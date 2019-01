Die neue "Mein Schiff 2" von Tui Cruises beim sogenannten Sea Trial vor Turku in Finnland. Dabei geht es um letzte Tests auf dem offenen Wasser. (TUI CRUISES)

Bremerhaven. Die Kreuzfahrtsaison startet am Columbus Cruise Center Bremerhaven (CCCB) offiziell am 4. Mai, aber schon vorher legt ein Kreuzliner an: An diesem Sonntag kommt die noch ungetaufte „Mein Schiff 2“ nach Bremerhaven – der sechste Neubau in sechs Jahren von Tui Cruises. Die offizielle Plakettenübergabe – sie findet immer beim Erstanlauf statt – wird von Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) aber erst am 29. Januar vorgenommen. Am Dienstagabend verlässt die 316 Meter lange „Mein Schiff 2“ die Seestadt zu sogenannten Vorabfahrten, die unter anderem mit Reisebüropartnern stattfinden. Derzeit befindet sich das Kreuzfahrtschiff noch in Hamburg, wo es an diesem Freitagabend ablegt mit Ziel Bremerhaven.

Noch einmal kehrt die „Mein Schiff 2“ zurück in die Seestadt – zum vorläufig letzten Mal: Am 3. Februar startet abends die zwölftägige Taufreise Richtung Sonne. Nach Aufenthalten in La Coruna in Spanien und Leixoes Portugal liegt die neue „Mein Schiff 2“ anlässlich der Taufzeremonie drei Tage in Lissabon, bevor sie über das spanische Cadiz und Arrecife auf Lanzarote nach Las Palmas auf Gran Canaria fährt. Danach wird das Schiff in diesen Gewässern unterwegs sein, ab Sommer dann auf verschiedenen Routen im Mittelmeer fahren, bevor die „Mein Schiff 2“ im Oktober dann Richtung Karibik aufbricht.

Auch wenn die neue „Mein Schiff 2“ erst einmal Bremerhaven nicht mehr anlaufen wird, gehört Tui Cruises zu den Reedereien, die die Seestadt in ihren Routenplan regelmäßig aufgenommen haben und häufiger besuchen. In dieser Kreuzfahrtsaison legen insgesamt fast 20 Mal die Flottenmitglieder „Mein Schiff 3“ und „Mein Schiff 5“ in Bremerhaven an. Seit 2016 gehört Tui Cruises zu den CCCB-Kunden und trägt dazu bei, dass immer mehr Passagiere von der Seestadt abfahren oder ankommen.

Nach etwa 100 000 Passagieren in 2016, kamen ein Jahr später rund 150 000 Kreuzfahrt-Reisende in die Seestadt. Das war ein neuer Rekord, der aber nicht lange hielt: Bei 111 Abfahrten wurden im vergangenen Jahr 230 000 Passagiere an der Weser gezählt. Und in dieser Kreuzfahrtsaison steht der nächste Rekord an: 2019 werden am CCCB etwa 120 Schiffsanläufe mit rund 260 000 Passagieren erwartet. Mit Aida Cruises gibt es am CCCB auch einen neuen Kunden: Vier Mal wird die „Aida Cara“ in dieser Saison Bremerhaven anlaufen.

Was das Wachstum von Tui Cruises angeht – die Reederei ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Tui AG und des global tätigen Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises und seit 2009 am Markt – wird es bei den Neubauten im Jahresrhythmus nicht weitergehen: „Die Indienststellung der neuen ,Mein Schiff 2' markiert den erfolgreichen Abschluss der Expansion durch Neubauten", sagt Tui-Cruises-Chefin Wybcke Meier. Das Flottenwachstum erfolge nachhaltig, denn umweltbewusstes unternehmerisches Handeln sei fest in den Unternehmenswerten von Tui Cruises verankert. Ein weiterer Schiffsneubau, die "Mein Schiff 7", ist erst für 2023 geplant. Für 2024 und 2026 hat Tui Cruises zwei LNG-Neubauten bei der italienischen Werft Fincantieri in Auftrag gegeben. LNG, verflüssigtes Erdgas, gilt als der derzeit umweltfreundlichste Antrieb für Schiffe.

Bereits Anfang Januar hatte die neue „Mein Schiff 2“ die Meyer-Turku-Werft – sie gehört zur Papenburger Meyer-Werft – verlassen und am Ostseekai in Kiel festgemacht. Hintergrund ist der finnische Winter: Mit ihrem sensiblen Unterwassersilikonanstrich sei die neue „Mein Schiff 2“ nicht für Fahrten durch Eiswasser geeignet, heißt es.