachwalter bislang wegen der Vorstellungen des Bundes nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. Seit diesem Donnerstag um 10 Uhr sitzen die Parteien bei einer weiteren Gesprächsrunde zusammen, um zu versuchen auf den letzten Metern doch noch eine Einigung herbeizuführen und das Schiff morgen auszudocken. Bei einer Gläubigerversammlung am Montag in Nordenham hatte der Sachwalter, der zuständig für die Insolvent der Elsflether Werft ist, verschiedene Lösungen aufgezeigt, die für alle Seiten gangbar wären. Bei dem Termin waren mehr als 100 Gläubiger vertreten. Nimmt man die Arbeitsplätze der Werften und Zulieferer zusammen, geht es hier um 1000 Jobs, die bedroht sein können, wenn es nicht zu einer Lösung kommt.