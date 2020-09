Der Bremer Senat hat am Dienstag den Beschluss für den ersten Schritt zur Ertüchtigung der Kajen in Bremerhaven, die vornehmlich für den Containerumschlag genutzt werden, gefasst: Die Hafenmanagementgesellschaft Bremenports soll in der sogenannten Entscheidungsgrundlage denkbare Varianten für die Weiterentwicklung des 2400 Meter langen Abschnitts entlang der insgesamt 4830 Meter langen Stromkaje prüfen und bewerten. Die Kosten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro und sollen in den Jahren 2020 und 2021 aus dem Sondervermögen Hafen finanziert werden.

Wird das Projekt weiter verfolgt, geht es allerdings um sehr viel mehr Geld: Die Anpassung der Kajen-Infrastruktur entlang den Containerterminals 1 bis 3a liegt nach ersten Schätzungen bei 170 Millionen Euro. Die neue Kaje soll von der Statik her Containerbrücken der neusten Art tragen können, die für die Abfertigung der immer größer werdenden Containerschiffe benötigt werden.

„Das Projekt ist für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Häfen von herausragender Bedeutung“, sagt Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD). „Die Reedereien haben weltweit zuletzt immer größere Schiffe in Fahrt gebracht, die zusätzliche Anforderungen an die Kajen-Infrastruktur nach sich ziehen.“

Auch die Wassertiefen der Liegeplätze an der Containerkaje sollen in diesem Zuge den neuen Anforderungen angepasst werden. Auf Grundlage der jetzt beschlossenen Vorplanung und weiterer Gremienbefassungen werden dann in einem Bauentwurf die Vorzugsvariante technisch weiter konkretisiert und die Kosten exakt berechnet, ehe nach entsprechender Genehmigungsplanung der Bau beginnen kann.