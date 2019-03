Verhielten sich die Geschäftsführer der drei Gesellschaften von Beluga damals richtig? Wussten sie von der Insolvenz? Im Verfahren am Landgericht Bremen geht es nun um einen Betrag von 24 Millionen Euro für die Gläubiger des Unternehmens. Das Foto zeigt eine Archivaufnahme des Sitzes der untergegangenen Reederei. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Das Landgericht Bremen hat gegen ehemalige Geschäftsführer der Bremer Reederei Beluga am Donnerstag Teilurteile gefällt. Die ersten Klageforderungen gegen die Ex-Manager der Beluga Shipping, Beluga Chartering und der Beluga Marine Services sind, wie das Gericht auf Anfrage mitteilte, aus unterschiedlichen Gründen abgewiesen worden. In den drei Verfahren geht es um die Frage, welche Ansprüche der Insolvenzverwalter für die Gläubiger geltend machen kann. Zumindest über einen Teil der Summe gibt es damit nun erste Entscheidungen.

Im Verfahren gegen die Beluga Chartering ist die Klage gegen einen Manager mit einer Forderung von rund 7,9 Millionen Euro vollständig abgewiesen worden, weil die Ansprüche gegen ihn verjährt sind. In einem Verfahren gegen die Beluga Marine Services ist das für ihn ebenfalls der Fall. Eine Forderung in Höhe von gut 1,9 Millionen Euro für seine Tätigkeit bei der Beluga Shipping bleibt weiter bestehen. Gegen einen weiteren Manager der Beluga Chartering gibt es eine Klageforderung ebenfalls von 7,9 Millionen Euro. Doch das Landgericht entschied, dass der Mann im Zeitraum, in dem die Forderung entstanden sein soll, nicht als sogenannter faktischer Geschäftsführer anzusehen war. Das schützt den Manager auch in den beiden weiteren Verfahren zunächst vor einer Zahlung.

Nach den Teilurteilen bleiben Klagen in Millionenhöhe weiter offen. Gegen einen der Manager ist noch kein Urteil gesprochen. Das Landgericht will nach Angaben von Sprecher Gunnar Isenberg zunächst abwarten, ob die Entscheidung in die Berufung geht. Der Vorsitzende Richter Michael Brünjes ging schon im Dezember davon aus, dass das passieren wird. Der Insolvenzverwalter der Gesellschaften ist der Bremer Rechtsanwalt Edgar Grönda. Seiner Ansicht nach hätten die Männer damals wissen müssen, dass Beluga nicht zu retten ist. Dennoch hätten sie 2011 weiterhin Zahlungen veranlasst. Dieses Geld hätte aber den Gläubigern zugestanden.