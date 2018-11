Tesla-Chef Elon Musk. (Matt Sumner/dpa)

Wenn Tesla-Chef Elon Musk etwas auf Twitter schreibt, muss das nicht unbedingt viel bedeuten. Auch wenn er Gründer und Chef des Unternehmens ist, so lassen sich seine in einen Tweet gepackten Ideen nicht immer so leicht umsetzen. Und so wird wohl auch eine Kooperation zwischen Mercedes und Tesla beim Bau des Sprinters ein Gedankenspiel bleiben.

Dabei könnten beide Seiten von einer Zusammenarbeit profitieren. Das Unternehmen Tesla hat bewiesen, dass es weiß, wie man Elektroautos baut. Seine Modelle haben eine hohe Reichweite, sind gut verarbeitet und haben den Maßstab für die Konkurrenz gesetzt. Daimler könnte sich hier etwas abschauen.

Die Stuttgarter könnten Musk im Gegenzug zeigen, wie man eine Produktion groß aufzieht. Denn hier hapert es bei Tesla. Über lange Zeit hat der E-Autopionier das Produktionsziel für sein Massenmobil Model 3 verfehlt und Kunden warten lassen. Dass sich beide Unternehmen helfen, ist trotzdem zweifelhaft. Denn trotz aller Synergien sind Tesla und Daimler immer noch Konkurrenten.