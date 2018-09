Wenn der Flug oder der Zug stundenlang verspätet sind, haben Passagiere Anspruch auf Schadensersatz. Doch der ist nicht immer einfach durchsetzbar. Obwohl die Rechte der Flugpassagiere gut geregelt sind, versuchen viele Airlines die Ansprüche der Kunden abzuwehren. Wie hoch sind Entschädigungen und wie setzt man sie am besten durch? Ein Überblick.

Wenn der Flieger mit mehr als drei Stunden Verspätung am Endziel landet, werden Ausgleichszahlungen fällig. Bei einer Entfernung bis 1500 Kilometer muss die Fluggesellschaft 250 Euro pro Passagier zahlen. Bei Flügen bis 3500 Kilometer werden 400 Euro und bei weiteren Strecken 600 Euro fällig. Voraussetzung ist immer: Der Flug muss in der EU starten oder die Airline in der EU ihren Sitz haben.

Wenn die Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, muss die Airline nicht zahlen. Hier ist die Fluggastrechte-Verordnung der EU etwas schwammig: Bei „außergewöhnlichen Umständen” handelt es sich um Situationen, die zu einer Verspätung oder einem Flugausfall führen – „obgleich vom betreffenden Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren Möglichkeiten ergriffen wurden, um die Verspätungen oder Annullierungen zu verhindern”. Folglich müssen oft Gerichte entscheiden. So gibt es keine Entschädigung, wenn die Verspätung aus einem Streik, Luftraumsperrungen, Notlandung des Vorfluges wegen einer Gewitterfront, extremem Gegenwind oder Turbinenschaden durch Vogelschlag resultiert.

Kein Geld bei schlechtem Wetter

„Auch extrem schlechtes Wetter ist ein außergewöhnlicher Umstand, den das Unternehmen nicht verhindern konnte“, sagt Britta Beate Schön vom Verbraucherportal Finanztip. „In diesem Fall muss die Airline zwar ihre Passagiere betreuen und die Weiterreise ermöglichen, aber keine Ausgleichszahlung leisten.“ Mit allgemeinen technischen Problemen können sich die Gesellschaften aber nicht herausreden. Auch Personalausfälle, Organisationsprobleme oder Ankunftsverspätungen bei Anschlussflügen taugen nicht, die Entschädigung abzulehnen. Bei einem wilden Streik hat die Fluggesellschaft ebenfalls schlechte Karten, wie jetzt die Airline Tuifly erfahren musste. Im Oktober 2016 hatten sich Piloten massenhaft krankgemeldet, weil sie mit Restrukturierung der Airline nicht einverstanden waren. Für die daraus resultierenden Verspätungen müssen die Passagiere entschädigt werden, entschied der Europäische Gerichtshof im April.

Wird der Passagier 14 Tage vor dem Flug über eine Annullierung informiert, ergeben sich keine Ansprüche. Ergibt sich aus einer kurzfristigen Annullierung eine Verspätung beim Ersatzflug, kann der Kunde je nach Entfernung und Verspätung wieder bis zu 600 Euro Entschädigung fordern. Bei einer Entfernung von bis zu 1500 Kilometern und maximal zwei Stunden Verspätung gibt es 125 Euro. Das gilt auch, wenn der Passagier wegen Überbuchung auf eine andere Maschine ausweichen muss. Alternativ muss die Fluggesellschaft bei Annullierung den kompletten Ticketpreis erstatten, wenn der Kunde keinen Alternativflug mehr nutzen möchte.

Wer nicht selbst die Entschädigung bei der Fluggesellschaft einfordern möchte, kann im Netz die Dienste von Flugrechtsportalen wie Flightright, Fairplane, Flugrecht oder AirHelp in Anspruch nehmen. Für ihre Leistung berechnen sie im Erfolgsfall eine Provision von 20 bis 30 Prozent. Wer gegenüber der Fluggesellschaft Probleme mit seinen Forderungen hat, kann sich auch an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) wenden, bei der auch rund 40 Fluggesellschaften organisiert sind.

Bei der Bahn gibt es ab 60 Minuten Verspätung als Entschädigung 25 Prozent des Fahrpreises. Ab zwei Stunden Verspätung ist es die Hälfte des Fahrpreises. Neben der Entschädigung können aber bei der Verspätung auch noch andere Möglichkeiten genutzt werden. „Bei einer angekündigten Verspätung von 20 Minuten können Fahrgäste auch einen anderen Zug nutzen“, sagt Daniel Pöhler von Finanztip. Eine mögliche Zugbindung sei dann aufgehoben. „Bei einer Verspätung von über 60 Minuten kann man sich auch den vollen Fahrtpreis erstatten lassen und ein anderes Verkehrsmittel wählen.“

Die Verspätung muss im Zug oder am Zielbahnhof bestätigt werden. Für die Reklamation muss ein Fahrgastrechte-Formular ausgefüllt werden. Das schickt man mit einer Kopie der Fahrkarte ans Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main. Oder man geht damit ins DB-Reisecenter, wo es die Entschädigung als Gutschein oder in bar gibt.

Entschädigungsansprüche bestehen bei Fernbusreisen erst ab einer Fahrstrecke von mindestens 250 Kilometer, und wenn der Bus mehr als zwei Stunden zu spät abgefahren ist. Anders als bei Zugverspätungen ist lediglich die verspätete Abfahrt entscheidend. Als Entschädigung gibt es die Erstattung des Fahrpreises oder die Weiterreise auf anderem Wege zu vergleichbaren Bedingungen. Macht das Busunternehmen die Angebote nicht, besteht Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises und als Entschädigung 50 Prozent des Fahrpreises. Bei Problemen können sich die Verbraucher an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr wenden (www.soep-online.de).