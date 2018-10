Im Dieselstreit bleiben trotz der Einigung noch viele Fragen für Verbraucher offen. (Marijan Murat/DPA)

Die erste Oktoberwoche bringt die ersehnte Einigung: Die Koalition hat sich nach monatelangem Hin und Her im Dieselstreit auf ein Paket verständigt. Doch die Stimmen zum Ergebnis sind durchwachsen. Für den Bremer Verkehrs- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) ist in Berlin ein „ganz fauler Kompromiss“ herausgekommen. Das Konzept helfe letztlich allein den Automobilherstellern, sich aus der Verantwortung zu stehlen. „Die vermeintlichen Beschlüsse der Bundesregierung – nach drei Jahren politischer Untätigkeit – sind eine einzige Nullnummer.“ Es sei völlig unklar, moniert Lohse, wer für die eventuelle Nachrüstung der Hardware bezahlen solle.

In den Kommunen wird die Kritik an dem Konzept lauter, das neben Nachrüstungen, die Fahrverbote in Städten mit zu hoher Stickstoffdioxidbelastung vermeiden sollen, Anreize zum Kauf neuerer Fahrzeuge vorsieht. Angemerkt wird dabei vor allem, dass Verbraucher nach wie vor nicht wissen, was die Einigung konkret für sie bedeutet.

Das ist für Stefan Kaemena, Abteilungsleiter Technik des ADAC Weser-Ems in Bremen, der Grund, warum der Frust bei den Verbrauchern groß ist. Zudem sei es schwierig, dass Umtauschprämie und Nachrüstung nur wenigen Dieselbesitzern vorbehalten seien. Voraussetzung ist zunächst, dass sie in einer der 14 Städte leben oder arbeiten, in denen die Luftverschmutzung am höchsten war. Hamburg und Kiel gehören dazu. An diesem Punkt kranke der Kompromiss, sagt Kaemena: „Die Gleichbehandlung ist da nicht gegeben. Das ist auch für die Autohändler nicht besonders angenehm.“ Der ADAC werde sich dafür einsetzen, dass es eine Lösung für alle gebe. Denn jeder Verbraucher sei in seiner Mobilität durch Fahrverbote möglicherweise eingeschränkt.

Der Bremer Umweltsenator hält die Einschränkungen ebenfalls für problematisch. Alle Dieselfahrzeuge verlören wegen der Fahrverbote rapide an Wert – nicht nur in den betroffenen Städten. „Und obendrein gucken die Bewohner von mehr als 50 Städten im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre, weil in ihren Städten zwar die Grenzwerte gerissen werden, dort aber nicht nachgebessert werden soll.“ Das Ressort fordert schon seit langer Zeit die Einführung einer blauen Plakette. Derzeit könnten die Kommunen kaum handeln, um die Luft sauberer zu machen.

„Es ist unbegreiflich, wenn wenige Stunden nach dem Kompromiss ein Hersteller erklärt, er mache bei der Nachrüstung nicht mit“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Unter anderem hatte der Autobauer Opel trotz der Koalitionseinigung betont, er lehne Hardware-Nachrüstungen an Diesel-Fahrzeugen aus wirtschaftlichen und technologischen Gründen weiter ab. Wettbewerber BMW lehnt Nachrüstungen genauso ab.

VW und Daimler wollen sich an Nachrüstungen beteiligen, sofern zertifizierte und zugelassene Systeme existieren. Die Wolfsburger wollen aber nur dann tätig werden, wenn „die Bundesregierung sicherstellt, dass sich alle Hersteller an den entsprechenden Maßnahmen beteiligen“. „Also am Sankt Nimmerleinstag“, kommentierte Michael Theuerer. Der FDP-Fraktionsvize nannte das Paket der Regierung einen „Flop“.

Nachrüstungen hält Stefan Kaemena, Experte des ADAC Weser-Ems, für die beste Lösung – auf Kosten der Hersteller. „Das ist wünschenswert und sogar zu fordern.“ Nicht jeder könne und wolle sich ein neues Fahrzeug leisten. „Eine Prämie ist schön und gut für denjenigen, der sich sowieso gerade ein Auto kaufen will.“

Auch beim Pariser Automobilsalon überlagerte die Diesel-Debatte – besonders bei den deutschen Herstellern – die Suche nach der automobilen Zukunft: Die Vorstellung der E-Modelle geriet zeitweise ins Hintertreffen.