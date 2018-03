Elmar Kleinert ist der neue Flughafenchef in Bremen. (dpa)

Der Geschäftsführerposten am Bremer Hans-Koschnick-Airport ist wieder besetzt: Voraussichtlich zum Sommer wird Elmar Kleinert diese Aufgabe übernehmen. Kleinert ist Betriebsleiter der Flughäfen Tegel und Schönefeld. Mit der Suche nach einem neuen externen Geschäftsführer hatte der Flughafen-Aufsichtsrat eine Personalberatungsagentur beauftragt, nachdem das Gremium im November den damaligen Geschäftsführer Jürgen Bula mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als Airport-Geschäftsführer abberufen hatte.

Kleinert wird in Berliner Medien als der Mann beschrieben, der an den beiden an der Belastungsgrenze arbeitenden Flughäfen dafür verantwortlich ist, dass alles funktioniert. Seit 2013 ist der heute 57-Jährige wieder Leiter Operations der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), von 2001 bis 2009 hatte er diesen Posten schon einmal. Zwischendurch leitete er den Flughafen in Paderborn.

Auf den neuen Geschäftsführer warten große Herausforderungen – und das auf zwei Ebenen: Zum einen muss das Vertrauen zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern wieder hergestellt werden, zum anderen geht es darum, den Airport in Sachen Passagierzahlen wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Schließlich verzeichnete der Bremer Flughafen nach dem Rekordjahr 2014 (2,77 Millionen Passagiere) zum dritten Mal in Folge einen Passagierrückgang: 2017 nutzten 2,54 Millionen Passagiere den Hans-Koschnick-Airport, der zu hundert Prozent im Eigentum der Stadt Bremen ist. Als mittelfristiges Ziel wurde in der Vergangenheit immer das Erreichen der Drei-Millionen-Passagiergrenze ausgegeben.

Abberufung von Bula hat viele Hintergründe

Was die interne Arbeitsatmosphäre betrifft, gibt es offenbar Zusammenhänge mit der Abberufung von Bula. Der Aufsichtsrat begründete sie im November mit verschiedenen Vorfällen am Airport, die schwere Störungen im Verhältnis zwischen dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern gezeigt hätten. Zudem sei das Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsführer und Aufsichtsrat erschüttert und dadurch eine verlässliche, aufgabengerechte und kooperative Zusammenarbeit nicht mehr möglich gewesen.

Für die Freistellung sei aber nicht der Vorfall im Juni ausschlaggebend gewesen, als Bula während Tarifverhandlungen größere Mengen Alkohol konsumierte, hieß es in der Begründung. Dafür wurde er abgemahnt, wie sich erst Monate später herausstellte, als die Ereignisse aus besagter Nacht öffentlich wurden.

Allerdings ist mit der Abberufung Bulas seine Personalakte noch nicht geschlossen: Ihm droht die fristlose Kündigung. Zumindest ist der Aufsichtsrat davon überzeugt, dass es dafür hinreichende Gründe gibt. Das hatte das Gremium vor knapp zwei Wochen mitgeteilt. Zuvor hatte sich der Aufsichtsrat den Bericht einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zeigen lassen, die im Auftrag des Gremiums die Arbeit des Geschäftsführers der vergangenen Jahre geprüft hat.

Aufsichtsrat nicht informiert

Demnach sei der Aufsichtsrat von Bula in der Vergangenheit nicht ausreichend über Dinge finanzieller Art informiert worden. „Dadurch hatte der Aufsichtsrat kein vollumfassendes Bild vom Flughafen“, sagte Airport-Aufsichtsratsvorsitzender Ekkehart Siering Anfang März. In diesem Zusammenhang lägen dienstliche Verletzungen der Informationspflicht vor. Zudem habe es vonseiten Bulas eine Vielzahl von Verstößen gegen interne Regularien gegeben. So sei unter anderem das vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip bei Rechtsgeschäften nicht eingehalten worden. Ebenso seien Personalvorgänge nicht ausreichend dokumentiert worden.

Um das durchzusetzen, holt sich der Aufsichtsrat nun anwaltliche Hilfe. Außerdem gebe es Anhaltspunkte, die auf strafbare Handlungen hindeuteten. Bestätige sich das, werde darüber unverzüglich die Staatsanwaltschaft informiert, sagte Siering. Zum aktuellen Stand des Verfahrens wollte er sich allerdings nicht äußern.

Jürgen Bula war für eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen war nicht zu erreichen.

