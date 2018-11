Mitarbeiter, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne eingesetzt haben, werden durch Ryanairs brutales Durchgreifen eingeschüchtert. (Frank Thomas Koch)

Tatsächlich: Die Basis von Ryanair in Bremen ist geschlossen. Wer in den Plänen nur eine Drohkulisse in den Tarifverhandlungen gesehen hat, ist nun eines Schlechteren belehrt worden. Die Mitarbeiter sind gezwungen, den Standort in kürzester Zeit zu wechseln oder sich nach einem anderen Job umzusehen. Der Billigflieger hat in ungeheurem Tempo reagiert – ohne Rücksicht. Und auf was?

Geht es nach Ryanair, sind höhere Treibstoffpreise der Auslöser, die Basen in Eindhoven sowie Bremen zu schließen und in Weeze Maschinen abzuziehen. Ganz anders sieht es ein niederländisches Gericht. Es hat Ryanair sogar untersagt, die Mitarbeiter zu versetzen, und sieht im Schritt eine Sanktion für die Streiks. Diese Lesart teilt die Bremer Crew: Ryanair habe hier ein Exempel statuiert.

Selbst wenn die Airline Pseudoargumente für das Aus vorschiebt, dessen Wirkung ist eindeutig. Mitarbeiter, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne eingesetzt haben, werden durch Ryanairs brutales Durchgreifen eingeschüchtert. Der Spitze scheint egal zu sein, dass es weitere Empfänger des Signals gibt: die Fluggäste.