Angefangen hat die Energiekontor AG mit der Realisierung von Windparks. Seit 2010 entwickelt das Bremer Unternehmen auch Solarpark-Projekte. (frei (Energiekontor))

Die Energiekontor AG mit Hauptsitz in Bremen hat nach eigenen Angaben den Solarpark Theilenhofen mit einer Gesamtleistung von etwa 9,2 Megawatt (MW) an die 7C Solarparken AG verkauft. „Der deutliche Anstieg unserer Projekt-Pipeline ist zu einem nicht unwesentlichen Teil auf die Fortschritte des Solarbereichs zurückzuführen„, so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. “Hier können wir auf zunehmend mehr Erfolge verweisen.„ Theilenhofen ist innerhalb von vier Monaten der zweite Solarpark, den der Bremer Projektierer an die 7C Solarparken AG verkauft. Der Solarpark wird am Standort Theilenhofen-Ost im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen etwa 40 Kilometer südlich von Nürnberg errichtet und soll im vierten Quartal dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Künftig soll der Solarpark durchschnittlich knapp zehn Millionen Kilowattstunden generieren. Mit dieser Strommenge könnte rechnerisch der Bedarf von etwa 3500 Haushalten gedeckt werden. “Mit Zuversicht schauen wir auf das zweite Halbjahr, in dem allein im Solarbereich große PV-Projekte mit einem Volumen von mindesten 170 MW in den Bau gehen werden.“

Die Energiekontor AG, die 1990 in Bremerhaven gegründet wurde, zählt im Bereich regenerative Energien zu den Pionieren der Branche und gilt als einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 280 MW im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten die Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Seit der Firmengründung hat Energiekontor 127 Windparks und zwölf Solarparks realisiert.