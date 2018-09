Flughafenchef Elmar Kleinert ist überzeugt davon, Kompetenzen und Befugnisse zu dezentralisieren, sie also auf die Führungskräfte zu übertragen. (Christina Kuhaupt)

Elmar Kleinert: Ich habe mich aus mehreren Gründen dafür entschieden. Die berufliche Weiterentwicklung spielte eine Rolle. In Berlin war ich Prokurist und Betriebsleiter, hier in Bremen konnte ich die Geschäftsführung übernehmen. Das hat auch etwas mit persönlicher Arbeitszufriedenheit zu tun. Mit Anfang 40 versucht man sicherlich, seinen beruflichen Werdegang nach anderen Motiven zu gestalten als mit Mitte 50. Für mich spielen jetzt die Möglichkeiten der Gestaltung und des Einflussnehmens auf Prozesse auf jeden Fall eine größere Rolle. Die Mischung aus allem macht es letztlich – und die finde ich in Bremen vor.

Ja, das stimmt. Das Schöne war, dass man nach einer gewissen Zeit fast jeden Mitarbeiter mit Namen kennt. Das ist bei den Berliner Flughäfen schier unmöglich. Und hinzukommt, dass das Operative, das meinem Naturell sehr entgegenkommt, bei einem Großflughafen mehr und mehr in den Hintergrund tritt. Man hat einen tollen Unterbau, eine tolle Mannschaft, aber man läuft nicht mehr raus auf die Platte und guckt sich einen Riss im Beton an.

Auf jeden Fall. Bremen hat sich in jeder Hinsicht von seiner schönsten Seite präsentiert. Und ich bin hier im Unternehmen sehr herzlich aufgenommen worden.

Der Airport hat sicherlich besonders viel Potenzial, zusätzliche Erlöse zu generieren, etwa im Bereich Center-Management oder im Bereich Einzelhandel. Da steckt eine Menge drin, zumal wir auch das Herz der Airport-City sind. Wir sind nicht nur Namensgeber, sondern wir sind auch Pulsgeber dieses Quartiers, das einem Stadtteil gleichkommt. Deswegen glaube ich, dass nicht nur luftseitig, sondern auch landseitig bestimmte Konzepte funktionieren, die wahrscheinlich an anderen Standorten ähnlicher Größenordnung nicht so umgesetzt werden könnten. Der Bremer Airport ist eben der einzige Flughafen in unmittelbarer Stadtnähe. Und wir haben hier in der Airport-City ein Einzugsgebiet mit vielen Tausend Mitarbeitern.

Unser Fundament besteht aus drei Säulen. Dazu gehört der klassische Netzwerk-Carrier-Bereich bestehend aus den Airlines, die Bremen mit seinen entsprechenden Drehkreuzen wie München, Frankfurt, Amsterdam, Istanbul, Paris und bald auch Zürich zum Teil hochfrequentiert verbinden. Dann haben wir das Segment der touristischen Luftfahrt, das vor allem durch die expandierende Airline Germania gekennzeichnet ist. Als Drittes gibt es bei uns einen starken Low-Cost-Bereich, der stark durch Ryanair geprägt ist, aber wir haben zusätzlich die sehr gut aufgestellte Wizz Air nach Bremen locken können. Und diese drei Säulen zu haben, ist ausgesprochen gut. Das hat nicht jeder Flughafen.

Nein. Sie werden von mir auch nie hören, dass dieser oder jener Erfolg auf meine Person zurückzuführen ist. Die Mannschaft ist der Star. Ich habe nach ein paar Jahrzehnten in der Flugbranche natürlich Kontakte, kann vielleicht eine Tür öffnen, aber die Überzeugungsarbeit bis ein Vertrag unterschriftsreif ist – etwa ob ein neuer Carrier kommt oder ein neues Mitarbeiterzeitmodell eingeführt wird –, das machen immer die Profis auf der operativen Ebene. Unser Job als Führungsmannschaft ist es, diese Experten bei Laune zu halten. Wenn das gelingt, dann kommen wir auch vorwärts.

Es ist für Bremen primär wichtig, mit allen wichtigen Drehscheiben verbunden zu sein. Der Business-Sektor muss die Möglichkeit haben, von hier aus in die große weite Welt fliegen zu können. Das funktioniert hier sehr gut, da sind wir schon fast optimal aufgestellt. Zürich kommt ja noch dazu. Wir haben noch ein Auge auf Wien und gucken, wie wir diese Strecke doch noch aufbauen können. Wenn ich auf die Landkarte gucke, dann sehe ich, dass wir in Osteuropa noch ein paar weiße Flecken haben. Da würde ich mir wünschen, die eine oder andere Destination noch an den Start zu bringen. Entsprechend ist da unser Vertriebsteam weltweit auf den Route- und Airport-Konferenzen unterwegs, um Kontakte zu knüpfen und das Netz nach und nach dichter zu stricken.

Ja, diesen Wunsch habe ich auch schon gehört. Auch Bremen-Brüssel ist ein Thema, an dem wir arbeiten. Wenn wir eine Chance sehen, da eine Verbindung zu generieren, dann machen wir das. Es wird aber immer gerne vergessen, dass es eine Airline geben muss, die von der Größe her ein entsprechendes Fluggerät hat, mit dem eine solche Verbindung wirtschaftlich betrieben werden kann. Und das macht es häufig kompliziert.

Mit einer Zahl, die irgendwo im Raum steht, arbeite ich nicht. Wir sind im Moment zehntgrößter Flughafen in Deutschland, zählt man die Flughäfen in Berlin als eine Einheit. Es gibt Standorte, die ein größeres Einzugsgebiet haben als wir, aber deutlich hinter uns liegen. Und man darf nicht vergessen, dass zehn bis 20 Prozent vom Einzugsgebiet bezogen auf die Fläche Wasser sind. Insofern haben wir eine sehr gute Ausbeute. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Standort sehr akzeptiert ist. Ich messe mich vielmehr daran, wie wir besser sein können als die konjunkturellen Zahlen um uns herum. Andersherum muss ich mir, bevor ich Zielzahlen herausgebe, Gedanken darüber machen, wie das Unternehmen aufgestellt sein muss, wenn die Konjunktur einmal nachlässt.

Zunächst einmal muss ich die Unternehmensstruktur hinsichtlich der Tiefe hin überprüfen. Was machen wir selber, wo macht es Sinn, dass das von anderen übernommen wird, oder müssen wir ausgegliederte Bereiche wieder zurück ins Unternehmen holen? Muss ich Personalverschiebungen vornehmen, um bestimmte Bereich zu stärken, um die richtige Work-Power an der richtigen Stelle des Unternehmens zu haben? Da gibt es eine Vielzahl von Stellschrauben. Man muss sich auch Gedanken über passende Arbeitszeitmodelle machen, die auch in nachfrageschwächeren Zeiten positive Effekte erzeugen.

Ja, aber davon wird zunächst nicht alles realisierbar sein. Davon abgesehen haben wir bekanntlich einen enormen Sanierungsstau aus den vergangenen zwölf Jahren, der abgearbeitet werden muss. Das wird uns mindestens die nächsten vier Jahre beschäftigen. Wir könnten das auch nicht beschleunigen, selbst wenn wir das von der finanziellen Seite her könnten. Dafür ist unsere Mannschaft zu klein, um alles gleichzeitig zu koordinieren. Außerdem müssen wir Ideen entwickeln, wie unser Flughafen hinsichtlich Digitalisierung in fünf oder sechs Jahren aussehen soll. Vielleicht müssen wir auch stärker in Hangarkapazitäten investieren. Denn Flugzeuge müssen immer geparkt werden – und unabhängig von der Konjunkturlage gibt es dafür Mieteinnahmen.

Ich glaube, ich bin eher nahbar. Man kann mich gut ansprechen. Ich bin total überzeugt davon, dass es sinnvoll ist, Kompetenzen und Befugnisse zu dezentralisieren, sie also auf die Führungskräfte zu übertragen. Denn zentralisierte Strukturen sorgen nur für Geschwindigkeitsverlust und Arbeitsunzufriedenheit bei den Mitarbeitern, die jeden Morgen als Befehlsempfänger antreten müssen. Das Modell der Dezentralisierung erfordert aber eine gewisse Fehlertoleranz, die allerdings leicht erlernbar ist, weil der Erfolg insgesamt viel größer ist. Ich denke, wenn klar ist, in welchen Rahmen man sich bewegen kann, dann reichen wöchentliche Jour-Fix-Zusammenkünfte, um sich im Groben abzustimmen.

Ja, im Moment pendele ich in der Regel noch alle 14 Tage, weil ich meine endgültige Wohnung erst zum 1. November beziehen kann. Sie liegt dicht am Bürgerpark, und darauf freue ich mich schon wie Bolle.

Ja, ich laufe gerne. Und der Bürgerpark ist dafür ein Paradies. Er gehört zu den schönsten Parks, die ich bisher in Europa gesehen habe.

Zur Person

Elmar Kleinert

ist seit dem 1. Juli Geschäftsführer der Flughafen Bremen GmbH. Der 57-jährige Wirtschafts- und Maschinenbau-Ingenieur ist seit Jahren in der Airline-Branche tätig. Seine Laufbahn startete er 1990 als Leiter des Verkehrsbereichs der Deutschen Lufthansa am Flughafen Stuttgart.