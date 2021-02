So glücklich und ohne Kassenschlange soll es bei Edeka mit dem intelligenten Einkaufswagen laufen – wenn danach der Diebstahlsvorwurf ausbleibt. (Edeka)

Aus Sicht von Edeka funktioniert bei dieser Art des Einkaufens alles ganz einfach: Der Kunde nimmt beim Betreten des Supermarktes einen sogenannten Easy Shopper. Das ist ein intelligenter Einkaufswagen mit Display und Scanner. Dann scannt der Kunde seine Artikel ein und packt sie in den Wagen. Hat er alles, zahlt er per Smartphone mit einer App und geht. Auf diese Weise soll sich der Kunde die Kassenschlange und das Auflegen der Ware beim Kassenband sparen können.

So machten es auch Marvin K. und seine Begleitung. Am Ende zahlten sie etwa 70 Euro für den Einkauf und wollten das Edeka-Center im Weserpark verlassen. Doch plötzlich wurden sie aufgehalten. Ein Mann kramte laut dem Kunden einen Ausweis aus seiner Tasche heraus und warf dem Duo gemeinschaftlichen Diebstahl vor.

Mehr zum Thema Palette von rund 50.000 Produkten Norddeutschlands größter Edeka-Markt öffnet im Weserpark Diese Woche Donnerstag öffnet der seit April gebaute Edeka-Markt im Bremer Weserpark seine Türen. Die Bauarbeiten sind in den letzten Zügen. mehr »

Was war passiert? Bei der Durchsicht fiel es dem Kunden selbst auf: Er hatte vom Ayran, also dem türkischen Joghurtdrink, zwei Stück in den intelligenten Einkaufswagen getan, bezahlt war aber am Ende nur einer. Marvin K. sagte: „Eigentlich bin ich mir sicher, dass ich am Wagen zwei Stück davon eingetippt hatte. Ich weiß nicht, warum nur einer auf der Rechnung war.“ Der Ayran hat pro Stück 44 Cent gekostet. Weil also 44 Cent fehlten, gab es eine Strafanzeige, 100 Euro Vertragsstrafe sowie drei Monate Hausverbot bei Edeka. „Ich habe noch nach dem Marktleiter gefragt oder irgendeinem Schichtverantwortlichen. Der war nicht zu sprechen“, ergänzt Marvin K.

Zur Aufnahme der Kontaktdaten mussten er und seine Begleitung der Sicherheitskraft in einen kleinen Raum ohne Fenster folgen. „Coronakonform war das nicht“, stellt der junge Mann fest. Er war so verärgert darüber, dass er den WESER-KURIER informierte. Außerdem setzte er sich mit einem Anwalt in Verbindung und gab im Internet zum Edeka-Markt eine schlechte Bewertung ab. Letzteres schien am meisten zu wirken, wie Marvin K. berichtet: „Der Marktleiter rief mich an und fragte, ob man denn nicht nochmals darüber reden könne.“

Marktleiter will sich entschuldigen

Auch Edeka Minden-Hannover reagierte. „Wir bedauern den Vorfall, hier hat die Detektei überreagiert und leider war unser Marktleiter an dem Tag in einer langen Videokonferenz und konnte den Vorfall somit nicht sofort vor Ort klären“, sagte eine Sprecherin dem WESER-KURIER. Sie wies ebenso darauf hin, dass der Marktleiter sich in einem persönlichen Gespräch für das Vorgehen entschuldigen wolle. „Die Anzeige wird zurückgezogen und wir werden die Detektei erneut fürs Thema sensibilisieren“, fügte die Edeka-Sprecherin hinzu.

Die Nachfrage, ob die Technik dieser Easy-Shopper-Einkaufswagen ausgereift sei, lies Edeka unbeantwortet. Es gibt sie derzeit in 40 Märkten der Edeka Minden-Hannover. Nach und nach sollen weitere folgen. Ebenso ohne Antwort beließ die Edeka-Sprecherin die Frage, ob der Detektiv denn über die notwendige Sachkundeprüfung nach Paragraph 34a der Gewerbeordnung verfügt.

Es ist nicht der erste Vorfall im Zusammenhang mit Sicherheitspersonal in Supermärkten, von dem der WESER-KURIER erfahren hatte. Im vergangenen September wollte die Sicherheitskraft bei Kaufland in Sebaldsbrück bei einem Kunden den Inhalt seiner Hosentaschen sehen. Der Kunde hatte den Markt durch die Sicherheitsschranke im Eingangsbereich verlassen, weil das Eis, nach dem er suchte, ausverkauft war. Daraufhin ließ der Kunde die Polizei rufen mit dem Hinweis, dass nur die Polizei das Recht zur Durchsuchung habe jedoch nicht die Sicherheitskraft. Auch hier ließ Kaufland die Frage unbeantwortet, ob der Sicherheitsmann über die notwendige Sachkundeprüfung verfüge.

Mehr zum Thema Verdacht auf Ladendiebstahl Nach Vorfall im Markt mit Sicherheitskraft: Jetzt meldet sich Kaufland Eine Sicherheitskraft bei Kaufland Bremen-Sebaldsbrück hat einen Kunden wegen Ladendiebstahls verdächtigt. Der Kunde verließ den Markt ohne Einkäufe über den Eingang. ... mehr »

Der Kunde kritisierte hier außerdem, dass die Sicherheitskraft kein Schild trug mit seinem Namen, dem Namen des Sicherheitsunternehmens sowie der Kennnummer, wie es laut Verordnung Pflicht ist. Dies teilte er so der Bremer Gewerbeaufsicht mit. Mit der formalen allgemeinen Antwort, die er daraufhin erhielt, war er nicht zufrieden.

Den Vorfall bei Edeka betrachtet Mathias Hufländer, Rechtsexperte bei der Verbraucherzentrale Bremen, als unangemessen: „Hier wird das Risiko eines Fehlbetrags vom Markt auf die Seite des Verbrauchers verschoben. Das können wir nicht gutheißen, und das kann es auch nicht sein.“ Denn laut Verbraucherzentrale gehen Kassenfehlbeträge bis zu einer bestimmten Höhe auf Kosten des Ladeninhabers. Gleichzeitig passt laut Hufländer die Höhe der Vertragsstrafe von 100 Euro gegenüber einem Ayran für 44 Cent nicht zusammen: „Dafür Menschen zu kriminalisieren, steht absolut nicht im Verhältnis. Dazu gibt es auch entsprechende Gerichtsurteile. Es benachteiligt den Kunden in Treu und Glauben unangemessen.“ Zumindest könne der Kunde frei wählen, ob er einen solchen Easy Shopper nimmt.

Beim Gespräch wollte der Edeka-Marktleiter als Entschuldigung zwei Flaschen Sekt von der Edeka-Hausmarke überreichen. Das fand Marvin K. unverhältnismäßig zu all dem Ärger und Stress, den er hatte. Daraufhin folgte der Marktleiter dem Vorschlag des Kunden und hat eine Futterbox fertig gemacht. Die ging nun ans Bremer Tierheim.