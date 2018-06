Volksbank-Kunden müssen in den nächsten Tagen bei anderen Banken Geld abheben. (dpa)

Wegen einer technischen Umstellung des elektronischen Banksystems kommt es bei der Bremischen Volksbank am Wochenende zu erheblichen Einschränkungen für Kunden. Von diesem Freitagmittag an (ab circa 12 Uhr) bleiben die Geschäftsstellen und SB-Bereiche bis zum kommenden Montagvormittag um circa 10 Uhr geschlossen. Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und auch das Online-Banking stehen dann nicht zur Verfügung.

Abhebungen an Geldautomaten anderer Banken und bargeldloses Bezahlen mit der Girocard ist in diesem Zeitraum auf maximal 500 Euro pro Tag beschränkt. „Hintergrund der technischen Umstellung ist, dass die beiden bisherigen Rechenzentralen aller Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland fusioniert haben“, so Ulf Brothuhn, Vorstandschef der Bremischen Volksbank. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04 21 /36 82 -0 oder auf der Internetseite www.BremischeVB.de/Systemumstellung.