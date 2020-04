Auf diesem Archivfoto hält der Vertreter an der Haustür alles andere als den Mindestabstand von eineinhalb Metern ein. In diesen Tagen ist ein freier Handelsvertreter im Auftrag von Vodafone unterwegs, um an der Haustür Internetverträge zu verkaufen. (Frank Thomas Koch)

Martina D. kann es nicht glauben. Sie ist erstaunt und sauer zugleich. In dieser Woche hat sich ein freier Berater im Auftrag von Vodafone zusammen mit einer Kollegin Zugang zur Wohnung ihres betagten Vaters verschafft. Dabei wollten sie dem Rentner, der in Vegesack wohnt, die Vorzüge eines schnellen Gigabit-Internetanschlusses erläutern. Dazu habe der Vertriebler gleich mal im Wohnzimmer hinter den Fernseher geschaut, wie es denn mit Telefondose und Kabelanschluss aussieht. Martina D. sagt: „Mein Vater ist 83 Jahre alt und gehört zur Risikogruppe. Wie können die es wagen, ausgerechnet jetzt zu riskieren, auf diese Weise womöglich andere Menschen anzustecken?“ Denn Mundschutz oder dergleichen aus Respekt gegenüber den Kabel-TV-Kunden hätten sie nicht getragen. „Mein Vater hat keinen Internetanschluss und will auch keinen haben“, so die Tochter. Klar, er hätte die beiden nicht hereinlassen müssen, aber er wollte auch nicht unfreundlich sein.

Berater verfügte über Geburtsdaten

Der Rentner wusste schließlich mit der Situation nicht so recht umzugehen und rief seinen Vermieter an, der nur wenige Häuser weiter wohnt. Der kam hinzu und beruhigte letztlich seinen Mieter, dass er auch weiterhin seinen Telefonanschluss behalten werde. Vermieter Hans Leist ließ sich die Karte des Beraters geben. Aus dem Gespräch ergab sich: „Der hatte eine Liste mit Kundendaten dabei. Anscheinend schaute er bei allen vorbei, die ihren Kabel-TV-Anschluss bei Vodafone haben, ihren Telefonanschluss mit Internet jedoch nicht.“ Auch über die Geburtsdaten habe der Kundenberater, dessen Name der Redaktion vorliegt, verfügt. Leist erläutert: „In dem Haus gibt es etwa 32 Mietparteien, von denen die meisten ältere Menschen sind.“ Leist ist ebenso verwundert darüber, dass in Zeiten der Corona-Schutzbestimmungen Mitarbeiter von Vodafone auch noch zu zweit unterwegs sind, um an der Haustür Internetverträge zu verkaufen: „Da habe ich direkt mal beim Ordnungsamt angerufen, um denen das mitzuteilen.“

Zu diesem Fall sagt die Sprecherin der Innenbehörde, Rose Gerdts-Schiffler, dem WESER-KURIER: „Das Vorgehen dieses Handelsvertreters, indem er unaufgefordert von Wohnung zu Wohnung geht, ist von der Rechtsverordnung her nicht gedeckt.“ Da der Vermieter den Fall dem Ordnungsamt gemeldet hat, wird das entsprechend dagegen vorgehen. Der Verkäufer muss sich wohl darauf einstellen, dass ihn ein Bußgeld erwartet.

Ein Sprecher von Vodafone teilt dazu mit, dass das Unternehmen selbstverständlich alle behördlichen Bestimmungen in der Corona-Krise einhalte – dies gelte auch für den Vertrieb: „Im Haustürgeschäft ist jedoch zu beachten, dass hier keine Vodafone-Mitarbeiter tätig sind, sondern selbstständige Handelsvertreter. Und bei diesem Thema ist Deutschland zweigeteilt.“ So liege in einigen Regionen ein behördliches Verbot des Haustürgeschäftes vor. „Hier achtet Vodafone streng darauf, dass dieses von den freien Handelsvertretern strikt eingehalten wird“, ergänzt der Sprecher. „Liegt eine solche Verbots-Anordnung jedoch nicht vor, dann entscheiden die selbständigen Vertriebspartner eigenverantwortlich über die Fortführung ihrer Vertriebstätigkeit oder deren Einstellung.“ Eine Fortführung obliege strenger Rahmenbedingungen und Auflagen durch die Behörden und durch Vodafone.

Abschließend heißt es vom Unternehmen: „Wir können nachvollziehen, dass Haustürgeschäfte insbesondere in der Corona-Situation mitunter befremdlich wirken. Deshalb dulden wir keine Verstöße gegen die sehr strengen Schutz-Auflagen und ahnden Fehlverhalten konsequent.“ Demnach werde Vodafone auch dem Auftreten des genannten Vertreters nachgehen.

Vertrag kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden

Internetverträge an der Haustür sind auch bei der Verbraucherzentrale Bremen immer wieder Thema, wie Gerrit Cegielka berichtet: „Vodafone nutzt bewusst diesen Vertriebsweg.“ Den Mehrwert, auf diesem Weg die Produkte zu verkaufen, sieht der Jurist nicht: „Wenn sich die Verbraucher nicht einschüchtern lassen, haben sie ja immer noch das Widerrufsrecht.“ Bei Haustürgeschäften kann der Kunde den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt, sobald der Kunde über das Widerrufsrecht informiert wurde. Cegielka: „Entsprechend muss Vodafone Kabel Deutschland damit rechnen, dass diese Verträge hinterher widerrufen werden.“ Es mache hier den Eindruck, als ob man diejenigen Kunden abgreifen wolle, die sich nicht wirklich wehren können. Aus Sicht der Verbraucherzentrale sollte vor Ort ein vernünftiges Beratungsgespräch stattfinden.

Allgemein weiß Cegielka von Haustürgeschäften dieser Art, dass die Verkäufer oft mit Notebook oder Tablet arbeiten: „Hinterher bekommen die potenziellen Kunden oft auch nichts in die Hand gedrückt, was sie abgeschlossen haben.“ Wenn sie ein Paket mit Router erhalten, schicken sie es nach dem Motto „Ich habe ja nichts bestellt“ zurück und sehen die Sache als erledigt an. Doch mit den monatlichen Abbuchungen komme dann das böse Erwachen.