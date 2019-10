E-Roller als Alternative

Seit gut einem Monat verleiht und verkauft Frank Köhler Zweiräder mit Elektromotor im City Gate am Bahnhof. (Christina Kuhaupt)

Es beginnt gerade zu nieseln, als die Zukunft gut verpackt vorfährt. Ein Speditions­mitarbeiter mit neongrüner Mütze, T-Shirt und kurzer Hose lädt sie von seinem Last­wagen ab und zieht sie mit einem Hubwagen ins Geschäft. Hier steht Frank Köhler und macht einen Job, der gerade irgendwo zwischen Baustellenleiter und Mobilitätsbotschafter ist.

Es ist Donnerstagmorgen: In zwei Tagen soll sein Laden für Elektroroller offiziell öffnen – bis dahin ist noch viel zu tun. Köhler, 54, Jeans und schwarzes T-Shirt, ist ein Typ, den offenbar nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Nicht, dass die Handwerker noch da sind und über den richtigen Ort für Lampen und Bildschirme diskutieren; nicht, dass ein Teil der Ware gerade erst geliefert wird. Dafür glaubt er zu sehr an sein Produkt.

Das ist etwas, das in Bremen noch nicht weit verbreitet ist. Wenn es nach Köhler geht, soll sich das ändern: Er verkauft und vermietet Motorroller und Motorräder mit Elektroantrieb. Die seien im Grunde wie ihre Gegenstücke mit Verbrennungsmotor, nur eben ein bisschen besser. „Sehr schön, sehr praktisch, sehr leise“, sagt Köhler. Er ist schon überzeugt – jetzt seien die Bremer dran.

Dafür hat Köhler eine Doppelrolle. Er leitet die Bremer Niederlassung von Evectro, einem Unternehmen aus Hamburg, dass E-Zwei­räder verkauft. Gleichzeitig ist er auch für den repräsentativen Laden von Niu zuständig, einem ­chinesischen Hersteller von E-Motorrollern. Beide Geschäfte sind unmittelbar neben­einander; hinter beiden steht die gleiche Idee: mehr Menschen für die Elektromobilität ­begeistern. Die Verkaufsräume im City Gate, sie könnten wohl kaum besser dafür sein. Wer vor dem Laden steht, Blick auf eine viel ­befahrene Kreuzung, die mehrspurige ­Hochstraße, hört das Knattern der Motoren, hier und da eine Hupe. Nicht schön – aber genau darum geht es Köhler. „Die meisten Leute fahren alleine in einem Auto mit Platz für fünf“, sagt der 54-Jährige. Elektroroller seien eine Alternative. Er selbst pendle so jeden Tag aus Weyhe in die Bremer Innenstadt, „außer bei richtigem Schietwetter“. Dann nehme er doch die Bahn oder das Auto.

Vor einem Monat hat Köhler sein Geschäft eröffnet, und obwohl noch gewerkelt wird, waren schon die ersten Kunden da. Vier Roller hat er bereits verkauft; etliche ausgeliehen. Vor der Fensterfront zeigt er, was er hat: kleine Roller, große Roller, auch ein Polizeimotorrad ist dabei. Die führen schon durch Osnabrück, Leer und auf Borkum. Die Menschen sollen sehen, wie weit die Elektromobilität schon ist.

Mehr zum Thema Emissionsfreies Taxi Auf großer Elektro-Fahrt in Bremen Mustafa Catalbas betreibt das einzige Tesla-Taxi in Bremen. Er ist damit ein Botschafter für ... mehr »

Schon etwas länger dabei sind Susanne und Michael Berg. Seit etwa einem Jahr haben sie den Laden Viertelroller an der Schwachhauser Heerstraße: Auch sie vermieten und verkaufen Motorroller mit E-Antrieb. Ihre Erfahrungen: positiv. „Keiner kommt ohne Lächeln zurück“, sagt Susanne Berg. Neugier sei es, die die Kunden häufig zu Viertelroller treibe. Viele hätten schon von Elektrorollern gehört und wollten so ein Gefährt einfach mal ausprobieren. Ein bisschen durch die Stadt fahren oder die Landpartie nach Fischerhude – alles schon dagewesen.

Berg hat Roller verschiedener Hersteller im Angebot. Darunter auch eine elektrische Neuauflage der „Schwalbe“, dem Roller aus der ehemaligen DDR, der für viele mittlerweile Kultstatus hat. Wer mit so einem Roller ­unterwegs sei, werde häufig angesprochen, sagt Berg. Ihre Kunden? Irgendwo zwischen 18 und Rentenalter. „Spaß am Rumfahren hat jeder.“ Ähnlich wie Köhler hofft auch sie, dass die Elektroroller zu einem besseren Verkehr beitragen können. „Die Städte werden immer voller“, sagt sie. Regelmäßig staue sich der Verkehr; die Parkplatzsuche mit dem Auto sei ein Graus. Sollte die Stadt künftig autofrei werden, müssten Alternativen her. „Aber nicht jeder will mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren“, sagt Berg. Da könnte die Stunde der Roller schlagen: „Der Markt wird weiter wachsen.“

Darauf setzt auch Frank Köhler. Durch den Verleih der Roller will er die Kunden langsam an die neue Technologie heranführen – aus Mietern sollen Besitzer werden. An sich schon keine leicht Aufgabe, und jetzt werde auch noch Winter. „Sauregurkenzeit“, sagt Köhler. Auch er wird seinen Roller demnächst wohl wieder öfter stehenlassen müssen.

Mehr zum Thema Wenige E-Fahrzeuge in Betrieb Bremer Behörden fehlt Strategie zur Elektromobilität Die Fahrzeugflotte von Verwaltung und öffentlichen Betrieben in Bremen verfügt bisher kaum über ... mehr »

Zur Sache

Wendig, schnell, elektrisch

Mittlerweile gibt es nicht nur Autos mit Elektroantrieb, sondern auch Motorräder und -roller. Sie werden von einem oder mehreren Akkus angetrieben. Anders als bei E-Autos kann der in den meisten Fällen entfernt und zum Beispiel zuhause an der Steckdose geladen werden. Je nach Batteriegröße und Strompreis kostet eine Ladung etwa zwischen 0,60 und 1,50 Euro. Roller kommen auf eine Reichweite von etwa 50 Kilometern, Motorräder schaffen auch deutlich mehr als 200 Kilometer.

Mit E-Motorrädern der US-Marke Zero sind Höchstgeschwindigkeiten von rund 140 Stundenkilometer möglich. Normale Roller fahren in der Regel bis zu 45 Stundenkilometer schnell. Die können dafür aber schon ab 16 Jahren mit einem Rollerführerschein (Führerscheinklasse AM) gefahren werden oder mit dem ganz normalen Autoführerschein (Klasse B). E-Scooter, wie sie etwa Firmen wie Lime oder Voi in Bremen aufstellen wollen, können hingegen auch ohne Führerschein gefahren werden. Einsteigermodelle von E-Motorrollern gibt es ab etwa 1000 Euro, Roller von Niu kosten ab 2000 Euro aufwärts. Wer eine E-Schwalbe möchte, muss mindestens 5500 Euro bezahlen. Die Preise für Elektromotorräder beispielsweise von der Marke Zero beginnen bei 12 000 Euro.